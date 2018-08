عنوان Tom Clancy’s The Division یکی از بهترین و موفق‌ترین بازی‌های نسل کنونی کنسول‌ها از لحاظ فروش بود و اکنون بعد از 3 سال قرار است در تاریخ 15 مارس 2019 (24 اسفند 1397) شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی دوم این بازی باشیم که بسیار جاه‌طلبانه‌تر از نسخه‌ی نخست می‌باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، دیوید پولفلد (David Polfeldt) که مدیر اجرایی استودیوی Massive Entertainment می‌باشد، به تازگی در مصاحبه‌ای با وب سایت GamesIndustry، که نسخه‌ی دوم عنوان The Division‌توانسته بازیکنان بسیار زیادی برانگیخته کند و هم نسخه‌ی اول و هم نسخه‌ی دوم قرار است در آینده پشتیبانی شوند و محتوای زیادی برایشان عرضه شود.

پولفلد در اینبار گفت: "حدود 3 سال در تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی نسخه‌ی اول و دوم The Division فاصله وجود دارد. من فکر می‌کنم که لذت زیادی در تجربه‌ی دوباره‌ی عناصر و مکانیکی که ما خلق کرده‌ایم وجود دارد، اما باید آن را با راه و روش جدید و متفاوتی ارائه بدهیم. من کاملا مطمئن هستم که مردم درباره‌ی بازی جدید ما بسیار کنجکاو هستند.

بخشی از عقیده‌ی من این است که نسخه‌ی اصلی The Division همچنان باید باقی بماند و از آن پشتیبانی شود و شماره‌ی دوم آن هم می‌تواند یک مسیر و تجربه‌ی جدید برای افراد باشد. من نمی‌دانم که چه اتفاقی در آینده قرار است بیفتد، من فکر می‌کنم که باید با ذهن باز درباره‌ی آن تصمیم گرفته شود."

به علاوه‌ی آن، این سخنگوی شرکت Ubisoft اضافه کرد که عنوان The Division قرار است تا در دراز مدت، بازهم مورد پشتیبانی قرار بگیرد و این امر می‌تواند باعث شود که یکسری از بازیکنان پایه‌ی این عنوان، به نسخه‌ی دوم مهاجرت نکنند.

پولفلد همچنین اعلام کرد که عنوان The Division همچنان به رشد ادامه خواهد داد و تحت تاثیر عرضه‌ی بازی‌های دیگر قرار نخواهد گرفت. او گفت: "من انتظار داشتم که حتی بازیکنان پایه و اصلی The Division هم پس از مدتی از تجربه‌ی آن خسته شوند، اما من واقع حیرت زده شدم که هنوز عده‌ی زیادی به مدت طولانی‌ای آن را بازی می‌کنند، در حقیقت در این بازی ما هم اکنون تعداد بیشتری بازیکن نسبت به 6 ماه گذشته داریم. ما تحت تاثیر و فشار دیگر بازی‌ها قرار نگرفتیم، این برایم جالب بود زیرا که فکر می‌کردم که زمان عرضه‌ی بازی، قرار است بیشترین تعداد بازیکن به آن جذب شوند و بعد از تعداد این بازیکنان کم و زیاد شود، اما تعداد بازیکن عنوان ما هنوز هم در حال رشد است و این واقعا خیلی جالب است. ما هنوز هم خیلی سخت در حال کار کردن بر روی بازی‌هایمان هستیم."

همچنین ما پیش از این بازی The Division را در پردیس گیم مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم و به آن نمره‌ی 8 را اعطا کردیم. در بخشی از این نقد، به قلم "محمد صادق تواضعی" آمده است:

" در آخر همانطور که قبلا هم گفته شد Tom Clancy’s The Division شامل یک سری ایراد هایی نظیر باگ و موارد گفته شده است که نسخه نهایی می توانست از آنها دور باشد. از طرفی نکات خوبی دارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت نظیر سیستم بروزرسانی یا شخصی سازی که واقعا دست مخاطب را باز می گذارد تا تغییرات لازم برای اسلحه، شخصیت و سایر موارد را انجام دهد. یوبی سافت توانست با عرضه این عنوان یک بازی آنلاین شوتر نقش آفرینی معقول را عرضه کند و خب قطعا نمی توان منکر این شد که The Division پتانسیل تبدیل شدن به چیزی بهتر از نسخه فعلی را داشت! با این حال پس از گذراندن 110 ساعت برای The Division هنوز هم به بازی کردن در بخش دارک زون و انجام Daily Challenge ها با دوستانم علاقه دارم و تجربه این بازی را بشدت به شما توصیه می کنم."

