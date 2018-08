مدت کمی تا شروع نمایشگاه PAX West باقی مانده است و به همین مناسبت شرکت Nintendo از برنامه‌ی خود و بازی‌هایی که برای این رویداد تدارک دیده است، رونمایی کرده است. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gaming Bolt، عنوان مورد انتظار Super Smash Bros. Ultimate که یکی از بزرگترین بازی‌های انحصاری شرکت Nintendo و همچنین کنسول Switch می‌باشد، قرار است تا در نمایشگاه PAX West به نمایش دربیاید. این بازی همچنین در نمایشگاه Gamescom 2018 حضور داشت.

علاوه بر آن قرار است شاهد 2 عنوان بزرگ دیگر از بازی‌های مورد انتظار انحصاری Nintendo Switch باشیم. این 2 بازی Pokemon Let’s Go, Pikachu! و Let’s Go, Eevee! هستند که طرفداران مخصوص به خود را دارند و هر دویشان در رویداد PAX West‌ قابل بازی خواهند بود.

همچنین بازی‌های هیجان انگیز و فوق العاده‌ی دیگری همچون Travis Strikes Again: No More Heroes و Diablo III: Eternal Collection نیز قرار است ما را در این نمایشگاه شگفت زده کنند.

شما در زیر می‌توانید لیست کامل بازی‌های Nintendo در PAX West را مشاهده کنید:

Super Smash Bros. Ultimate

Super Mario Party

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! and Let’s Go, Eevee!

Diablo III: Eternal Collection

Starlink: Battle for Atlas

Dragon Ball FighterZ

SNK Heroines: Tag Team Frenzy

Travis Strikes Again: No More Heroes

نظر شما چیست؟ بیشتر منتظر کدام بازی هستید؟ PAX West امسال در تاریخ 31 آگوست (9 شهریور) شروع و در 3 سپتامبر (12 شهریور) پایان می‌یابد.

منبع متن: pardisgame