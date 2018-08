معرفی محتوای The Puzzle Lab بازی Hearthstone

به تازگی محتوای جدید بازی Hearthstone با نام The Puzzle Lab معرفی شده است که محتویات جدیدی را در دسترس کاربران قرار می‌دهد. عناوین زیادی در دنیای بازی‌های ویدئویی وجود دارند که به اصطلاح از آن‌ها به عنوان بازی‌های کارتی نام می‌بریم. این دسته از بازی‌ها از طرفداران زیاد و البته خاصی برخوردار هستند که […]

به تازگی محتوای جدید بازی Hearthstone با نام The Puzzle Lab معرفی شده است که محتویات جدیدی را در دسترس کاربران قرار می‌دهد.

عناوین زیادی در دنیای بازی‌های ویدئویی وجود دارند که به اصطلاح از آن‌ها به عنوان بازی‌های کارتی نام می‌بریم. این دسته از بازی‌ها از طرفداران زیاد و البته خاصی برخوردار هستند که می‌توان گفت تعداد آن‌ها در گذر زمان رو به افزایش است. از مهم‌ترین و محبوب‌ترین بازی‌های کارتی، می‌توان به عنوان Hearthstone از شرکت بلیزارد (Blizzard Entertainment) اشاره کرد که مدت زمان زیادی از انتشار رسمی آن می‌گذرد. با این حال، شاهد انتشار به‌روزرسانی ‌ای متعدد، محتویات جدید اضافی و بسته‌های الحاقی متفاوت هستیم که تجربه جدیدی از این بازی کارتی را به کاربران ارائه می‌کند.

کمی قبل‌تر، جدیدترین بسته الحاقی بازی مذکور با نام The Boomsday Project منتشر شد که محتویات جدید و زیادی را با خود همراه داشت. از مهم‌ترین ویژگی‌های این بسته الحاقی، می‌توان به اضافه شدن ۱۳۵ عدد کارت مختلف جدید اشاره کرد که هریک ویژگی به‌خصوصی دارند. اما حالا تیم سازنده بازی، قصد دارد تا محتویات بسته الحاقی The Boomsday Project را تکمیل کند و محتوای دانلودی The Puzzle Lab را برای آن منتشر کند. در جریان اضافه شدن این محتوای جدید، پازل‌ها و معماهای خطرناک و پازل‌های Mirror به بازی اضافه خواهد شد.

این محتوای جدید، یک حالت ماجراجویی جذاب خواهد داشت که ۱۰۰ عدد پازل را درون خود گنجانده است. حل هر یک از این پازل‌ها و معماها، به توانایی بسیار زیادی نیازمند است و می‌تواند یک چالش بسیار بزرگ برای کاربران محسوب شود. پس اگر توانایی ریاضیات شما قدرتمند است و ذهنی هوشمند را در اختیار دارید، می‌توانید به حل این پازل‌ها بپردازید. از سویی دیگر، با اتمام ماموریت پاک‌سازی هر آزمایشگاه درون بازی، یک کارت جدید و خاص به بازیکنان اهدا می‌شود. کاربرانی که برای اولین بار به محتوای مذکور ورود داشته باشند، می‌توانند سه بسته کارت رایگان از بسته الحاقی The Boomsday Project دریافت کنند.

محتوای اضافی The Puzzle Lab، از چهار قسمت مجزا و مهیج برخوردار است که هریک تجربه متفاوتی را به کاربران ارائه می‌دهند. در ابتدا، حالت Survival در پیش رو کاربران خواهد بود. در این حالت، باید برای بقا بازی کنید و به خوبی از میزان نوار سلامتی خود محافظت کنید. بخش دیگر Lethal نام دارد و در جریان این حالت، وظیفه دارید تا در تنها یک راند حریف خود را ببرید و در مسابقه پیروز شوید. از سویی دیگر، حالت Mirror در دسترس کاربران خواهد بود و در این حالت، باید یک مسابقه تشکیل داده و تمامی قوانین و وضعیت بازی یکسان باشد. در واقع، هر دو بازیکن باید از موقعیت Minion های خود به طور یکسان برخوردار باشند یا نوار سلامت هردو فرد به یک اندازه باشد. در نهایت در حالت Board، باید تمامی Minion های موجود در بازی را نابود کنید.

منبع متن: gamefa