کارگردان God of War: قبل از معرفی بازی به من گفتند تو مجموعه را نابود خواهی کرد

بدون شک God of War یکی از پرریسک‌ترین عناوین تاریخ بازی‌های ویدئویی به شمار می‌آید؛ بازی که هفت نسخه‌ی سابق مجموعه با گیم‌پلی و مضامین محبوب خود را کنار گذاشت و با تغیرات کوچک و بزرگی که حقیقتاً به مذاق خیلی از هواداران قدیمی خوش نیامد، تحولی در سری ایجاد کرد که نام آن را […]

بدون شک God of War یکی از پرریسک‌ترین عناوین تاریخ بازی‌های ویدئویی به شمار می‌آید؛ بازی که هفت نسخه‌ی سابق مجموعه با گیم‌پلی و مضامین محبوب خود را کنار گذاشت و با تغیرات کوچک و بزرگی که حقیقتاً به مذاق خیلی از هواداران قدیمی خوش نیامد، تحولی در سری ایجاد کرد که نام آن را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.

کوری بارلوگ (Cory Barlog)، کارگردان عنوان God of War، اخیراً در رویداد Devcom حضور یافته و صحبت‌های بسیاری درباره‌ی اتفاقات پیش آمده در روند ساخت این بازی به میان آورده است. او می‌گوید زمانی که نقدها و نمرات God of War: Ascension منتشر شد، سونی تحقیقاتی درباره‌ی سلامت نام تجاری God of War انجام داد و به این نتیجه رسید که محبوبیت مجموعه رو به کاهش است. بارلوگ در ادامه گفت جمله‌ای در آن زمان وجود داشت که هرگز فراموش نخواهد کرد:

گفته می‌شد: “God of War شبیه خودروی عضلانی (گونه‌ای از خودروهای قدیمی) پدرم، و Uncharted شبیه یک اتوموبیل مک‌لارن اسپورت بسیار جذاب است و من می‌خواهم آن ماشین [مک‌لارن] را برانم.” ظاهراً ما اصلا رشد نکرده بودیم، بنابراین نیاز به تغییر داشتیم.

و سپس استودیو سانتامونیکا (Santa Monica) تصمیم به تغییر گرفت. آن‌ها بازی جدید را کاملاً تغییر دادند و معجونی را پدید آورند که کمتر کسی حتی تصور آن را می‌کرد؛ دوربین روی شانه، کنار گذاشته شدن تیغه‌های آشوب (!) و جایگزین کردن آن با تبر لوایتان، تغییر محیط اساطیری بازی و از همه مهمتر، اضافه شدن همراهی که وجودش باعث شده بود کریتوسی که به عنوان خشن‌ترین شخصیت تاریخ بازی‌های ویدئویی شناخته می‌شد، از همیشه آرام‌تر به نظر برسد.

بارلوگ به یاد می‌آورد زمانی که قرار بود برای اولین بار دموی زنده‌ی God of War با اجرای ارکستر زنده در رویداد E3 2016 به نمایش درآید، تغییرات به حدی گسترده بودند که فردی نزد او آمده و وی را سرزنش کرده بود:

دو روز به اجرای دموی زنده‌ی بازی باقی مانده بود که فردی سر صحنه نزد من آمد، بر سرم خراب شد و گفت: “تو داری سِری را به فنا می‌دهی، تو بدون شک مجموعه‌ای که ما ساختیم را نابود خواهی کرد و قصد داری این کار را به صورت زنده انجام دهی. تو یک احمقی!” و من نمی‌دانستم چه واکنشی نشان دهم: “آه… متشکرم؟” فکر نمی‌کنم دیگر حاضر به انجام چنین کاری باشم. فکر نمی‌کنم لازم باشد کسی زیر چنین فشاری قرار بگیرد. اما بازی بیش از چیزی که انتظار داشتیم خوب از آب درآمد. حتی کسی که آن شب سر من فریاد زد و گفت: “داری مجموعه را به فنا می‌دهی” نیز از من عذرخواهی کرد و گفت بسیار خب، بله، شاید کاملاً آن را نابود نکنی: “این عالی بود مرد! برای ده دقیقه، بسیار عالی بود.”

به هر صورت همان‌طور که گفته شد، همچنان برخی از هواداران قدیمی از تغییرات به وجود آمده راضی نیستند و معتقدند این تغییرات می‌توانستند در گستره‌ی محدودتری مانند چیزی که در Devil May Cry 5 شاهد آن هستیم، اعمال شوند. بازی God of War در حال حاضر به صورت انحصاری برروی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. اگر از علاقه‌مندان این عنوان هستید می‌توانید نقد و بررسی آن به قلم سعید آقابابایی را از طریق این نشانی مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa