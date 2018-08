بسته الحاقی بعدی بازی Kingdom Come: Deliverance در پاییز منتشر خواهد شد

چندی پیش سازندگان بازی Kingdom Come: Deliverance اعلام کردند که بسته الحاقی بعدی این بازی در پاییز به دست کاربران خواهد رسید. بازی Kingdom Come: Deliverance، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ (۱۳ فوریه سال ۲۰۱۸) به طور رسمی منتشر شد. وظیفه ساخت این بازی بر عهده استودیو بازی‌سازی وارهورس (Warhorse Studios) بوده و […]

چندی پیش سازندگان بازی Kingdom Come: Deliverance اعلام کردند که بسته الحاقی بعدی این بازی در پاییز به دست کاربران خواهد رسید.

بازی Kingdom Come: Deliverance، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ (۱۳ فوریه سال ۲۰۱۸) به طور رسمی منتشر شد. وظیفه ساخت این بازی بر عهده استودیو بازی‌سازی وارهورس (Warhorse Studios) بوده و Deep Silver آن را عرضه کرده است. بازی Kingdom Come: Deliverance، می‌تواند یک تجربه بسیار خوب به همراه داستانی غنی و هیجان‌انگیز را از یک عنوان نقش‌آفرینی به کاربران ارائه کند. همچنین وجود یک گیم‌پلی واقع‌گرایانه و چالش‌برانگیز، از دیگر نکات مثبت بازی خواهد بود که قادر است طرفداران زیادی را به سوی جذب کند. از آن سو، بازی در زمان عرضه خود از مشکلات متعددی رنج می‌برد. مهم‌ترین این مشکلات، ایرادها و نقص‌های فنی موجود در بازی بودند که به نوعی در تجربه کاربران تداخل ایجاد می‌کردند. اما با این حال، تیم سازنده بازی اعلام کرد که بعد از عرضه رسمی Kingdom Come: Deliverance، قرار است بسته‌های الحاقی متفاوت و به‌روزرسانی‌های متعددی برای آن عرضه شود تا کاربران شاهد محتویات جدیدی باشند. اکنون به نظر می‌رسد با توجه به انتشار به‌روزرسانی‌های مختلف برای این بازی، مشکلات و ایرادهای آن تا حدود زیادی برطرف شده و کاربران دیگر شاهد آن باگ‌های خنده‌دار و البته ‌دردسر ساز نخواهند بود.

در جریان پشتیبانی طولانی مدت سازندگان از این بازی، بسته الحاقی جدید بازی با نام The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon معرفی شده است که در واقع در دسته محتویات پولی قرار خواهد گرفت. با توجه به اطلاعات منتشر شده از این بسته الحاقی، می‌توان از آن به عنوان یک محتوای با ارزش یاد کرد که محتویات جدیدی را به بازی اضافه می‌کند. بسته الحاقی The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon، دارای یک خط داستانی جداگانه خواهد بود و در جریان آن، کاربران در نقش شخصیت هانز (Hans) قرار می‌گیرند. وی قصد دارد تا در هر صورتی به دختری که به آن علاقه‌مند است یعنی کارولین (Carolina) برسد و در این راه، مشکلات و موانع زیادی وجود خواهد داشت. بازیکنان قادر خواهند تا به طور معمول، پس از اتمام خط داستانی اصلی بازی به تجربه این محتوای اضافی بپردازند. اما یک راه دیگر هم وجود دارد و آن این است که شما پس از ملاقات شخصیت هانز در خط داستانی اصلی بازی و از طریق ملاقات با او، راه خود را جدا کرده و دیالوگ مربوط به تجربه بسته الحاقی The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon را انتخاب کنید.

اما در زمان عرضه این بسته الحاقی پولی، یک محتوای رایگان هم برای تمامی کاربران منتشر می‌شود تا آن‌ها هم بتوانند یک تجربه جدید را از بازی شاهد باشند. در جریان این محتوای جدید رایگان، مسابقات و رویدادهای جدیدی به بازی اضافه خواهد شد که می‌توانید با پیروزی در آن‌ها، مقدار زیادی پول یا تجهیزات و سلاح دریافت کنید. برای دسترسی به این مسابقات، یک ماموریت جانبی جذاب در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت که برای اتمام آن، باید حداقل ۵ ساعت وقت خود را صرف بازی کنید. در این درحالی است که بسته الحاقی The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon حدودا ۱۵ ساعت گیم‌پلی جدید خواهد داشت.

هنوز به طور دقیق قیمت و تاریخ انتشار دو محتوای مذکور مشخص نیست، اما طبق گفته‌های سازندگان، هر دو محتوا در پاییز سال جاری میلادی عرضه خواهند شد. پشتیبانی از این بازی با عرضه بسته الحاقی The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon پایان نخواهد یافت و محتویات بیشتر حتی تا پایان سال ۲۰۱۹ نیز برای بازی Kingdom Come: Deliverance منتشر خواهد شد.

در نهایت، میتوانید نقد و بررسی بازی Kingdom Come: Deliverance را به قلم محمد حسین باجلان مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa