جزئیات اجرایی فنی تریلر گیم پلی Red Dead Redemption 2 مشخص شد

مدتی پیش شرکت پرآوازه‌ی Rockstar با انتشار تریلر گیم پلی عنوان مورد انتظار Red Dead Redemption 2 همه را حیرت زده کرد. این بازی قرار است یکی از پویاترین و پرجزئیات‌ترین جهان‌ها را در میان بازی‌ها نمایش بدهد. یکی دیگر از موارد دیگری که در آن تریلر خودنمایی می‌کرد، گرافیک فوق العاده و چشم نواز بازی و همچنین ظرافت بصری خاص آن بود، حال ما توانستیم اطلاعاتی را از جزئیات فنی اجرایی بازی به دست آوریم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gaming Bolt، وب سایت معتبر Digital Foundry به تازگی به کالبد شکافی و بررسی تریلر گیم پلی بازی Red Dead Redemption 2 ‌از لحاظ فنی پرداخته است و جزئیاتی را از اجرای بازی منتشر کرده است.

همانطور که می‌دانید طبق خبرهای رسمی، این تریلر گیم پلی بر روی کنسول PS4 Pro به نمایش درآمده بود، حال Digital Foundry اعلام کرده است که رزولوشن بازی در تریلر 1920×2160 بوده است که به صورت Native اجرا شده بود، البته این بازی کاملا به صورت 4K اجرا نشده بود، هرچند که تاکید شد زولوشن آن بیش از 1440 پیکسل بوده است که این مقدار از اکثر بازی‌هایی که بر روی PS4 Pro اجرا می‌شوند، بیشتر می‌باشد.

علاوه بر با توجه به تجزیه و تحلیل‌ها، فریم ریت بازی به صورت 30 در ثانیه تنظیم شده و هیچ مشکل و افت فریمی در تریلر مشاهده نشده است. البته Digital Foundry به نسخه‌ی قابل بازی این عنوان دسترسی نداشته و نمی‌توان هنوز گفت که فریم ریت بازی تا چه اندازه‌ی پایدار است.

عنوان Red Dead Redemption 2 در تاریخ 26 اکتبر (4 آبان) برای کنسول‌های PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. همچنین این بازی بر روی Xbox One X از رزولوشن 4K پشتیبانی خواهد کرد و حتی تا قبل از معرفی این کنسول، اعلام شده بود که این عنوان قرار است قدرت کامل Xbox One X را به نمایش بگذارد. علاوه بر آن شما می‌توانید تحلیل ما از تریلر گیم پلی این بازی را مطالعه کنید. در بخشی از این تحلیل و بررسی به قلم "علیرضا رزمجویی" آمده است:

" مطمئنا یکی از مهمترین فوایدی که عرضه‌ی این تریلر 6 دقیقه‌ای برایمان داشته است، همراه شدن با آرتور مورگان و شناخت بیشتر اوست. در چند رودررویی جذابی که او با شخصیت‌های دیگر داشته است، هویتی جنگنده را به نمایش گذاشته است و رویکردی مهاجمانه را پیش گرفته است. برای مقایسه، اگه به یاد داشته باشید در نسخه‌ی قبل جان مارستون بشدت سعی داشت که از گذشته‌ی خود به عنوان یکی از اعضای این دار و دسته، دوری کند و با اینکه در بسیاری از مواقع این رفتار به ضرر او تمام می‌شد، تا حد ممکن با منطق و صبورانه با افراد مختلف رفتار می‌کرد. جان مارستون در طول بازی برای اینکه به هدفش نزدیک شود، ماموریت‌های متعددی را برای افراد مختلف انجام می‌داد و سخت در تلاش بود که به زندگیِ شرافت‌مندانه‌ی خود در کنار همسر و پسرش بازگردد. در Red Dead Redemption 2 با توجه به مواردی که دیده‌ایم، به نظر می‌رسد، آرتور در هنگام مواجه با مشکلات به اندازه‌ی جان صبور نباشد و راهِ آسان‌تر اما بی‌شرمانه‌تری را برای رسیدن به هدفش انتخاب کند و این حقیقت که او در ابتدای تریلر در زندان حضور دارد و زندان‌بان از دار زده شدن او خبر می‌دهد، می‌تواند تاییدی بر این گمانه‌زنی باشد.

البته این نوع رفتار بیشتر در کات‌سین‌ها و فعالیت‌هایِ مربوط به خط داستانی دیده می‌شوند و مثل نسخه‌ی قبل دوباره سیستم Honor و رفتار‌های متفاوتی که می‌توانید در روبه‌رو شدن با NPCها پیش بگیرید، با امکانات بیشتر و وسیع‌تری بازگشته است. در صحنه‌های متفاوت به عینه توانستیم نمونه‌های مشخصی از رفتارهای دوستانه، بی‌اعتنایی، عقب‌نشینی و در نهایت پرخاشگری و درگیری را مشاهده کنیم. در واقع دوباره می‌توانید انتخاب کنید که فرد باشرافتی باشید و در بین جامعه به عنوان یک قهرمان از شما یاد بشود یا اینکه وحشی‌گری کنید و باعث شوید جایزه‌ی بزرگی برای سرتان در نظر گرفته شود."

منبع متن: pardisgame