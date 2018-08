بیش از دو ساعت است که استودیوی بازی‌سازی CD Projekt RED، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های ویچر و هم‌چنین بازی سایبرپانک ۲۰۷۷، ما را حسابی سرکار گذاشته است. در حالی که چند روز پیش و به مناسبت نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۸ شاهد انتشار چند تصویر جدید از بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ بودیم، هنوز هم هیچ چیز از بازی ندیده‌ایم. از دو ساعت گذشته، استودیوی سازنده‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ شروع به پخش زنده‌ی یک ویدیو کرده است؛ ویدیویی که تمام و کمال از کد تشکیل شده است. ماه هم دو ساعتی است به همراه جمعیتی بزرگ از طرفداران سایبرپانک، به دنبال رمزگشایی این کد هستیم.

به لطف یکی از اعضای رددیت توانستیم متوجه شویم که این کد، در اصل یک تصویر PNG است که به کد Base64 تبدیل شده. ما هم دو ساعتی که مشغول اسکرین‌شات گرفتن از استریم زنده‌ی استودیوی CD Projekt و تبدیل کدها به متن هستیم. البته نتیجه‌ای که نگرفته‌ایم، ولی افرادی خفن‌تر از ما در رددیت مشغول کار روی این کد هستند و حتی یک رمزگشا (Decoder) برای خواندن تصاویر این استریم زنده نوشته‌اند.

با این حال، همین طور که مشغول تلاش برای رمزگشایی این کد بودیم، به چند توییت برخورد کردیم. پیش از همه نویسنده‌ی وب‌سایت ایتالیایی Multiplayer بود که در قالب یک توییت، خبر داد که امروز ساعت ۷ بعد از ظهر (۹ شب به وقت تهران) یک پروژه‌ی رونمایی نشده را نشان خواهند داد.

مدتی نگذشته بود که با توییت دیگری روبرو شدیم. شبکه‌ی یوتیوبی Skillup در قالب یک توییت نوشته است که امروز، روز بسیار خوبی برای طرفداران سایبرپانک ۲۰۷۷ خواهد بود.

نمی‌دانیم چه اتفاقی قرار است روی دهد. نمی‌دانیم آیا قرار است بالاخره ویدیوی گیم پلی سایبرپانک ۲۰۷۷ را نشان‌مان دهند، یا اینکه اتفاق مهمی نخواهد افتاد.

در هر حال، می‌توانید مطمئن باشید که ماه هم مثل دیگر جامعه‌های گیمی، مشغول کار روی کدی هستیم که استودیوی سازنده‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ به صورت آن را پخش می‌کند. همین حالا که این مطلب را می‌نویسیم، نزدیک به ۴۰ هزار نفر مشغول تماشای استریم این کدها در توییچ هستند و این رقم به سرعت در حال افزایش است.

می‌توانید از لینک زیر استریم زنده‌ی این کد را ببینید.

کانال توییچ CD Projekt RED

