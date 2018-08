عنوانی جدید از سری Ys در دست توسعه قرار دارد

عنوان Ys VIII: Lacrimosa of Dana سال گذشته برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ و اوایل سال جاری میلادی نیز برروی کنسول نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد. این بازی توانست تا در مقیاسی جهانی، مورد تحسین منتقدان واقع شود؛ با این وجود به نظر می‌رسد که نیهون فالکوم (Nihon Falcom) قصد ندارد این موفقیت […]

عنوان Ys VIII: Lacrimosa of Dana سال گذشته برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ و اوایل سال جاری میلادی نیز برروی کنسول نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد. این بازی توانست تا در مقیاسی جهانی، مورد تحسین منتقدان واقع شود؛ با این وجود به نظر می‌رسد که نیهون فالکوم (Nihon Falcom) قصد ندارد این موفقیت خود را جشن بگیرد چرا که نسخه‌ی جدید این سری، هم‌اکنون در دست توسعه قرار دارد.

توشیهیرو کوندو (Toshihiro Kondo)، رئیس استودیو نیهون فالکوم، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت فرانسوی ActuGaming اعلام کرد که نسخه‌ای جدید از سری عناوین Ys در دست توسعه قرار دارد. این بازی دنباله‌ای بر رویدادهای Lacrimosa of Dana خواهد بود. در ادامه صحبت‌های او را در این خصوص می‌خوانید:

اگرچه ممکن است این خبر برای عده‌ای که منتظر نسخه‌ بازسازی شده از پنجمین عنوان این سری هستند خوشایند نباشد، با این وجود برای بسیاری دنبال کردن ماجراجویی جدید Adol خبر بسیار خوبی است.

عنوان Ys VIII: Lacrimosa Of Dana یکی از بهترین نسخه‌های سری بود که فرمول ارائه‌شده در Ys SEVEN را کامل کرد و آن را به استاندارهای بالاتری رساند. در ادامه جهت آشنایی با بازی، توضیحاتی در خصوص آن ارائه شده است:

سال‌ها طول کشید تا فالکوم توانست یک نسخه‌ی بی‌نقص را در این سری توسعه دهد و آن‌ها سرانجام در عنوان Ys VIII: Lacrimosa Of Danaبا تمرکز بر بازنویسی و بازتعریف داستان و مکانیزم‌های گیم‌پلی بکار رفته در Ys Seven و بدون حذف مواردی که باعث لذت‌بخش بودن بازی می‌شد، موفق شدند تا به این هدف دست یابند. Ys VIII: Lacrimosa Of Dana با پیاده‌سازی یک داستان خوب (اگرچه بی‌ارتباط به داستان اصلی)، شخصیت‌های جذاب، سیستم مبارزات سریع، مبارزات درگیرکننده با باس‌ها، سطح بالای چالش‌ها و ارائه محتویات فرعی فراوان، بدون شک بهترین عنوان در این سری است و یکی از بهترین عناوین اکشن نقش‌آفرینی که امسال منتشر شده است.