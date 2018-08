تماشا کنید: اجرای بازی Devil May Cry V بر روی کنسول PS4

نسخه‌ی دموی عنوان مورد انتظار بازی Devil May Cry V به تازگی در جریان نمایشگاه Gamescom 2018 برای حاضران در این رویداد قابل بازی بود و ما توانستیم به لطف ویدئوهایی که توسط یوتیوبرها و وب سایت‌های معتبر منتشر شد، با گیم پلی این بازی آشنا شویم. گیم پلی این بازی نسبت به نسخه‌های قبل تغییرات و بهبودهایی داشته است، اما چیزی که واقعا ما را حیرت زده کرد گرافیک بازی بود. تا به حال ما تریلرهای گیم پلی Devil May Cry V را به صورت ضبط شده از کنسول‌های PS4 Pro و Xbox One X تماشا کرده‌ایم که هر دوی این کنسول‌ها از رزولوشن 4K پشتیبانی می‌کنند و قدرت بسیار بالایی دارند. اما تا به حال چیزی از نحوه‌ی اجرایی بازی بر روی کنسول معمولی PlayStation 4 ندیده‌ایم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، به تازگی کانال یوتیوب Frame Advantage ویدئویی از گیم پلی نسخه‌ی کامل دموی Gamescom 2018 بازی Devil May Cry V منتشر کرده است که اجرای بازی بر روی کنسول PS4 را نشان می‌دهد. طبق این ویدئو به نظر می‌رسد که بازی بر روی این کنسول به زیبایی نسخه‌ی PS4 Pro نیست، اما شاهد فریم ریت 60 در ثانیه به صورت نسبتا پایدار هستیم. شما در زیر می‌توانید این تریلر را مشاهده کنید:





عنوان Devil May Cry V در تاریخ 18 مارس 2019 (17 اسفند 1397) برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. همچنین به تازگی برخلاف گفته‌ی سازندگان که اعلام کرده بودند وقایع بازی بعد از نسخه‌ی چهارم سری رخ می‌دهد، تهیه کننده‌ی آن تائید کرده است که بازی بعد از نسخه‌ی دوم که از لحاظ زمانی آخرین نسخه‌ی Devil May Cry می‌باشد، رخ می‌دهد.

علاوه بر آن قرار است شاهد نمایش تریلر جدیدی از این بازی در جریان نمایشگاه PAX West باشیم. نظر شما چیست؟ چقدر برای این بازی هیجان زده هستید؟

منبع متن: pardisgame