در ابتدا قرار بود بازی God of War در سال ۲۰۱۷ منتشر شود

اگرچه مراسم معرفی بازی God of War در رویداد E3 2016 به‌قدری معرکه بود که مشخص نشدن تاریخ انتشار بازی خیلی در ذوق نمی‌زد اما اگر نمایش بعدی آن در E3 2017 را به یاد داشته باشید، یکی از نکات منفی کنفرانس مطبوعاتی سونی، ندادن تاریخ‌های انتشار برای عناوین مورد انتظار گوناگون بود.

اگرچه تاریخ عرضه‌ی بازی به صورت ناگهانی و خارج از رویدادی خاص اعلام شد اما دلیل این اتفاق عمدی نبوده است. به تازگی کوری بارلوگ (Cory Barlog)، کارگردان عنوان God of War، در کنفرانس Devcom حضور یافته و از مشکلات و چالش‌های ساخت این بازی صحبت‌های بسیاری به میان آورده است. او به یاد می‌آورد پس از نمایش زنده‌ی بازی در سال ۲۰۱۶، استودیو سانتامونیکا (Santa Monica) مجبور بود ۳۰ ساعت گیم‌پلی خلق کند که بارلوگ آن شرایط را این‌طور توصیف می‌کند:

[این کار] سه سال زمان نیاز داشت، در حالی که فقط دو سال برای ساخت آن فرصت داشتیم.

درواقع فرصتی که برای اتمام ساخت God of War به بارلوگ داده شده بود، حتی کمتر از ۲ سال بود:

شرایط خیلی سختی بود. تاریخ اصلی انتشار بازی اکتبر ۲۰۱۷ بود و این تاریخی نبود که ما آن را انتخاب کرده باشیم، بلکه به ما تحمیل شده بود؛ مانند یک هدیه… و واکنش من این‌طور بود که: “درباره‌ی چه حرف می‌زنید؟ ما بازی را در زمانی که بازی‌های Call of Duty منتشر می‌شوند عرضه نخواهیم کرد. این احمقانه است.” اما مکالمه‌های هر روز ما این‌طور سپری می‌شد: “هی، این همان چیزی نیست که می‌گفتی کوچک خواهد بود؟ الان اندازه‌اش دو برابر شده است. دلیل آن چیست؟” و من همیشه بازیگر خوبی بوده‌ام: “بله؟ چی؟ واقعاً؟ بگذار بروم آن را بررسی کنم.

البته که کمتر توسعه‌دهنده‌ای دوست دارد عنوان جدیدش همزمان با یکی از بازی‌های مجموعه‌ی Call of Duty عرضه شود اما بر کسی پوشیده نیست که دلیل اصلی انتشار God of War در فصل بهار، به طول انجامیدن روند ساخت بازی بوده است چراکه سیستم مبارزات و پایداری فنی بازی حتی تا رویداد PSX 2017 نیز با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کرد. عنوان God of War هم‌اکنون به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. اگر علاقه‌مند به این بازی هستید می‌توانید نقد و بررسی آن به قلم سعید آقابابایی را از طریق این نشانی مشاهده کنید.

