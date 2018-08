از زمان معرفی Devil May Cry 5، بسیاری از طرفداران قدیمی این سری به دنبال شنیدن خبرهایی از بازی هستند. پیش از این گمان می‌رفت که Devil May Cry 5 دنباله‌ای برای نسخه سوم است حال با توجه به گفته‌های مت واکر (Matt Walker)، تهیه‌کننده بازی، این نسخه دنباله‌ای مستقیم برای نسخه دوم خواهد بود. به […]

از زمان معرفی Devil May Cry 5، بسیاری از طرفداران قدیمی این سری به دنبال شنیدن خبرهایی از بازی هستند. پیش از این گمان می‌رفت که Devil May Cry 5 دنباله‌ای برای نسخه سوم است حال با توجه به گفته‌های مت واکر (Matt Walker)، تهیه‌کننده بازی، این نسخه دنباله‌ای مستقیم برای نسخه دوم خواهد بود.

به فرض اینکه با سری بازی‌های Devil May Cry آشنایی چندانی ندارید، باید گفت که نسخه دوم به سبب پروسه سنگین توسعه یکی از بحث برانگیزترین بازی‌های آن زمان است و از نظر برخی وجود طراحی‌های تکراری و نه چندان متنوع باعث شد تا موفقیت آن تحت‌الشعاع قرار بگیرد. در Devil May Cry 2 شاهد طراحی فوق‌‌العاده‌ای برای شخصیت دانته (Dante) بودیم اما به غیر از این موضوع، دیگر بخش‌های بازی چنگی به دل نمی‌زدند به طوری که بسیاری از طرفداران خواهان فراموشی آن هستند.

به تازگی مت واکر، تهیه‌کننده بازی Devil May Cry 5 در صفحه رسمی توییتر خود اعلام کرد که این نسخه دنباله‌ای مستقیم بر Devil May Cry 2 است. بنابراین پس عرضه دو نسخه پیش درآمد (Devil May Cry 3 و Devil May Cry 4)، نسخه پنجم اولین دنباله مستقیم در این سری خواهد بود.

ما قبلا هم به تایید این موضوع در مصاحبه‌ها پرداخته‌ایم.

سری Devil May Cry از روشی تقریبا پیچیده در روایت داستان استفاده می‌کند به طوری که اگر شما نیز یکی از طرفداران پر و پا قرص آن نباشید، احتمالا آنطور که باید با داستان بازی ارتباط برقرار نخواهید کرد. بنابراین باید گفت که Devil May Cry 3 پیش درآمدی بر نسخه اول است که در آن شاهد یک دانته جوان و پرانرژی هستیم، در این نسخه برای اولین بار شاهد معرفی شخصیت ورجیل (Vergil)، برادر دانته بودیم. بعد از این نوبت به Devil May Cry 4 می‌رسد، این بازی از نظر زمانی قبل از نسخه دوم و بعد از حوادث نسخه سوم به وقوع می‌پیوندد. در نهایت Devil May Cry 5 به طرفداران این فرصت را می‌دهد تا برای اولین بار دنباله‌ای مستقیم از سری را تجربه کنند.

اگر شما هم قصد دارید تا برای درک بهتر داستان Devil May Cry 5 به تجربه دوباره این سری بپردازید، هم اکنون بهترین زمان است.

عنوان Devil May Cry 5 در تاریخ جمعه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ (۸ مارس ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. می‌توانید برای پیگیری سایر اخبار مربوط به بازی به این قسمت مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa