تاریخ انتشار و جزئیات محتوای دانلودی بازی Spider-Man مشخص شد

استودیوی Insomniac Games جزئیات بیشتری از محتوای دانلودی بازی Spider-Man به نام The City That Never Sleeps به اشتراک گذاشته است. این محتوای دانلودی در 3 قسمت متفاوت تقسیم می‌شود که حالا دارای نام، تاریخ انتشار برای قسمت اول و بازه زمانی برای عرضه قسمت دوم و سوم است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Dualshockers، اولین قسمت The Heist نام دارد که در 23 اکتبر (1 آبان) عرضه می‌شود. این قسمت دارای شخصیت Felicia Hardy (یا همان Black Cat) است که در بازی اصلی هم سرنخ‌هایی برای اسپایدر به جا می‌گذارد. در این قسمت، او بالاخره خود را با ماموریت‌های جدید، چالش‌ها، گروه جدیدی از دشمنان و 3 لباس قابل آزاد کردن دیگر نشان می‌دهد. نقش Black Cat پیش از این در یک استریم زنده در San Diego Comic Con مورد بحث قرار گرفته بود که کارگردان Spider-Man گفت در این بازی می‌توانیم انتظار یک Black Cat مخصوص خود آن‌ها را داشته باشیم.

دومین قسمت در نوامبر امسال (10 آبان الی 10 آذر) منتشر می‌شود که Turf Wars نام دارد. سومین و آخرین قسمت هم تحت عنوان Silver Lining در دسامبر (10 آذر الی 10 دی) عرضه خواهد شد. به غیر از نام و بازه زمانی انتشار این دو قسمت، جزئیات دیگری در دسترس نیست اما می‌توانید انتظار محتوایی به اندازه The Heist را داشته باشید. هر قسمت از محتوای دانلودی The City That Never Sleeps به‌طور جداگانه با قیمت 9.99 دلار آمریکا در فروشگاه PlayStation برای خرید در دسترس قرار می‌گیرد و باندل آن‌ را می‌توانید با قیمت 24.99 دلار آمریکا دریافت کنید. نسخه لوکس دیجیتال بازی Spider-Man با قیمت 79.99 دلار آمریکا شامل عنوان اصلی، محتوای پاداشی پیش‌خرید و هر 3 قسمت محتوای دانلودی The City That Never Sleeps می‌شود.

Spider-Man در روز 7 سپتامبر (16 شهریور) به‌طور انحصاری برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame