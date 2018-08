تاریخ انتشار بسته الحاقی بازی Spider-Man مشخص شد

حساب رسمی پلی‌استیشن در وب‌سایت توئیتر بصورت رسمی از تاریخ انتشار بسته الحاقی بازی Marvel’s Spider-Man با نام The City That Never Sleeps رونمایی کرد. همان‌طور که می‌دانید، استودیو اینسومنیاک گیمز در ماه فروردین اعلام کرد که یک بسته الحاقی برای بازی Marvel’s Spider-Man با نام The City That Never Sleeps منتشر خواهد شد. طبق صحبت‌های استودیو […]

حساب رسمی پلی‌استیشن در وب‌سایت توئیتر بصورت رسمی از تاریخ انتشار بسته الحاقی بازی Marvel’s Spider-Man با نام The City That Never Sleeps رونمایی کرد.

همان‌طور که می‌دانید، استودیو اینسومنیاک گیمز در ماه فروردین اعلام کرد که یک بسته الحاقی برای بازی Marvel’s Spider-Man با نام The City That Never Sleeps منتشر خواهد شد. طبق صحبت‌های استودیو اینسومنیاک گیمز، این بسته الحاقی شامل سه قسمت می‌شود که هر سه قسمت تا مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷- فروردین ۱۳۹۸) منتشر خواهند شد. هر سه قسمت بعد از داستان بازی جریان دارند و شامل لباس‌ها، ماموریت‌ها و دشمنان جدیدی می‌شوند. حال، به نظر می‌رسد که قرار است زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت، شاهد انتشار این بسته الحاقی باشیم. حساب رسمی پلی‌استیشن در وب‌سایت توئیتر بصورت رسمی از تاریخ انتشار این بسته الحاقی رونمایی کرد.

“اولین قسمت از بسته الحاقی بازی #SpiderManPS4 در تاریخ ۲۳ اکتبر (سه شنبه ۱ آبان) منتشر خواهد شد. این بسته الحاقی سه قسمت دارد که شامل مرحله‌های داستانی ، چالش‌ها، دشمنان و لبا‌س‌های جدید می‌شود.”

اولین قسمت از این بسته الحاقی، The City That Never Sleeps: Heist نام دارد که دشمن اصلی آن شخصیت فلیشا هاردی ملقب به Black Cat است. این قسمت در تاریخ ۲۳ اکتبر (سه شنبه ۱ آبان) منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشار دو قسمت بعدی این بسته الحاقی نیز اعلام شده است که به شرح زیر می‌باشد:

نوامبر ۲۰۱۸ (آبان-آذر): Marvel’s Spider-Man: Turf Wars

Marvel’s Spider-Man: Turf Wars دسامبر ۲۰۱۸ (آذر- دی): Marvel’s Spider-Man: Silver Lining

شما می‌توانید این بسته الحاقی را با قیمت ۲۵ دلار از فروشگاه پلی‌استیشن خریداری نمائید. البته شما می‌توانید با خرید نسخه دیجیتال دیلاکس عنوان Marvel’s Spider-Man، صاحب این بسته الحاقی شوید. نسخه دیجیتال دیلاکس این عنوان ۸۰ دلار قیمت دارد. البته شما می‌توانید هر کدام از این سه قسمت را بصورت جداگانه خریداری نمائید که باید برای خرید هرکدام، ۱۰ دلار بپردازید.

بازی Marvel’s Spider-Man در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ (۷ سپتامبر ۲۰۱۸) برای کنسول پلی‌استیشن ۴ با سه نسخه‌ی متفاوت یعنی دیجیتال دیلاکس، نسخه معمولی و نسخه کالکتور عرضه می‌شود. شما می‌توانید هم‌اکنون این عنوان را از طریق فروشگاه پلی‌استیشن پیش‌خرید نمائید. همچنین در تاریخ ۲۶ سپتامبر یا ۴ مهر می‌توانید اولین شماره از کمیک پایان عنکبوتی با حضور مردعنکبوتی اینسومنیاک گیمز را مطالعه نمائید. شما می‌توانید باقی اخبار این بازی را در اینجا دنبال نمائید. همچنین نقدهای اولیه این بازی منتشر شده است که اکثر منتقدها از این بازی تمجید و تعریف کرده‌اند.

منبع متن: gamefa