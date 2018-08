وقتی که در سال گذشته عنوان Sekiro: Shadows Die Twice با یک تیزر پر رمز و راز و مفهومی معرفی شد، بسیاری از طرفداران اعتقاد داشتند که این بازی نسخه‌ی جدیدی از سری Tenchu می‌باشد. با اینحال بعد از معرفی کامل بازی در E3 2018 شاهد این بودیم که حدس طرفداران اشتباه بوده است.

به گزارش پردیس گیم، وب سایت DualShokcers توانست تا در جریان نمایشگاه Gamescom 2018 با یاسوهیرو کیتائو (Yasuhiro Kitao) که مدیر بخش ارتباطات استودیوی FromSoftware است، گپ و گفتی داشته باشد و در رابطه با بازی جدید آن‌ها اطلاعاتی کسب کند.

کیتائو توضیح داد که عنوان Tenchu در واقع الهام اولیه برای Sekiro: Shadows Die Twice بود، اما رفته رفته و به تدریج بازی تغییراتی کرد و شاهد یک بازی متفاوت و جدید نینجایی بودیم. او گفت: "وقتی که ما تصمیم گرفتیم یک بازی جدید را که وقایع آن در زاپن اتفاق بیفتد بسازیم و درون مایه‌های نینجایی داشته باشد، Tenchu اولین چیزی بود که به ذهن ما رسید و ما در رابطه با آن بسیار فکر کردیم و این بازی طرح اصلی و الهام Sekiro: Shadows Die Twice بود. با اینحال در طی زمان، این بازی به تدریج تکامل یافت و تغییرات زیادی به خود داد. اکنون تعریف ساده‌ی Sekiro این است که این بازی عنوانی نینجایی ساخته‌ی FromSoftware و کارگردانی شده توسط میازاکی می‌باشد و امضای اصلی استودیو در آن دیده می‌شود."

بعد از آن نماینده‌ی DualShockers گفت که هنوز عنوان Tenchu را دوست دارد و پرسید که چرا FromSoftware به سراغ ساخت نسخه‌ی جدید آن نرفت؟ کیتائو نیز در اینباره توضیح داد که اگر آن‌ها نسخه‌ی جدیدی از Tenchu بسازند، این کار برایشان مانند یک تقلید از عناوین گذشته‌شان است. او گفت: "ما احساس می‌کنیم که Tenchu واقعا سری بسیار جالبی است و خصوصیات مخصوص و منحصر به فرد خود را دارد. اگر ما می‌خواستیم نسخه‌ی جدید آن را بسازیم، این کار برایمان مانند یک تقلید از گذشته بود. هدف ما خلق یک بازی نینجایی عالی، جدید و متفاوت می‌باشد."

عنوان Sekiro: Shadows Die Twice در تاریخ 22 مارس 2019 (2 فروردین 1398) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. اگر می‌خواهید بیشتر با این عنوان آشنا شوید، می‌توانید مقاله‌ی " هر آنچه لازم است درباره Sekiro بدانید: گرگ یک دست From Software" به قلم Steven Messner از وب سایت PC Gamer را مطالعه کنید

منبع متن: pardisgame