با اینکه هنوز چند روزی تا شروع ماه اول سال جدید میلادی باقی مانده ولی شرکت سونی امروز لاین‌آپ عناوین رایگان ماه ژانویه‌ی سال ۲۰۱۹ میلادی را اعلام کرد که در ادامه‌ی خبر به مرور آن می‌پردازیم.

کم کم به سال جدید میلادی وارد می‌شویم و همگی منتظر آن هستیم که ببینیم شرکت‌های مایکروسافت و سونی در اولین ماه سال ۲۰۱۹ چه عناوینی را برای مشترکین خود آماده کرده‌اند. شرکت مایکروسافت در امر بازی‌های رایگان سرویس گلد اکس‌باکس، در اولین ماه از سال ۲۰۱۹ به خوبی ظاهر شد و هواداران خود را به راحتی راضی کرد. مایکروسافت در مجموع ۴ بازی را رایگان کرد که از میان آنان Celeste و Far Cry 2 محبوب‌تر از دیگر عناوین بودند (شما می‌توانید خبر مربوطه را به صورت کامل در این نشانی مطالعه کنید).

شرکت سونی هم این ماه برای پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۳ عناوین به خصوصی را رایگان کرده اما به نظر می‌رسد که سونی در این حیطه و در ماه ژانویه به قدرتمندی مایکروسافت ظاهر نشده است. برای پلی‌استیشن ۴، بازی‌های Steep و Portal Knights رایگان شده‌اند. بازی Steep یک بازی در سبک ورزشی است که شما در آن نقش یک اسکیت‌باز حرفه‌ای را دارید که باید بر فراز قله‌های بلند پوشیده از برف، اسکیت سواری کند. این بازی در سال ۲۰۱۶ توسط شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) توسعه یافت و برای کنسول‌های نسل هشتم و البته پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شد. این بازی موفق شد تا امتیاز متای متوسط ۷۱ را نیز از طرف منتقدین کسب کند.

بازی Portal Knight نیز یک عنوان در سبک نقش‌آفرینی است که به صورت کوآپ (Co-op) نیز می‌توان آن را تجربه کرد. قابل ذکر است که این بازی توسط استودیوی ۵۰۵ گیمز (Games 505) توسعه یافت و برای پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی، تلفن‌های هوشمند و نینتندو سوئیچ عرضه شد. این بازی نیز همانند دیگر بازی رایگان شده، توانست امتیاز متای ۷۱ را از سوی منتقدین به خود اختصاص دهد.

در این میان، دارندگان کنسول پلی‌استیشن ۳ نیز می‌توانند از عناوین رایگانی مانند Zone of the Enders HD Collection و Amplitude لذت ببرند. سونی کنسول پی‌اس ویتا را نیز فراموش نکرده و بازی‌های Fallen Legion: Flames of Rebellion و Super Mutant Alien Assault را برای آن رایگان کرده است.

منبع متن: gamefa