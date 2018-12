همان‌طور که می‌دانید، شرکت همستر (Hamster) تاکنون بازی‌های زیادی را از پلتفرم کلاسیک Neo Geo به کنسول‌های مدرن پورت کرده است. حال طبق اطلاعات جدید، به زودی طرفداران عناوین مبارزه‌ای می‌توانند جدیدترین پروژه‌ی همستر یعنی پورت بازی The King of Fighters 2002 را برروی کنسو‌ل‌های نسل هشتم تجربه کنند. بیانیه‌ی رسمی منتشر شده به شرح […]

بیانیه‌ی رسمی منتشر شده به شرح زیر است:

The King of Fighters 2002 یک بازی مبارزه‌ای است که در سال ۲۰۰۲ توسط SNK عرضه شد. این بازی نهمین نسخه‌ی سری King of Fighters محسوب می‌شود. در این بازی برای بازگشت مبارزات ۳V3، سیستم Striker System با امکان ساخت تیم‌ها جایگزین شده است. سهولت استفاده از MAX Activation System لایه‌ی عمیق‌تری را به گیم‌پلی شما اضافه خواهد.