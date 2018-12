بازی های رایگان ماه ژانویه PlayStation Plus اعلام شد

سال 2018 به روزهای پایانی خودش نزدیک می‌شود و صنعت بازی هم خود را برای سال 2019 آماده می کند. به همین خاطر دارندگان اشتراک PlayStation Plus می‌توانند خود را برای عناوین رایگان اولین ماه میلادی آماده کنند.

به گزارش پردیس گیم، دارندگان PS4 می توانند بازی Steep را که یک بازی ورزشی در مورد ورزش اسکی ساخته Ubisoft است را دریافت کنند. بازی رایگان بعدی این ماه برای PS4 بازی Portal Knights است که یک بازی نقش‌آفرینی(RPG) با المان هایی در مورد ساخت و ساز شبیه بازی Minecraft است.

بازی های رایگان کنسول PS3 شامل بازی Zone of the Enders HD Collection که در آن نسخه ریمستر شده ورژن PS2 بازی هم وجود دارد و بازی Amplitude است. همچنین بازی های Fallen Legion: Flames of the Rebellion و Super Mutant Alien Assault برای دارندگان اشتراک بر روی کنسول PS Vita رایگان خواهد بود.

البته با توجه به اینکه هنوز در سال 2018 هستیم می‌توانید بازی های رایگان ماه دسامبر که شامل Onrush و Soma برای PS4 هستند را دریافت کنید. همچنین Sony قبلا اعلام کرده است که از ماه می سال 2019 میلادی انتشار بازی های ماهانه رایگان برای مشترکان PS Plus برای کنسول های PS Vita و PS3 را متوقف خواهدکرد.

فهرست بازی های رایگان ژانویه 2019:

PS4

Steep

Portal Knight

Fallen Legion: Flames of the Rebellion

PS3

Zone of Enders HD Collection

Amplitude

PS Vita

Fallen Legion: Flames of the Rebellion

Super Mutant Alien Assualt

