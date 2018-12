سال ۲۰۱۸ میلادی به روایت اعداد و ارقام

آخرین هفته‌ی کاری سال ۲۰۱۸ نیز رو به پایان است و باید منتظر بسته شدن کتاب این سال، و باز شدن طومار سال ۲۰۱۹ باشیم. امروز اعداد و ارقامی از حیطه‌های مختلف صنعت بازی‌های رایانه‌ای برای شما کاربران عزیز گیمفا مهیا شده که در ادامه‌ی مطلب می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. سال ۲۰۱۸ یک سال […]

آخرین هفته‌ی کاری سال ۲۰۱۸ نیز رو به پایان است و باید منتظر بسته شدن کتاب این سال، و باز شدن طومار سال ۲۰۱۹ باشیم. امروز اعداد و ارقامی از حیطه‌های مختلف صنعت بازی‌های رایانه‌ای برای شما کاربران عزیز گیمفا مهیا شده که در ادامه‌ی مطلب می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

سال ۲۰۱۸ یک سال تمام و کمال برای بازی‌های رایانه‌ای محسوب می‌شود. عناوین بسیار بزرگ و مورد انتظاری در این سال منتشر شدند و خاطرات و تجربه‌های لذت‌بخشی را به بازی‌بازان ارائه دادند. برای مثال، انتظار هوادران برای ملاقات دوباره‌ی کریتوس، در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید. بازی God of War عرضه و همچنین موفق به کسب لقب بهترین بازی سال از نظر مراسم TGA 2018 شد. از طرفی دیگر امسال برای کسانی که به سبک نقش‌آفرینی علاقه داشتند نیز سال پرباری بود. بازی Monster Hunter World از یک طرف و دیگر عناوینی که حالتی نقش‌آفرینی مانند به خود گرفته بودند، همانند Assassin’s Creed Odyssey، از طرفی دیگر باعث شدند که ۲۰۱۸ سالی موفق باشد.

هوادارن سبک مسابقه‌ای نیز در این سال دست خالی نماندند و مایکروسافت با انتشار بازی Forza Horizon 4 یکی از بهترین تجربه‌های مسابقه‌ای را به بازی‌بازان ارائه داد. دوستداران بخش داستانی در بازی‌های رایانه‌ای نیز به واسطه‌ی جدیدترین ساخته‌ی دیوید کیج (David Cage) یعنی Detroit: Become Human به خواسته‌ی خود رسیدند. از طرفی دیگر بازی Spider-Man توانست تمامی هواداران خود را راضی نگه دارد. در بخش بازی‌های شوتر نیز شاهد عناوینی همچون Far Cry 5 ،Call of Duty Black Ops IIII و Battlefield V هستیم که هرکدام به تنهایی می‌توانند ضامن موفقیت یک سال میلادی در این سبک باشند. سبک مبارزه‌ای نیز در این میان بدون نماینده در سال ۲۰۱۸ نبود و شاهد بازی‌هایی همچون Super Smash Bros. Ultimate و Soulcalibur VI بودیم.

حال زمان است که ببینیم صنعت بازی‌های رایانه‌ای در سال گذشته چقدر پیشرفت داشته، ارزش مالی بازی‌های هر کنسول چه قدر است و مروری نیز بر تخفیف‌های زودهنگام امسال خواهیم داشت.

با ارزش مالی بازی‌ها برروی پلتفرم‌های مختلف شروع کنیم. برخلاف آنچه همه تصور می‌کنند، بیشترین ارزش در بازی‌های رایانه‌ای به کنسول‌ها تعلق نمی‌گیرد. بلکه تلفن‌های همراه این افتخار را نصیب خود کرده‌اند. بازی‌های تلفن‌های همراه حدود ۶۳٫۲ میلیارد دلار ارزش مالی داشتند که از این رقم، ۵۰ میلیارد دلار مربوط به گوشی‌های هوشمند و ۱۳٫۲ میلیارد دلار مربوط به تبلت‌ها می‌شود. در رتبه‌ی دوم شاهد کنسول‌ها هستیم که عددی حدود ۳۸٫۳ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده‌اند. در جایگاه آخر هم رایانه‌های شخصی را می‌بینیم که بازی‌های خریداری شده برای آن ارزشی حدود ۳۳٫۴ میلیارد دلار دارند. شما جدول مربوط به این بخش را می‌توانید در بخش زیر مشاهده کنید.

به فروش دیجیتالی و فیزیکی بازی‌ها بپردازیم. مجموعا ۶۷٫۵ میلیارد دلار بازی چه به صورت دیجیتالی و چه به صورت فیزیکی برای کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی فروخته شده است. از این آمار، ۵۱٫۲ میلیارد دلار مربوط به فروش دیجیتالی و ۱۶٫۳ میلیارد دلار مربوط به نسخه‌های فیزیکی می‌شود. اگر کمی ریزبینانه‌تر نگاه کنیم، حدود ۲۸٫۲ میلیارد دلار بازی به صورت دیجیتالی تنها برروی رایانه‌های شخصی به فروش رسیده است. در این میان کنسول‌ها هم حدود ۲۳ میلیارد دلار به صورت دیجیتالی فروش داشته‌اند. تصویر مربوط به این آمار در قسمت زیر قابل مشاهده است.

همان‌طور که اطلاع دارید، وب‌سایت گیمفا هر هفته «جدول فروش هفتگی بریتانیا» را برای شما مهیا می‌کند. در قسمت زیر نیز مروری بر فروش بازی‌ها برروی کنسول‌های مختلف در بریتانیا خواهیم داشت. همان‌طور که انتظار می‌رفت بیشترین بازی‌های فروش رفته مربوط به کنسول پلی‌اسیتشن ۴ می‌شوند. بعد از آن، حدود ۳۱٫۸ درصد بازی‌ها برای کنسول اکس‌باکس وان به فروش رسیده‌اند. کنسول‌های نینتندو دو رتبه‌ی بعدی را به خود اختصاص داده‌اند و مجموع فروش بازی‌ها برروی این دو کنسول به حدود ۲۲٫۱ درصد از تمامی بازی‌ها می‌شود. رایانه‌های شخصی متاسفانه عملکرد خوبی نداشتند و تنها ۰٫۸ درصد از بازی‌ها برای این پلتفرم به فروش رسیده‌اند. در این میان کنسول نسل هفتمی مایکروسافت نیز سهمی بسیار کوچک دارد و حدود ۰٫۲ درصد از بازی‌ها برای این کنسول به فروش رفته‌اند. جدول مربوط به این بخش نیز در قسمت زیر قرار گرفته است.

به مرور چند نکته‌ی جالب امسال بپردازیم. بازی Red Dead Redemption 2 با شگفتی تمام توانست امتیاز متای فوق‌العاده‌ی ۹۷ را برروی دو کنسول نسل هشتمی سونی و مایکروسافت کسب کند. این در حالی بود که این بازی به راحتی و تنها در ۸ روز توانست فروشی بیشتر از فروش نسخه‌ی اول در ۸ سال داشته باشد. از طرفی دیگر ساخته‌ی راک‌استار (Rockstar) تنها در سه روز به فروشی معادل ۷۲۵ میلیون دلار دست پیدا کرد. برخلاف بازی Red Dead Redemption 2 که بالاترین نمره را در حیطه‌ی متا داشت، بازی Wild West Online توانست با بدست آوردن نمره‌ی ۲۹، کم‌ترین متا را به خود اختصاص دهد. سال ۲۰۱۸ برای بازی Fortnite هم سال جالبی بود. حدود ۲۰۰ میلیون بازی‌باز در این عنوان ثبت نام کرده‌اند. در طول یک ماه نیز این بازی به رکورد ۷۸٫۳ میلیون بازی‌باز رسید.

در حیطه‌ی بازی‌های رایانه‌ای مقالات بسیاری نوشته می‌شود. در این حوزه می‌توان اشاره کرد که بیشتری مقالات مربوط به بازی Fortnite می‌شوند. در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۹۲۵۰ مقاله در رابطه با این بازی نوشته شده است. رتبه‌ی دوم نیز به بازی هم‌سبک بازی Fortnite یعنی PUBG اختصاص دارد و حدود ۴۱۴۰۱ مقاله مربوط به این بازی منتشر شده است. بازی Overwatch با ۳۱۵۲۶ مقاله در رتبه‌ی سوم قرار دارد و اثبات می‌کند که بیشترین مقالات به بازی‌ها تماما آنلاین اختصاص دارند. رتبه‌ی چهارم به بازی Red Dead Redemption 2 مربوط است که ۲۹۳۳۶ مقاله برای آن نوشته شده است. بازی God of War با ۲۸۷۴۹ مقاله توانست جایگاه پنجم را به خود اختصاص دهد. در قسمت زیر ۱۴ بازی برتر از نظر تعداد مقالات را می‌توانید مشاهده کنید.

یوتیوب (YouTube) قطعا یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌هایی است که بازی‌بازان به آن مراجعه می‌کنند. بیشترین عامل بازاریابی نیز پیش از عرضه‌ی یک بازی یا بسته‌ی الحاقی توسط تریلرهای منتشر شده از آن اتفاق می‌افتد. پس مروری بر پربازدیدترین تریلرهای سال ۲۰۱۸ در یوتیوب داشته باشیم. در این حیطه‌هم بازی Fortnite فوق‌العاده عمل کرده، چرا که از بین ۱۰ رتبه‌ی برتر، ۴ رتبه مربوط به این بازی است. در این میان تریلر معرفی فصل پنجم این بازی با ۴۸ میلیون بازدیدکننده، رتبه‌ی اول را در دست دارد. تریلر رسمی بازی Fallout 76 با ۳۳٫۸ میلیون بایدیدکننده توانست رتبه‌ی چهارم را نصیب خود کند. همچنین سومین تریلر رسمی بازی Red Dead Redemption 2 نیز با ۲۷٫۹ میلیون بازدید در جایگاه ششم قرار دارد. بازی Clash of Clans نیز با اختصاص دادن رتبه‌های ۸ ،۷ و ۱۰ عملکردی موفقیت‌آمیز داشته است. شما این لیست را در قسمت زیر مشاهده می‌کنید.

اگر نگاهی بر تعدا پست‌های مربوط به بازی‌های سال ۲۰۱۸ در توییتر بیندازیم، باز هم شاهد عملکرد جالب بازی Fortnite می‌شویم. حدود ۱۰۳۸۶۱۹ پست در رابطه با این بازی در توییتر منتشر شده است. بازی Call of Duty Black Ops IIII با ۹۴۸۱۷۹ پست در جایگاه دوم و بازی Super Smash Bros با ۷۱۳۹۱۲ پست رتبه‌ی سوم را دارد. رتبه‌های چهارم و پنجم دو قطب موفقیت و شکست را تجربه کردند. جایگاه چهارم با ۶۲۶۰۸۰ پست به Red Dead Redemption 2 و رتبه‌ی پنجم به بازی Fallout 76 با ۵۴۹۶۶۵ پست اختصاص دارد. لیست ۱۰ بازی که بیشترین تعداد پست‌ها را در شبکه‌ی اجتماعی توییتر داشتند در قسمت زیر برای شما قرار گرفته است.

همان‌طور که در قسمت‌های قبل هم اشاره شد، تلفن‌های همراه بخش بزرگی از بازی‌های رایانه‌ای را پوشش می‌دهند، پس مروری بر بازی‌هایی که در سال ۲۰۱۸ بیشتر از همه دانلود شده‌اند داشته باشیم. بازی Helix Jump با ۳۲۸ میلیون بار دانلود، رتبه‌ی اول را دارد و بازی Subway Surfers با اختلاف بسیار زیادی و با ۲۳۱ میلیون بار دانلود در جایگاه دوم قرار دارد. از ناشران موفق امسال هم یادی کنیم. voodoo توانست رتبه‌ی اول را بین ناشران بازی‌های موبایل بدست بیاورد. حدود ۱٫۲ میلیارد نفر بازی‌هایی که توسط این ناشر منتشر شده‌اند را دانلود کرده‌اند. Outfit 7 Limited با اختلاف زیادی و با ۶۶۸ میلیون بار دانلود نیز در جایگاه دوم قرار دارد. جدول مربوط به این بخش را می‌توانید در قسمت زیر مشاهده کنید.

سال ۲۰۱۸ سالی بسیار موفق برای توییچ (Twitch) نیز بود. به صورتی که امسال تعداد بیننده‌های این شبکه از سال‌های گذشته با اختلاف خوبی بیشتر بود. برای مثال، در طول مراسم E3، حدود ۲٫۹ میلیون نفر از طریق توییچ به تماشای مراسم مشغول بودند، این امر در حالی است که رکورد تعداد بیننده برای E3 تا به اکنون ۲٫۵ میلیون نفر بوده است. از طرفی دیگر زمان زیادی به تماشای ویدئویهای مختلف در این شبکه اختصاص پیدا می‌کند، چرا که حدود ۴۳۴ میلیارد دقیقه ویدئو در شبکه‌ی توییچ تماشا شده است. استریمر معروف یعنی Ninja که در مراسم TGA 2018 هم جایزه برد، رکورد مخصوص به خود را قبت کرد و ۶۶۷۰۰۰ تماشاچی به صورت همزمان در توییچ داشت. این آمار زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانید در هز لحظه‌ای از روز، حدود یک میلیون نفر در حال گشت و گذار در توییچ و تماشای یک ویدئو در آن هستند.

در این بخش نگاهی اجمالی به عملکرد چند تا از بزرگ‌ترین شرکت‌های بازی‌سازی می‌اندازیم. عملکرد این شرکت‌ها در دو بخش سنجیده شده است: بازی‌های جدیدی که در سال ۲۰۱۸ عرضه شده‌اند (NR) ودیگری فرانچایز‌های جدیدی (NIP) که اولین نسخه‌ی آنان در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. بدون شک شرکت سونی در بازی‌های بزرگ سال ۲۰۱۸ با عرضه‌ی ۱۹ عنوان رتبه‌ی اول را دارد. به ترتیب بعد از سونی، شرکت نینتندو با ۱۶ بازی، الکترونیک آرتز (Electronic Arts) با ۱۲ عنوان، یوبی‌سافت (Ubisoft) با ۶ بازی و مایکروسافت با ۵ عنوانن رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

در حیطه‌ی فرانچایز‌های جدید هم شرکت سونی با عرضه‌ی ۱۰ فرانچایز تازه، پرچم‌دار این شرکت‌ها محسوب می‌شود. بقیه‌ی شرکت‌های نام‌برده شده همگی با ۲ فرانچایز جدید به کار خود در سال ۲۰۱۸ خاتمه دادند. نمودار مربوط به این بخش را در قسمت زیر مشاهده می‌کنید.

یکی از بهترین روش‌هایی که میزان فروش بازی‌های رایانه‌ای را افزایش می‌دهد، تخفیفاتی است که شامل حال این بازی‌ها می‌شود. قابل ذکر است که معمولا هرچه قدر بازی مذکور فروش بهتری را تجربه کند، سازندگان آن عنوان دیرتر به فکر تخفیف بازی می‌افتند. البته در این میان عناوینی هم خارج از قاعده عمل می‌کنند؛ مثلا بازی FIFA 19 یا Red Dead Redemption 2 هر دو هنوز هم فروش فوق‌العاده‌ای دارند ولی به ترتیب ۲۷ و ۲۰ روز پس از عرضه با تخفیف‌های بسیار مناسبی به بازی‌بازان عرضه شدند. در بین بازی‌های موفق امسال، بازی Battlefield V زودتر از تمامی بازی‌های دیگر و تنها ۱۰ روز پس از عرضه برای اولین بار تخفیف خورد. در صدر جدول نیز بازی Spider-Man با طولانی‌ترین زمان ممکن و پس از ۷۰ روز از عرضه شامل تخفیف‌های استودیوی سازنده شد. نمودار مربوط به این بخش نیز در قسمت زیر آورده شده است.

همان‌طور که طبق آمار و ارقام بالا مشاهده کردید، سال ۲۰۱۸ سالی پربار برای صنعت بازی‌های رایانه‌ای بوده است. به هر حال، این سال با تمام نکات مثبت و منفی‌‌اش رو به اتمام است و باید منتظر ماند و دید که شرکت‌های سازنده برای سال بعد چگونه خود را آماده کرده‌اند و چه امکانات و بازی‌هایی برای ارائه‌ی به بازی‌بازان مهیا شده است.

منبع متن: gamefa