احتمالا Atlus در حال ساخت نسخه بهبود یافته بازی Persona 5 است

به گزارش پردیس‌گیم،احتمال زیادی وجود دارد که نسخه بهبود یافته Persona 5 با نام Persona 5 R معرفی و عرضه شود. در بهار امسال استودیوی Atlus دامنه‌های جدیدی را ثبت کرده بود که در میان آن‌ها دامنه P5R.JP نیز وجود داشت. اخیرا این دامنه در تاریخ ۴ دی ماه مشمول به‌روزرسانی شده و بسیاری این احتمال را می‌دهند که سازندگان این بازی قصد دارند نسخه بهبود یافته این بازی را منتشر کنند.

اولین بار این مورد توسط سایت Persona Central دیده شد. همچنین آن‌ها عنوان کرده‌اند که این موضوع قبلا اتفاق افتاده است و بازی‌های بهبود یافته دیگر این شرکت مانند Persona Q2،Persona 3: Dancing in Moonlight،Persona 3: Dancing in Moonlight،Persona 5: Dancing in Starlight،Catherine حدودا دو هفته پس از ثبت شدن دامنه آن‌ها به طور رسمی معرفی شدند. به‌ همین خاطر با توجه به به‌روزرسانی دامنه‌ی P5R.JP احتمالا نسخه بهبود یافته این بازی با نام Persona 5 R یا مشابه آن منتشر خواهد شد.

احتمالا در انتهای انیمه ویژه این بازی که با نام Dark Sun در تاریخ ۹ دی در ژاپن عرضه می‌شود شاهد رونمایی از این بازی باشیم. اولین انیمیشن این بازی طوری به پایان رسید که قبل از پایان خود بازی بود و به‌نظر می‌رسد که این قسمت جدید زوایای جدیدی از داستان را پوشش دهد.

احتمال می‌رود که در این نسخه بهبود یافته شاهد سناریو و المان‌های جدید باشیم. این امر تاکنون در این استودیو سابقه داشته و شاهد نسخه‌های مختلفی از یک بازی بودیم، مانند نسخه Persona 4 Golden از بازی 4 Persona و Persona 3 Portable از Persona 3 که این بازی‌ها شامل سناریو‌های جدید و ویژگی‌ جدید بودند.

به تازگی نیز خبری منتشر شده که نشان می‌دهد شخصیت این بازی، Joker، برای بازی Super Smash Bros Ultimate تایید شده و به عنوان مبارز در این بازی قابل انتخاب خواهد بود. همچنین با توجه به اخبار‌های جدید بسیاری این احتمال را می‌دهند که این نسخه بهبود یافته علاوه بر PS4 برای Switch نیز منتشر شود. قبلا مدیر Nintendo آمریکا در مصاحبه‌ای عنوان کرد که در مورد عرضه این بازی روی Switch جواب قطعی نمی‌تواند بدهد اما تمایل خود را به این سری و عرضه آن‌ برای Switch پنهان نکرد.

به تازگی نیز در بازی Skyrim گلیچی یافت شده است که که محیط این بازی را مانند Persona قرمز و مشکی کرده‌ است. این بازی هم اکنون برای PS3 و PS4 در دسترس است. شما می‌توانید نقد این شاهکار را که نمره 10 از پردیس دریافت کرده از اینجا بخوانید.

منبع متن: pardisgame