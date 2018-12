استودیوی همستر (Hamster) که سابقه‌ی پورت عناوین پلتفرم قدیمی Neo Geo را برروی کنسول‌های جدید داشته، یک عنوان قدیمی دیگر به نام The King of Fighters 2002 را برای پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و ایکس‌باکس وان عرضه کرده است. اگر از طرفداران بازی‌های کلاسیک هستید، با ما همراه باشید. The King of Fighters 2002 از سری عناوین […]

The King of Fighters 2002 از سری عناوین مبارزه‌ای و اکشن است که پس از انتشار در سال ۲۰۰۲ با استقبال خوبی از سوی بازی‌بازان مواجه شد. در این بازی می‌توانید با انتخاب شخصیت مورد نظر خود، حریفان خود را شکست داده و مهارت‌های خود را ارتقا دهید. علاوه‌بر این، شما قادر خواهید بود تا رکوردها و امتیازات خود را به صورت آنلاین به ثبت برسانید.

همان‌طور که استودیوی همستر قول داده بود، نسخه‌ی دیجیتالی این بازی خاطره‌انگیز هم‌اکنون با قیمت ۸ دلار و با ویژگی‌های متفاوت و بهتر نسبت به قبل در اختیار بازی‌بازان قرار گرفته است. اگر از طرفداران عناوین کلاسیک هستید، The King of Fighters 2002 را از دست ندهید.

منبع متن: gamefa