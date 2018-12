همان‌طور که در جریان هستید، بازی Ring of Elysium با حال و هوای زمستانی خود مدتی است که بازی‌بازان و کاربران زیادی را به خود مشغول کرده است. حال اخبار و گزارشاتی مبنی بر بن (Ban) شدن بعضی از بازی‌بازان در طی تجربه‌ی این عنوان استودیوی تنسنت گیمز (Tencent Games)، منتشر شده که تعجب بسیاری […]

همان‌طور که در جریان هستید، بازی Ring of Elysium با حال و هوای زمستانی خود مدتی است که بازی‌بازان و کاربران زیادی را به خود مشغول کرده است. حال اخبار و گزارشاتی مبنی بر بن (Ban) شدن بعضی از بازی‌بازان در طی تجربه‌ی این عنوان استودیوی تنسنت گیمز (Tencent Games)، منتشر شده که تعجب بسیاری از طرفداران را برانگیخته است. با ما در ادامه‌ی خبر همراه باشید.

طی روزهای اخیر بعضی از بازی‌بازان متوجه شده‌اند که دیگر قادر به تجربه‌ی بازی بتل رویال Ring of Elysium نیستند و ظاهرا از سوی استودیوی سازنده بن شده‌اند. این افراد پس از این اتفاق به وب‌سایت رسمی استودیوی تنسنت گیمز مراجعه کرده و شکایت خود را نسبت به این موضوع مطرح کردند. حال استودیوی سازنده پس از مواجه با تعداد زیادی شکایت، شروع به بررسی این اتفاق کرده است. پس از جست و جو‌ها و بررسی‌های انجام شده، تیم سازنده به این موضوع پی برد که سیستم ضد تقلب بازی Ring of Elysium اشتباها به تعدادی از بازی‌بازان مشکوک شده و آن‌ها را از بازی محروم کرده است.

در حال حاضر تیم سازنده بسیار از این موضوع ناراحت و اندوهگین است و با انتشار پیامی به سوی طرفداران و بازی‌بازان، از آن‌ها بابت این اشتباه رخ داده شده، عذرخواهی کرده است. توسعه‌دهندگان بازی Ring of Elysium، برای جبران این اشتباه خود بیان کرده‌اند که بازی‌بازان اخراج شده در سریع‌ترین زمان ممکن به بازی باز خواهد گشت و به آن‌‌ها ۱۰۰۰ امتیاز در بازی به عنوان یک هدیه داده خواهد شد. استودیوی بازی‌سازی تنسنت گیمز طی انتشار پیامی بیان کرده است:

ما متوجه شدیم که تعدادی از بازی‌بازان اشتباها توسط سیستم ضد تقلب بازی بن شده‌اند. پس از بررسی‌ها و ارتباطات انجام شده با تیم امنیتی، اعلام می‌کنیم که بازی‌بازان کاملا به اشتباه از بازی اخراج شده‌اند و هیچ دلیلی برای بن شدن آن‌‌ها از بازی وجود نداشته است. ما بابت این اشتباه رخ داده شده بسیار ناراحت هستیم و از شما طرفداران گرامی پوزش می‌طلبیم.

پس اگر شما نیز جزو کسانی هستید که بی دلیل از بازی Ring of Elysium اخراج شده‌اید نگران نباشید، چراکه طبق گفته‌های استودیوی تنسنت گیمز به‌زودی افراد بن شده، به بازی باز خواهند گشت. بازی Ring of Elysium هم‌اکنون از طریق شبکه استیم (Steam) برای پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. شما همچنین می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر از بازی بتل رویال Ring of Elysium، از این صفحه‌ی وب‌سایت گیمفا دیدن کنید.

منبع متن: gamefa