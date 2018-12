آخرین باری که خبر جدیدی در مورد پروژ‌ه‌ی کیک‌استارتر Bloodstained: Ritual of The Night منتشر شد، آقای کوجی ایگاراشی (Koji Igarashi) اعلام کرد که استودیوی وی‌فروارد (WayForward) به تیم توسعه دهنده‌ی بازی پیوسته است. حال به نظر می‌رسد که روند توسعه‌ی بازی به خوبی پیش می‌رود. در جدیدترین خبر منتشر شده برروی کیک‌استارتر، ایگاراشی اعلام […]

آخرین باری که خبر جدیدی در مورد پروژ‌ه‌ی کیک‌استارتر Bloodstained: Ritual of The Night منتشر شد، آقای کوجی ایگاراشی (Koji Igarashi) اعلام کرد که استودیوی وی‌فروارد (WayForward) به تیم توسعه دهنده‌ی بازی پیوسته است. حال به نظر می‌رسد که روند توسعه‌ی بازی به خوبی پیش می‌رود.

در جدیدترین خبر منتشر شده برروی کیک‌استارتر، ایگاراشی اعلام کرده که فرایند توسعه‌ی بازی به «نقطه‌ی اوج خود» رسیده است. تیم توسعه دهنده هم‌اکنون در حال بررسی عملکرد بازی برروی تک تک پلتفرم‌ها و همچنین برطرف کردن برخی از «باگ‌هایی که مانع پیشرفت می‌شوند»، است. همچنین به نظر می‌رسد که وی‌فروارد نیز بازی را بهبود داده است.

وی‌فروارد با ساخت محتوای فوق العاده و تعین محل نورپردازی به ما کمک کرده است تا بازی را به روش‌های مختلفی بهبود دهیم.

آقای جیسون رایان (Jason Ryan)، مدیر ارشد ارتباطات شرکت ۵۰۵ گیمز (۵۰۵ Games)، در مورد وضعیت توسعه‌ی بازی صحبت کرد و توضیح داد که تیم قصد دارد بازی را در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر کند.

تیم در حال تنظیم کردن جای گذاری دشمنان در طول بازی است. این بخش از پولیش، کاری بسیار مهم و حساس است. حرکت دادن محل اسپاون (Spawn) یک موجود در هر جهت و یا اضافه کردن موجودی دیگر، تاثیر بسیار مهمی را برروی جریان مرحله می‌گذارد. درست کردن این بخش نیاز به تعداد زیادی آزمون و خطا دارد و ما هم می‌خواهیم که «درست» کار کند. برای رسیدن به این نقطه، کار‌های بسیار زیادی باید تکمیل می‌شد؛ طراحی مراحل، دشمنان، انیمیشن‌ها، مدل‌ها، سیستم‌های مبارزه و غیره. به خاطر کمک وی‌فروارد در رفع باگ‌ها، ساخت محتویات و نورپردازی، هر مرحله‌ی ساخته‌ شده بهتر تجربه شده و زیبا‌تر به نظر می‌رسد.

در قسمت پائین می‌توانید تصاویر تعدادی از توسعه‌ دهندگان را مشاهده کنید که سخت در حال کار برروی بازی هستند.

بازی Bloodstained: Ritual Of The Night در سال ۲۰۱۹ میلادی برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. اما اگر قصد دارید تا نسخه‌ی ۸ بیتی این بازی را همین حالا تجربه کنید، عنوان Bloodstained: Curse of the Moon هم‌اکنون برروی تمام پلتفرم‌ها در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa