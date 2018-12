چندی پیش همانطور که در پردیس گیم نیز منتشر کردیم، مشخص شد که با تهیه‌ی نسخه کالکتور چه چیزهایی نصیب خریداران می‌شود. بگذارید فرض بگیریم که برای تهیه کردن نسخه Deluxe عنوان Devil May Cry 5 دنبال یک انگیزه حسابی هستید. در کنار اسلحه‌های زیبای متنوع Devil Breaker، سلاح Mega Buster که با الهام گیری از سری Mega Man ساخته شده و موسیقی‌های انحصاری، دیگر به چه چیزی نیاز دارید؟ یک سری کات‌سین لایو اکشن چطور است؟

به نقل از comicbook، حساب رسمی توئیتر Devil May Cry امروز طی پستی کوتاه یک تریلر که کات‌سین‌های گفته شده را نمایش می‌دهد به اشتراک گذاشت و این ویدئو با یک ماکت ماشین که از روی اشیای مختلف میگذرد، یک بازیگر که به اهداف خود روی پرده‌ی سبز شلیک می‌کند، سیگارهای پرنده و غیره تا حد ممکن مسخره و خنده دار به نظر می‌آید. میتوانید این فایل را در ادامه مشاهده کنید:

خیلی مسخره است ولی عصبانی نشوید. بازی تنها بر اساس این ویدئوها نخواهد بود. این موارد را فقط محض خنده به نسخه‌ی لوکس اضافه می‌کنند. کاربر Director Bison به عنوان توضیح در توئیتی گفت:

"برای افرادی که متوجه نمی‌شوند این چه چیزی است می‌گویم؛ آن‌ها اساساً تخته‌های داستانی هستند، این ویدئوها را درست می‌کنند تا انیماتورها ایده‌ی بهتری درمورد صحنه‌ای که قرار است سر هم کنند داشته باشند."

همچنین؛ با عرضه‌ی این تریلر، پاسخ‌های جالبی توسط طرفداران ارسال شده که یک مورد آن را میتوانید در ادامه ببنید:

"مدرک بیشتری که نشون میده پیش خرید کردن نسخه‌ی لوکس حرکت به جایی بوده.حالا... فقط کاش یه حالتی میذاشتن که بشه بازی رو با همین وضعیت لایو اکشن تجربه کرد، همممم."

هنوز مشخص نیست چه مقدار از این پشت صحنه‌های بامزه قرار است در بسته‌ی نهایی حضور داشته باشند. ولی، صادقانه بگوئیم، Capcom باید خیلی راحت یک فیلم سینمای می‌ساخت که بتوانیم با خیال آسوده به تماشای آن بنشینیم و در مسخرگی آن غرق شویم.

Devil May Cry 5 و ویدئوهای لایواکشن آن، 17 اسفند 97 برای PlayStation 4، Xbox One و PC منتشر خواهد شد. اگر میخواهید ببینید بازی قرار است چه شکلی از آب در بیاید، میتوانید هم اکنون دموی انحصاری آن را روی Xbox One تجربه کنید!

منبع متن: pardisgame