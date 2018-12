تهیه‌کننده‌ی بازی Tales of Vesperia از عملکرد خوب این بازی برروی پلتفرم استیم ابراز خوشحالی کرده و درباره‌ی تاثیر فروش خوب نسخه‌ی رایانه‌های شخصی بازی برروی تصمیمات آینده‌ی استودیو صحبت کرده است. بازی Tales of Zesteria اولین نسخه از سری Tales of بود که برروی پلتفرم استیم عرضه شد. عمکلرد قابل قبول این بازی برروی […]

تهیه‌کننده‌ی بازی Tales of Vesperia از عملکرد خوب این بازی برروی پلتفرم استیم ابراز خوشحالی کرده و درباره‌ی تاثیر فروش خوب نسخه‌ی رایانه‌های شخصی بازی برروی تصمیمات آینده‌ی استودیو صحبت کرده است.

بازی Tales of Zesteria اولین نسخه از سری Tales of بود که برروی پلتفرم استیم عرضه شد. عمکلرد قابل قبول این بازی برروی این پلتفرم باعث شد که تمامی نسخه‌های بعدی سری نیز برای این پلفترم عرضه شود. تهیه‌کننده‌ی این سری اخیرا خوشحالی خود از فروش خوب بازی‌ها برروی پلتفرم استیم را ابراز کرده است.

Tales of Vesperia Definitive Edition جدیدترین بازی از این سری است که به‌زودی برروی اکثر پلتفرم‌های موجود از جمله رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. این اولین باری است که یک نسخه از این سری هم‌زمان برروی تمامی پلتفرم‌ها عرضه می‌شود. تهیه‌کننده‌ی این بازی از این فرصت استفاده و در مصاحبه اخیر خود درباره‌ی موفقیت بازی برروی پلتفرم استیم و تاثیر این موفقیت برروی آینده‌ی سری صحبت کرده است. آقای Yoshito Higuchi در این مصاحبه به این موضوع اشاره کرده که فروش موفق بازی‌های سری برروی رایانه‌های شخصی باعث تغییر جهت استودیوی سازنده و تلاش برای عرضه‌ی بازی‌های خود برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی شده است.

به گفته‌ی آقای Higuchi، فروش موفق بازی‌های عرضه شده برروی پلتفرم استیم، عرضه‌ی تمامی بازی‌های سری برروی این پلتفرم را به یکی از اهداف استودیوی سازنده و شرکت باندای نامکو (Bandia Namco) تبدیل کرده است. آن‌ها قصد دارند ایده‌ی انتشار یک بازی‌ برروی تمامی پلتفرم‌ها در روز عرضه را با بازی Tales of Vesperia Definitive Edition بررسی و در صورت موفقیت آن را در عناوین آینده نیز استفاده کنند.

بازی Tales of Vesperia Definitive Edition در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۱۳۹۷ (۱۱ ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa