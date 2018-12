جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های «شکارچی هیولا» حدود یک سالی است که عرضه شده و در این مدت زمان، سر و صدای زیادی به راه انداخته است؛ طوری که در پایان سال جاری میلادی بازی Monster Hunter: World توانسته است از نشریات و منتقدان مختلفی جوایز زیادی دریافت کند. سازندگان Monster Hunter: World هم به عرضه‌ی محتوا برای بازی ادامه می‌دهند. لباس‌ها‌یی از مجموعه فرقه اساسین (Assassin’s Creed) به بازی Monster Hunter: World اضافه شده‌اند.

یکی دو هفته‌ی پیش بود که شرکت بازی‌سازی کپ‌کام خبر از عرضه‌ی یک بسته‌ی الحاقی برای این شکارچی هیولا جدید داد. در کنار اعلام این خبر، کپ‌کام هم‌چنین گفت که در بهار سال آینده شخصیت اصلی مجموعه‌ بازی‌های ویچر یعنی «گرالت» را به Monster Hunter: World اضافه خواهند کرد.

برخلاف گرالت، آپدیتی که قرار است لباس‌های فرقه اساسین را به Monster Hunter: World اضافه کند، همین حالا عرضه شده است.

اگر همین حالا وارد بازی شوید، با یک کوئست جدید به اسم SDF: Silent, Deadly and Fierce برخورد می‌کنید. این در این کوئست با سه هیولا مبارزه می‌کنید. با تمام کردن کوئست یک آیتم به اسم Senu Feather دریافت می‌کنید. ساختن لباس بایک و لباس اتزیو هر کدام نیازمند ۲ آیتم Senu Feather است؛ یعنی باید کوئست اضافه شده را چند بار تمام کنید.

از دیروز تا دهم ژانویه سال ۲۰۱۹ بازی‌کننده‌های Monster Hunter: World زمان دارند تا لباس «بایک»، شخصیت اصلی Assassin’s Creed Origins و لباس «اتزیو»، شخصیت اصلی سه گانه Assassin’s Creed 2 را دریافت کنند.

البته بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که این لباس‌ها فقط روی نسخه‌های کنسولی بازی عرضه شده‌اند. کپ‌کام گفته است که لباس‌ها به زودی به نسخه‌ی کامپیوتر هم خواهند آمد.

