سه سالی از عرضه‌ی آخرین بازی بزرگ استودیوی «فرام سافتویر» (From Software) می‌گذرد؛ استودیویی که در طول یک دهه‌ی اخیر محبوبیت خود را به لطف بازی‌های سری دارک سولز بارها افزایش داده است. طبق گفته‌ی مدیر استودیوی فرام سافتویر، آن‌ها دو بازی بزرگ رونمایی نشده را در دست ساخت دارند.

میازاکی به این موضوع اشاره کرده که دو بازی رونمایی نشده، دو بازی بزرگ به سبک بازی‌های فرام سافتویر هستند.

«هیده‌تاکا میازاکی» (Hidetaka Miyazaki)، مدیر استودیوی بازی‌سازی فرام سافتویر و کارگردان بازی‌هایی مثل دارک سولز و بلادبورن، در مصاحبه‌ای با نشریه‌ی ژاپنی ۴Gamer از وضعیت استودیوی خود صحبت کرده است. میازاکی گفته است که استودیوی آن‌ها در کنار کار روی بازی Sekiro: Shadows Die Twice هم‌چنین مشغول کار روی دو بازی رونمایی نشده است.

مدیر فرام سافتویر اضافه کرده است که این دو بازی رونمایی نشده، بازسازی‌هایی مثل Dark Souls Remastered یا Metal Max نیست. میازاکی گفته است که بازسازی Dark Souls و بازسازی Metal Max به ترتیب توسط شرکت‌های باندای نامکو و Devolver Digital درخواست شده بودند و در برنامه‌ی بازی‌سازی آن‌ها جایی ندارند.

میازاکی به این موضوع هم اشاره کرده است که دو بازی رونمایی نشده، دو بازی بزرگ به سبک بازی‌های فرام سافتویر هستند.

دقیقا نمی‌دانیم فرام سافتویر مشغول کار روی چه بازی‌هایی است، ولی پیش از این میازاکی گفته بود که او پس از دارک سولز ۳ می‌خواهد مدتی این مجموعه را کنار بگذارد. ممکن است فرام سافتویر با همکاری سونی مشغول ساخت بلادبورن (Bloodborne) بعدی باشد و کنار این بازی، فکر زنده کردن مجموعه‌ی قدیمی رباتیک خود یعنی Armored Core را هم در سر بپروراند.

مطمئنا به این زودی‌ها از بازی‌های بعدی و رونمایی نشده‌ی فرام سافتویر نخواهیم شنید.

بازی بعدی فرام سافتویر Sekiro: Shadows Die Twice نام دارد که با تهیه کنندگی اکتیویژن ساخته شده است و بهمن ماه امسال روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع: Gematsu

The post فرام سافتویر دو بازی رونمایی نشده‌ی بزرگ دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala