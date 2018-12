یکی دو روز تا شروع سال نو میلادی و تعطیلات حول آن فاصله داریم و در چند روز گذشته به مناسبت مراسم کریسمس، شرکت‌های بازی‌سازی کارت‌های تبریک زیادی ساخته و منتشر کرده‌اند. بیشتر استودیوها و شرکت‌های بازی‌سازی برای تبریک تعطیلات سال نو، کارت زیبایی تهیه کرده‌اند.

ما هم تصمیم گرفتیم تا این کارت‌های تبریک را در قالب یک مطلب طولانی برای‌تان منتشر کنیم.

در ادامه می‌توانید کارت‌های تبریک سال نو استودیوهای مختلف بازی‌سازی را ببینید.

اگر احساس می‌کنید کارت تبریک شرکت مهمی را جا انداخته‌ایم، تصویر آن را در بخش نظرات برای ما و دیگران منتشر کنید.

The post تبریک تعطیلات سال نو از سوی استودیوهای بازی‌سازی! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala