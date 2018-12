تخفیف ۵۰ درصدی فروشگاه بازی Call of Duty: Black Ops 4

اگر جزو کسانی هستید که طرفدار پر و پا قرص سری بازی‌های Call of Duty هستند، بد نیست نگاهی به فروشگاه آخرین نسخه‌ی این سری یعنی Call of Duty: Black Ops 4 بیندازید. امروز شرکت بازی‌سازی تری‌آرک (Treyarch) اعلام کرد که تمامی آیتم‌ها فروشگاه Black Market بازی Call of Duty: Black Ops 4، با تخفیف […]

اگر جزو کسانی هستید که طرفدار پر و پا قرص سری بازی‌های Call of Duty هستند، بد نیست نگاهی به فروشگاه آخرین نسخه‌ی این سری یعنی Call of Duty: Black Ops 4 بیندازید.

امروز شرکت بازی‌سازی تری‌آرک (Treyarch) اعلام کرد که تمامی آیتم‌ها فروشگاه Black Market بازی Call of Duty: Black Ops 4، با تخفیف استثنایی و بی‌نظیری روبه‌رو شده‌اند. طی گزارشات اعلام شده، شما می‌توانید هر آنچه که در این فروشگاه مهیج وجود دارد را با تخفیف ۵۰ درصدی دریافت کنید. همچنین شایان ذکر است مواردی که اخیرا به این فروشگاه اضافه شده‌اند نیز مشمول این تخفیف استثنایی خواهند شد. برای مثال شما می‌توانید پوسته‌ی جدید Ultimus Takeo را با نصف قیمت خریداری کنید.

این تغییر قیمت ایجاد شده از سوی شرکت تری‌آرک، اتفاقی است که کم رخ می‌دهد. پس فرصت را از دست نداده و آیتم‌های مورد نظر خود را با قیمت‌های استثنایی دریافت کنید. البته این موضوع برای بعضی از کاربران جالب به نظر نمی‌رسد، چراکه طبق پیام‌های منتشر شده در صفحات اجتماعی، آن‌ها از اینکه برخی از آیتم‌های فروشگاه بازی مانند Blackjack را با قیمت‌ کامل پرداخت کردند، ناراحت و غمگین شده‌اند چراکه آن‌ها می‌توانستند این آیتم را چند روز بعد با نصف قیمت خریداری کنند.

شرکت تری‌آرک اعلام کرده است که این تخفیفات اعمال شده تا تاریخ ۱۱ دی ماه سال ۱۳۹۷ (۱ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی) برقرار خواهد بود. بازی Call of Duty: Black Ops 4 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. شایان ذکر است که شما می‌توانید قبل از خرید این عنوان، ویدئوی هایلایت گیمفا در مورد نکاتی که باید پیش از خرید این بازی بدانید را مشاهده کنید. به علاوه می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره Call of Duty: Black Ops 4، نقد و بررسی این عنوان به قلم امیرمهدی نامجو را مطالعه کنید. همچنین اگر از طرفداران پر و پا قرص این بازی تیراندازی هستید، پیشنهاد می‌کنیم تحلیل فنی و بررسی عملکرد بازی Call of Duty: Black Ops 4 را از طریق این لینک مشاهده کنید.

