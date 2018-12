رایگان شدن بازی SOMA در حراج زمستانی فروشگاه GOG

طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی اعلام شده که بازی ترسناک SOMA در جریان حراج زمستانی فروشگاه GOG رایگان شده و کاربران یک روز فرصت دارند تا این بازی را دریافت کنند. بازی SOMA در سال ۲۰۱۵ توسط فریکشنال گیمز (Frictional Games) منتشر شد و توانست نظر کاربران و منتقدان را به خود […]

طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی اعلام شده که بازی ترسناک SOMA در جریان حراج زمستانی فروشگاه GOG رایگان شده و کاربران یک روز فرصت دارند تا این بازی را دریافت کنند.

بازی SOMA در سال ۲۰۱۵ توسط فریکشنال گیمز (Frictional Games) منتشر شد و توانست نظر کاربران و منتقدان را به خود جلب کند. استودیو سازنده‌ی بازی، در گذشته تجربه‌های متفاوتی در ساخت بازی‌های ترسناک داشته و از مهم‌ترین عناوین ساخته شده به دست این استودیو، می‌توان به بازی‌های Amnesia: A Machine for Pigs و Amnesia: The Dark Descent اشاره کرد. بازی SOMA نیز در دسته‌ی عناوین ترسناک قرار داد و با ارائه‌ی یک ماجراجویی کاملا دلهره‌آور و چالش برانگیز، تا مدت‌ها کاربران را درگیر گیم‌پلی خود خواهد کرد.

با گذشت مدت زمانی از انتشار بازی، شاهد تخفیف‌های مختلفی برای این بازی بودیم تا هر کاربری که فرصت خریداری آن را نداشته، بتواند با استفاده از این تخفیف‌ها این عنوان را دریافت کند. اکنون فروشگاه معروف GOG، فرصت بسیار خوبی را برای بازی‌بازان ایجاد کرده و در جریان آن، می‌توانند بازی SOMA را به طور رایگان به لیست بازی‌های خود اضافه کنند. برای انجام این کار، تنها یک روز فرصت قرار داده شده و این بازی تا تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ (۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۸) در فروشگاه GOG رایگان خواهد شد. رایگان شدن این اثر به حراج زمستانی فروشگاه مذکور مربوط بوده و شما می‌توانید با مراجعه به این فروشگاه، شاهد رایگان شدن بازی‌های معروف دیگری باشید. همچنین بیش از ۲۰۰۰ بازی مشهور با تخفیفات بسیار قابل توجه‌ای همراه شده‌اند و یک حراج زمستانی به تمام معنا را در پایان سال جاری میلادی برای کاربران به ارمغان آورده‌اند. از مهم‌ترین عناوینی که در تخفیفات فوق العاده سایت GOG حضور دارند، می‌توان به Fallout: New Vegas Ultimate Edition ، No Man’s Sky و Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition اشاره کرد.

به طور دقیق‌تر، حراج زمستانی فروشگاه GOG از تاریخ ۲۲ آذر ماه سال ۱۳۹۷ (۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۸) آغاز شده و تا تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۷ (۳ ژانویه سال ۲۰۱۹) ادامه خواهد داشت. در این مدت می‌توانید به تمامی تخفیفات زمستانی و بازی‌های رایگان شده، دسترسی داشته باشید. البته که بازی SOMA تنها تا فردا رایگان خواهد بود. همچنین می‌توانید با مراجعه به این مطلب، به مطالعه‌ی نقد و بررسی اختصاصی بازی SOMA به قلم سعید آقابابایی بپردازید.

منبع متن: gamefa