بازی Bloodstained: Ritual of the Night برای لینوکس و مک عرضه نخواهد شد

به تازگی اعلام شده که بازی Bloodstained: Ritual of the Night برای پلتفرم‌های لینوکس و مک عرضه نخواهد شد.

بازی Bloodstained: Ritual of the Night برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ به عنوان دنباله‌ی معنوی بازی Castlevania: Symphony of the Night معرفی شد و توانست نظر کاربران و طرفداران را به خود جلب کند. کمپین کیک استارتر این بازی در ابتدا هدف نهایی خود را مبلغ ۵۰۰ هزار دلار تعیین کرده بود اما با گذشت مدت زمانی، چیزی حدود ۵٫۵ میلیون دلار برای ساخت این اثر جمع‌آوری شد که رضایت سازندگان را به دنبال داشت. به همین علت بازی در تمامی مراحل ساخت خود از مشکلات مالی برخوردار نبوده است.

در حال حاضر بازی Bloodstained: Ritual of the Night آخرین مراحل ساخت و توسعه‌ی خود را سپری می‌کند و سازندگان در حال تست بخش‌های مختلف بازی برروی پلتفرم‌های هدف هستند. اکنون در جریان جدیدترین اخبار این بازی، آقای کوجی ایگاراشی (Koji Igarashi) به طور رسمی اعلام کرده که بازی مذکور برای پلتفرم‌های مک و لینوکس منتشر نخواهد شد.

ایگاراشی توضیح داد:

در جریان روند ساخت و توسعه‌ی بازی، مشکلاتی در بخش میان افزار یا Middleware وجود داشت. همچنین ما با وجود مشکلات دیگری مثل پشتیبانی از حالت آنلاین بازی و برای تکمیل کردن سایر قسمت‌ها و تست این اثر برروی دیگر پلتفرم‌ها، تصمیم گرفتیم که بازی Bloodstained: Ritual of the Night را برای لینوکس و مک عرضه نکنیم!

همچنین اعلام شد که کاربرانی که در کمپین کیک استارتر بازی از حامیان مالی نسخه‌های مک و لینوکس محسوب می‌شدند، همین حالا می‌توانند پلتفرم نهایی خود را به طور کاملا رایگان تغییر دهند. البته اطلاعات خاصی در رابطه با برگشت پول حامیان مالی منتشر نشده است. همچنین قبل‌تر سازندگان بازی اعلام کرده بودند که این اثر برای کنسول پلی‌استیشن ویتا نیز منتشر نخواهد شد و اکنون لینوکس و مک هم به جمع این پلتفرم‌ها اضافه شدند.

همان‌طور که ذکر شد در حال حاضر آخرین مراحل ساخت بازی در حال سپری شدن است و با اضافه شدن استودیو وی‌فوروارد (WayForward Technologies) به جمع سازندگان بازی، مراحل توسعه آن و بخش برطرف سازی باگ‌ها و مشکلات اولیه در بهترین شرایط خود قرار دارد. این خبر مدتی پیش با موضوع اینکه این بازی به نقطه‌ی اوج خود رسیده و در قالب یک اعلامیه جدید، منتشر شد. جزئیات آن در اینجا قابل مطالعه است. بازی Bloodstained: Ritual of the Night در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۱۹ برای پلتفرم‌های نینتندو سوییچ، رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa