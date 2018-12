نقد و بررسی بازی Football Manager 2019

نقد و بررسی Football Manager 2019

"به قلم رضا لیاقت"

پس از شکست سری FIFA Manager و بسته شدن استودیو سازنده آن توسط EA، بازی Football Manager سال‌هاست که بدون رقیب یکه تازی می کند. در این بین همواره مشکلاتی در این سری وجود داشتند که طرفداران از آن ناراضی بودند و در بعضی مواقع تصور می‌شد که بدون داشتن یک رقیب، استودیو Sports Interactive هیچ برنامه‌ای برای حل این مشکلات ندارد. با این حال Football Manager 2019 در تلاش بوده تا با تکیه بر نقات قوت سری و حل کردن بعضی از مشکلات، این تصورات را از بین برده و تبدیل به بهترین نسخه‌ی این سری شود. اکنون می خواهیم ببینیم که FM19 چقدر در این راه موفق بوده است.

درحالی که اسم تیم‌های انگلیسی درست است، لوگوی این تیم‌ها واقعی نیست. این موضوع می تواند برای بعضی از کاربران یک نکته منفی باشد.

پس از اجرای بازی در ابتدا با صفحه ساخت سرمربی رو به رو می‌شوید و باید سرمربی دلخواه خود را بسازید. گزینه‌های بازی در این مورد چندان زیاد نیست و در کل انتظار زیادی نیز از این بخش نمی‌رود. پس از ساخت مربی بازی بلاخره شروع می‌شود و می‌توانید یک فصل جدید را شروع کنید. هنگام شروع فصل اول، اولین نکته‌ای که احتمالا توجه بازیکنان جدید را جلب می‌کند نوشته‌ها و جزئیات بازی است. این جزئیات زیاد در عین اینکه یک تجربه مربی‌گری کامل را بوجود می‌آورند، کاملا توانایی این را دارند که بازیکن را از بازی فراری دهند. خوشبختانه اگر به این هیولای ترسناک توجهی نشود بازی برخلاف نسخه‌های قبل، برای بخش‌های مختلف آموزش‌هایی قرار داده که در عین اینکه کمک حال بازیکن هستند می‌توانند کمی خسته کننده نیز بشوند. در کل یکی از نکاتی که FM همیشه از آن ضربه دیده ناتوانی در کاربر پسند کردن بازی است، نبود موسیقی در بازی نیز کمک چندانی به این مشکل نمی‌کند.

نوشته، جزئیات و منو‌های زیاد. یکی از معدود معایب تلاش برای کامل بودن.

از نوشته‌های زیاد بازی که بگذریم و به سراغ پیش فصل بازی و آن تجربه اولیه برویم، می‌بینیم که ابتدای شروع کار در تیم جدید، مدیر باشگاه و سپس بازیکنان با شما صحبت خواهند کرد و انتظارات خود از شما و به طور متقابل انتظار شما از آن‌ها مشخص می‌شود. پس از گدشت چند روز و سر و سامان دادن به اوضاع باشگاه خبرنگاران از شما می‌خواهند که با آن‌ها مصاحبه کنید و اگر قبول کنید، تعدادی از معتبر‌ترین نشریات دنیا از اهداف شما و جو باشگاه سوال می‌پرسند. این موضوع کمک می‌کند که حس مربی‌گری بسیار بهتر به بازیکن منقل شود. در ادامه تا شروع فصل جدید شما با بازیکنان خود صحبت خواهید کرد، اهداف نقل و انتقلاتی خود را مشخص خواهید کرد و بازی‌های دوستانه انجام خواهید داد تا تیم خود را بهتر بشناسید. در این بین یکی دیگر از بخش‌های جذاب بازی که با آن رو‌به‌رو خواهید شد بخش تاکتیک‌ است. شخصی‌سازی بازی در ساخت سیستم بسیار بالا است و همانقدر که می‌توانید از تاکتیک‌های واقعی پیروی کنید می‌توانید تاکتیک‌های منحصربه‌فرد خود را بسازید. با این حال این بخش بدون عیب هم نیست و بزرگ‌ترین مشکل آن‌ این است که صرف نظر از تاکتیک مورد نظر شما، گاهی اوقات بازیکنان کار خودشان را می‌کنند. مثلا اگر به دروازه بگویید که هنگام ضربات شروع مجدد، زمینی و کوتاه بازی را شروع کند باز هم بیش‌تر مواقع توپ را بلند خواهد فرستاد و اگر بازیکن سر زن نداشته باشید توپ از دست خواهد رفت. یکی از نکات منفی دیگری که در این تجربه اولیه حس می‌شود، روند کند گذشتن روزها است. بطوریکه شما فقط می‌توانید بازی را روز به روز جلو ببرید و هر روز نیز نامه‌های زیادی برای شما ارسال می‌شود که باید به آن‌ها رسیدگی کنید.

غایب بودن بازیکنان حاضر در جام‌جهانی در ابتدای فصل یکی از معضلاتی که همه سرمربی‌ها با آن روبه‌رو هستند.

"هنوز دقایقی از نیمه اول مانده که ورتونگن با یک توپ ربایی موفق از موراتا، با یک پاس بلند توپ را برای هری کین می‌فرستد و او پس از کمی تعلل با یک پاس دقیق توپ را به لاملا می‌رساند تا با دروازه‌بان تک به تک شود و لاملا نیز با یک ضربه قوس دار توپ را به گوشه دروازه کپا می‌فرستد تا نیمه اول با نتیجه 2 -1 به نفع تیم من تمام شود. در حالی که همه اعضای تیم از این نتیجه خوشحالند به این فکر می‌کنم که آیا می‌توانم دست مائوریسیو ساری را بخوانم و نتیجه را حفظ بکنم یا او حربه‌ای برای نیمه بعدی دارد؟"

متاسفانه تلاش‌های من برای دفاع از نتیجه جواب نداد و گل‌ هازارد در دقایق آخر، نتیجه بازی را 2 – 3 به نفع چلسی برگرداند و تیم من نهایتا بازنده راهی رختکن شد. اتفاقی که مشابه آن اخیرا در دنیای واقعی و در دربی شمال لندن برای تاتنهام رخ داد تا آن‌ها نیز در نیمه دوم برد را با باخت عوض کنند. FM 19 همانقدر که جذابیت‌های مربی‌گری را به بازیکن منتقل می‌کند، می‌تواند لحظات تلخ مربی‌گری را نیز به خوبی نشان دهد. این توانایی بازی به لطف شبیه‌سازی هوشمند بازی است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر دست جزئیات بالا و قابل تنظیم درون بازی هستند. کنترل استرس و عصبانیت بازیکن‌ها در حین بازی با فریاد زدن به آن‌ها، مشخص کردن تاکتیک‌های مربوط به هر کدام از بازیکنان در هر لحظه از بازی یا حتی توصیه کردن به اینکه روی کدام پای بازیکن حریف تکل بروند، بخش کوچکی از جزئیاتی هستند که در هر دست باید به آن‌ها دقت کنید. یکی از مهم‌ترین نقاط قوت بازی همین نکته است. درست است که در زمین این بازیکنان شما هستند که بازی می‌کنند ولی شما به هیچ‌وجه از بازی خارج نیستید و باید هر لحظه، بخصوص جلوی تیم‌های قوی‌تر، روند بازی را کنترل کنید و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید. در این بین دستیار شما نیز نکات زیادی را به شما گوشزد می‌کند که می‌تواند در روند بازی به شما کمک کند. مـثلا پس از گل اول چلسی، دستیار من از من خواست که یک یار محافظ برای مارکوس آلونسو بگذارم تا جلوی سانترهای خطرناک او را بگیرد. تاکتیکی که حداقل برای یک نیمه جواب داد و قدرت هجومی چلسی را از بین برد. این توصیه‌ها همیشه نیز مفید نیستند، برای مثال جلوی برایتون دستیار به من پیشنهاد داد که بیشتر با پاس‌های بلند کار کنم و این موضوع باعث شد که مالکیت توپ را خیلی بیشتر از دست بدهم و در نهایت به برایتون ببازم.

تحلیل کوتاه خبرگزاری sky sports از بازی #TOTVSPSV

FM 19 در خارج از زمین بازی نیز بسیار فعال است. برای مثال حین بازی با PSV که با گلزنی لوکاس نیز همراه بود سرمربی تیم ملی برزیل، تیته، بازی وی را تماشا کرد و در فیفا دی بعدی او را به تیم ملی دعوت کرد. یا در مثالی دیگر سرمربی تیم کاردیف سیتی پس از شکست از تیم من، وقتی با سوالی در مورد ورتونگن که در آن بازی عالی کار کرده روبه‌رو شد با عصبانیت محل مصاحبه را ترک کرد. تمامی این موارد در کنار بخش‌های دیگر بازی مثل تیم‌های جوانان یا نقل و انتقالات دست به دست هم می‌دهند تا یک تجربه مربی‌گری موفق را رقم بزنند.

معرفی نامزد‌های بهترین گل ماه همراه با توضیح نحوه به ثمر رسیدن گل‌ها.

متاسفانه FM 19 از نظر فنی کیفیت خوبی ندارد، لودینگ‌های طولانی و کرش‌های بی موقع مهم‌ترین مشکلان فنی بازی هستند. از نظر گرافیکی نیز مدل‌ها و بافت‌های بازی واقعا در حد نسل قبل هستند، هرچند با توجه به ماهیت مربی‌گری بازی و سرکار داشتن با متن می‌شود از این موضوع چشم پوشی کرد. در نهایت اینکه رابط ‌کاربری بازی نسبت به نسخه‌های قبل بسیار بهبود یافته ولی هنوز هم در بهترین حالت متوسط است.

بازبینی تصویری

بخش ساخت مربی

تکنولوژی خط دروازه، تلاش بازی برای هرچه طبیعی‌تر نشان دادن هر دست.

لیست بلند بالای نقاط قوت و ضعف تیم‌های حریف که به کمک آن می‌تواند تاکتیک‌های خود را بچینید.

بخشی از بازی #TOTVSPSV. در ادامه فصل به لطف این هشتگ می‌توانید اطلاعات بازی را مشاهده کنید.

نکات مثبت



جزئیات بالا

درگیر کننده بودن هر دست

نکات منفی

جزئیات زیاد بازی باعث می‌شوند بازیکنان جدید نتوانند با آن ارتباط بگیرند

بعضی از دستورات تاکتیکی هیچوقت اجرا نمی‌شوند

هوش مصنوعی ضعیف دستیار‌ها یا بازیکنان در بعضی مواقع

سخن آخر

Football Manager 2019 قطعا یکی از پر جزئیات‌ترین شبیه‌ساز‌های موجود است. جزئیات زیاد بازی باعث می‌شوند که تجربه مربی‌گری به بهترین شکل به بازیکن منتقل شود و این بازی بتواند یکی از بهترین عناوین این سری شود. ولی با این وجود این تجربه بخاطر مشکلات فنی و کاربر پسند نبودن کمی آسیب می‌بیند.

Verdict



Football Manager 2019 is definitely one of the most detailed simulators out there. The game is detailed enough to completely relay the experience of being a manager and thanks to this, FM19 is one of the best iterations in the series. However, this experience is flawed because of technical problems and the game’s user-unfriendly UI

Score: 8 out of 10 - PC Version



منبع متن: pardisgame