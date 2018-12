در آخرین روزهای سال ۲۰۱۸ شبکه‌ی بزرگ استیم (Steam) آماری از بازی‌های خریداری شده، در اختیار عموم قرار داد که در ادامه به مرور آنان می‌پردازیم. شبکه‌ی استیم به تازگی آماری از پرفروش‌ترین بازی‌ها و بازی‌هایی که بیشتر از همه توسط بازی‌بازان تجربه شده‌اند، منتشر کرده است. طبق جدول‌های منتشر شده، بازی‌های آنلاینی که در […]

در آخرین روزهای سال ۲۰۱۸ شبکه‌ی بزرگ استیم (Steam) آماری از بازی‌های خریداری شده، در اختیار عموم قرار داد که در ادامه به مرور آنان می‌پردازیم.

شبکه‌ی استیم به تازگی آماری از پرفروش‌ترین بازی‌ها و بازی‌هایی که بیشتر از همه توسط بازی‌بازان تجربه شده‌اند، منتشر کرده است. طبق جدول‌های منتشر شده، بازی‌های آنلاینی که در سال‌های گذشته منتشر شده‌اند و توسط سازندگان هنوز پشتیبانی می‌شوند، توانسته‌اند عملکرد بهتری نسبت به بازی‌هایی که در سال ۲۰۱۸ عرضه شده‌اند و تماما آفلاین هستند، از خود نشان دهند.

شرکت ولو (Valve) برای راحت‌تر کردن مقایسه و رتبه‌بندی، بازی‌ها را در چند سری به نام‌های پلاتینیوم، طلا و نقره دسته‌بندی کرده است؛ پلاتینیوم برترین رتبه، سپس طلا و بعد از آن نقره در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

اولین جدولی که از شرکت ولو منتشر شده، مربوط به پرفروش‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ هستند. رتبه‌ی اول این جدول به آخرین نسخه‌ی منتشر شده از سری Assassins Creed با پسوند Odyssey، ساخته‌ی شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) اختصاص دارد. قابل ذکر است که این بازی همچنین توانست جزو کاندیداهای بهترین بازی سال در طی مراسم TGA 2018 باشد. این نسخه توانست بالاخره المان‌های نقش‌آفرینی که از نسخه‌های قبولی وارد این سری شده بودند را به حد قابل قبلی برساند.

رتبه‌های دوم و سوم به بازی‌هایی مربوط می‌شوند که در سال ۲۰۱۸ عرضه نشده‌اند. جایگاه دوم به Dota 2 و رتبه‌ی سوم به ساخته‌ی شرکت راک‌استار (Rockstar) یعنی Grand Theft Auto V اختصاص یافته‌اند. در میان ۱۲ عنوان برتر این لیست، بازی‌های نظیر Monster Hunter World نیز به چشم می‌خورد. این بازی نیز در مراسم TGA 2018 توانست لقب بهترین بازی نقش‌آفرینی سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص دهد.

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، عناوین آنلاینی که در سال‌های گذشته عرضه شده‌اند، قسمت بزرگی از این لیست را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان می‌توان به The Elder Scrolls Online و البته بازی شوتر آنلاین شرکت یوبی‌سافت یعنی Rainbow Six Siege اشاره کرد که هر دوی این عناوین با پشتیبانی بی‌نظیر سازندگان روبرو شده‌اند.

بازی‌های ذکر شده همگی در دسته‌ی پلاتینیوم قرار دارند. در دسته‌بندی طلا، شاهد بازی‌های بزرگ و محبوبی نظیر The Witcher 3: Wild Hunt و باز هم یکی دیگر از عناوین یوبی‌سافت یعنی Assassin’s Creed Origins هستیم. در دسته‌بندی نقره نیز می‌توانیم عناوینی همچون Shadow of the Tomb Raider و Dragon Ball FighterZ را مشاهده کنیم. در قسمت زیر می‌توانید لیست ۱۲ بازی برتر که در رده‌بندی پلاتینیوم از نظر بیشترین میزان فروش قرار دارند را مشاهده کنید.

نام بازی رتبه Assassin’s Creed Odyssey ۱ Dota 2 ۲ Grand Theft Auto V ۳

PlayerUnknown’s Battlegrounds ۴ Warframe ۵ Rocket League ۶ Rainbow Six Siege ۷ The Elder Scrolls Online ۸ Far Cry 5 ۹ Civilization VI ۱۰ Monster Hunter: World ۱۱ Counter-Strike: Global Offensive ۱۲

در رابطه با عناوینی که بیشتر از همه توسط بازی‌بازان تجربه شده‌اند، شرکت ولو اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار داده است. رده‌ی پلاتینیوم برای این دسته، مربوط به عناوینی می‌شود که توانسته‌اند بیش از ۱۰۰۰۰۰ بازیکن همزمان در استیم داشته باشند. طبق این دسته‌بندی، تنها ۱۰ بازی دارای شرایط ذکر شده بودند. در میان این بازی‌ها، بازی Monster Hunter World که جزو معدود عناوینی از سال ۲۰۱۸ است که در این لیست قرار دارد، توانسته رتبه‌ی اول را به خود اختصاص دهد.

در جایگاه دوم شاهد بازی Counter-Strike: Global Offensive هستیم که طبق انتظارات توانست عملکردی بسیار مناسب از خود نشان دهد. از دیگر عناوین محبوب می‌توان به Dota 2 اشاره کرد که علاوه بر حضور در لیست قبلی، در این لیست نیز رتبه‌ی پنجم را بدست آورده است. شوتر تاکتیکال شرکت یوبی‌سافت یعنی Rainbow Six Siege نیز توانسته در این دسته‌بندی برای خود جایگاه هفتم را بدست آورد.

در رده‌بندی طلا، شاهد عناوین بزرگی همچون Warhammer: Vermintide II و Kingdom Come Deliverance هستیم که به بیش از ۵۰۰۰۰ بازی‌باز دست یافته‌اند. در قسمت زیر می‌توانید لیست ۱۰ بازی برتر را در این حیطه مشاهده کنید.

نام بازی رتبه

Monster Hunter: World ۱ Counter-Strike: Global Offensive ۲ Path of Exile ۳ Team Fortress 2 ۴ Dota 2 ۵ Grand Theft Auto ۶ Rainbow Six Siege ۷ Realm Royale ۸ Playerunknowon’s Battlegrounds ۹ Warframe ۱۰

در انتها، می‌‌توان چنین برداشت کرد که بازی‌های آنلاینی که در سال‌های گذشته عرضه شدند و توسط توسعه‌دهندگان به خوبی پشتیبانی می‌شوند، در پلتفرم رایانه‌های شخصی عملکردی به مراتب بهتر از عناوین داستان‌محور و آفلاین دارند. نظر شما کاربران گیمفا در این مورد چیست؟

منبع متن: gamefa