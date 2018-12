یکی دو روز تا پایان سال ۲۰۱۸ باقی مانده است؛ سالی که صنعت بازی در آن یکی دو قدم جلو رفت. این پیشرفت نه تنها به لطف شرکت‌های بزرگ صورت گرفت، بلکه بازی‌سازان مستقل هم نقشی بزرگ در آن داشتند. در سال ۲۰۱۸ شاهد عرضه‌ی بازی‌های شگفت‌انگیزی بودیم.

صحبت از بهترین بازی‌های ۲۰۱۸ شاید ساده به نظر برسد و به لیستی از ده بیست بازی محدود شود، ولی رتبه بندی آن‌ها به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست. تهیه و تنظیم لیستی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ و رده بندی آن‌ها، موضوعی که بدون شک سلیقه در آن دخالت می‌کند، در نتیجه تصمیم گرفتیم تا سراغ میانگینی از انتخاب منتقدان برویم.

لیستی که تهیه کرده‌ایم، بر اساس نمره‌ی متاکریتیک رتبه بندی شده است؛ یعنی در واقع لیست مقابل شما بهترین بازی‌های ۲۰۱۸ است که با توجه به نمره‌ی متاکریتیک پشت سر هم قرار گرفته‌اند. مطمئنا می‌دانید که وب‌سایت متاکریتیک نمرات منتقدان در تمام حوزه‌های سرگرمی، از سینما گرفته تا تلویزیون و موسیقی و بازی را جمع‌آوری و میانگینی از آن‌ها تهیه می‌کند. نکته‌ی مهم درباره‌ی متاکریتیک این است که نشریات و منتقدان هر کدام ضریب متفاوتی در این میانگین دارند. طبق گفته‌ی متاکریتیک این ضریب همیشه از سوی آن‌ها در حال بررسی و تغییر است.

ده بازی زیر، بازی‌هایی هستند که توانسته‌اند میانگین نمره‌ی ۹۰ یا بالاتر را از منتقدان دریافت کنند. در صورت برخورد به نمره‌ای یکسان، اولویت الفبا هم لحاظ شده است.

در ادامه می‌توانید لیست بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ از دیدگاه منتقدان صنعت بازی را ببینید.

Red Dead Redemption 2

میانگین نمرات: ۹۷

سازنده: Rockstar Games

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان

دنیایی که سازندگان بازی Red Dead Redemption 2 هفت هشت سالی صرف ساخت آن کرده‌اند، تا به حال در صنعت بازی دیده نشده و به زودی هم مثل آن تکرار نخواهد شد. راک‌استار گیمز با Red Dead Redemption 2 سطح جدیدی از توانایی بازی ویدیویی به عنوان یک رسانه‌ی روایی را نشان می‌دهد. ساختار بازی در قصه گویی پایش را فراتر از بازی‌های دیگر می‌گذارد؛ طوری که ظرفیت تبدیل بازی به یک اثر ادبی معاصر کاملا در آن وجود دارد. زیبایی بصری عجیب و غریب، دنیایی که در آن مجموعه‌ای از سیستم‌ها و مکانیک‌های مختلف در حال تعامل با یکدیگر هستند و روی هم تاثیر می‌گذارند و بزرگی وصف ناپذیر، Red Dead Redemption 2 را تبدیل به یکی از بهترین ساخته‌های صنعت بازی و یکی از مهم‌ترین دنیاهای تخیلی می‌کند.

Celeste

میانگین نمرات: ۹۴

سازنده: Matt Makes Games

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر، نینتندو سوییچ

معمولا وقتی سراغ یک سکوبازی وحشتناک سخت می‌روید، منظورمان یک سکوبازی به سختی «بچه گوشت قهرمان» (Super Meat Boy) است، دنبال طراحی مرحله خوب می‌گردید. بازی Celeste نه تنها یکی از بهترین طراحی مراحل را بین تمام سکوبازی‌های دو بعدی دارد، بلکه کنار روند بازی شگفت‌انگیز خود قصه‌ی مهمی را هم تعریف می‌کند. از نظر سختی Celeste حتی از Super Meat Boy هم بارها دشوارتر است و هر بخش بازی را معمولا باید ده‌ها بار تکرار کنید. قصه‌ی Celeste مهم است؛ چون بازی درباره‌ی بیماری‌های روانی مثل افسردگی و اضطراب صحبت می‌کند، آن هم به ساده‌ترین و زیباترین شکل ممکن. همه چیز Celeste بی‌نقص و سر جای خود هستند و Celeste بدون شک یکی از بهترین بازی‌های امسال است.

God of War

میانگین نمرات: ۹۴

سازنده: Sony Santa Monica

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴

قسمت جدید مجموعه بازی‌های «خدای جنگ» (God of War) هم امسال شاید بیشتر با قصه‌اش خودنمایی کرد. با این حال، برخلاف بازی راک‌استار که دنیاسازی و روایت هسته‌ی اصلی آن را تشکیل داده‌اند، بازی God of War تکاملی از سیستم مبارزه و اکشن سوم شخص معروف خود را مقابل بازی‌کننده‌ها گذاشته است؛ آن هم کنار روایتی تازه که حول شخصیت اصلی مجموعه خدای جنگ و پسر او می‌گردد. رابطه‌ی بین «کریتوس» و پسرش «آتریوس» و چگونگی پیشرفت و تغییر این رابطه، قصه‌ی God of War است. دنیایی کاملا تازه و بزرگ، سیستم مبارزه‌ی عمیق و لذت بخش و دیدگاه هنری شگفت‌انگیز و قصه‌ای خوب، بازی God of War را به راحتی در لیست بهترین بازی‌های ۲۰۱۸ جای می‌دهد.

Forza Horizon 4

میانگین نمرات: ۹۲

سازنده: Playground Games

پلتفرم: ایکس‌باکس وان، کامپیوتر

مجموعه‌ی فورتزا مایکروسافت به عنوان یک بازی مسابقه‌ای، کم از دیگر عناوین بالا ندارد و به همین دلیل هم در لیست بهترین بازی‌های ۲۰۱۸ رتبه‌ای بسیار خوب را به خود اختصاص داده است. البته از فورتزا اصلی صحبت نمی‌کنیم و منظورمان مجموعه «فورتزا هورایزن» است که شماره‌ی چهارم آن در کنار بهبود هسته‌ی اصلی بازی، مجموعه‌ای از محتوای جدید و خوب را هم اضافه کرده است؛ طوری که این بار چه به صورت آفلاین و چه به صورت آنلاین، با مسابقات و رده بندی‌های کاملا تازه‌ای مواجه خواهید شد. هر خودرو در Forza Horizon 4 به صورت جداگانه مهارت‌های قابل ارتقا دارد و مسابقات هم به لطف دنیای پویا و در حال تغییر بازی، از همه نظر تفاوت پیدا کرده‌اند. فورتزا هورایزن ۴ آن‌قدر مسابقه‌ی مختلف و خودرو و آیتم پیدا کردنی دارد که بتوان تا مدت‌های زیادی پای آن سرگرم شد.

Super Smash Bros. Ultimate

میانگین نمرات: ۹۲

سازنده: Nintendo

پلتفرم: نینتندو سوییچ

مجموعه بازی‌های «اسمش» مشخصا برای طرفداران نینتندو ساخته می‌شوند و در واقع بازی مبارزه‌ای نینتندو به حساب می‌آیند. جدیدترین شماره‌ی این مجموعه که با اسم Super Smash Bros. Ultimate عرضه شده، در مقایسه با قسمت‌های قبلی بسیار بزرگ‌تر است و در عین حال هم تغییراتی کوچک و بزرگ برای بهبود روند بازی اصلی خود دارد. بیش از هفتاد شخصیت، از بازی‌های نینتندو و حتی از رقبای نینتندو، در Smash Ultimate وجود دارند و این موضوع، بدون شک مهم‌ترین بخش بازی است. اینکه هفتاد شخصیت که هر کدام سیستم حمله‌ی خاص خود و حتی قابلیت تغییر و شخصی‌سازی دارند را در یک بازی مبارزه‌ای متعادل کرد، کار هر کسی نیست و نینتندو از پس آن برآمده است. بازی یک بخش داستانی بلند و بالا هم در خود دارد و طبق گفته‌ی منتقدان، بهترین و کامل‌ترین شماره‌ی اسمش، همین Super Smash Bros. Ultimate است.

Dead Cells

میانگین نمرات: ۹۱

سازنده: Motion Twin

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر، نینتندو سوییچ

بازی Dead Cells به لطف تعادل سیستم‌ها و مکانیک‌های خود، سر و صدای زیادی در سال ۲۰۱۸ به پا کرد؛ سیستم‌هایی که به درستی کنار هم قرار گرفته‌اند تا تجربه‌ای لذت بخش و سرگرم کننده را مقابل مخاطب بگذارند. ایده‌هایی که Dead Cells معرفی می‌کند جدید نیستند و تمام آن‌ها را در بازی‌های دیگر از قبیل کسلوانیا و دیگر ساخته‌های سبک مترویدوانیا دیده‌ایم، با این حال، نحوه‌ی ارایه‌ی این ایده‌هاست که تجربه‌ی Dead Cells را از بازی‌های هم‌سبک خود جدا می‌کند. بازی سخت است، ولی هر بار که آن را تمام می‌کنید، حس پیشرفت را به بهترین شکل ممکن به شما منتقل می‌کند. در عین حال هم بازی هر بار پاداش‌های زیادی به شما می‌دهد؛ طوری که بازی کردن Dead Cells در همه حال لذت بخش و جذاب است.

Shadow of the Colossus

میانگین نمرات: ۹۱

سازنده: Bluepoint Games

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴

بازسازی «سایه‌ی کلوسوس» توانسته است خودش را در لیست بهترین بازی‌های ۲۰۱۸ جای دهد و این موضوع، از چند اتفاق مهم می‌گوید. پیش از هر چیز باید به شگفتی بازی Shadow of the Colossus یعنی نسخه‌ی اصلی آن که در سال ۲۰۰۵ عرضه شده بود اشاره کنیم؛ اینکه پس از این همه سال، هنوز هم تجربه‌ای تکرار نشدنی و مختص به خود دارد. از آن طرف، باید به بازسازی بلوپوینت گیمز از Shadow of the Colossus هم اعتبار دهیم. نکته‌ی مهم این بازسازی، تلاش برای حفظ تک تک عناصر بازی اصلی است. موتور اصلی بازی تغییر پیدا کرده، تمام مدل‌ها و بافت‌ها و همه چیز از ابتدا ساخته شده‌اند و بازسازی کاملا از پایه و اساس است، ولی بازسازی Shadow of the Colossus به غیر از گرافیک بالاتر و سرعت اجرا، تفاوتی با نسخه‌ی اصلی ندارد؛ روند بازی اصلی، دیدگاه هنری و همه چیز، کاملا حفظ و در عین حال بازی مدرن شده است.

Astrobot: Rescue Mission

میانگین نمرات: ۹۰

سازنده: Sony Japan Studio

پلتفرم: پلی‌استیشن وی‌آر

پلتفرم واقعیت مجازی هنوز چندان جای نیافتاده است و بازی‌هایی هم که برای این پلتفرم ساخته می‌شوند، بیشتر تجربی به نظر می‌رسند تا یک بازی کامل و بزرگ. با این حال، امسال به لطف بازی Astrobot برای هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر، صنعت بازی نگاهی دوباره و جدی به واقعیت مجازی داشت. بازی Astrobot بازی‌کننده را تبدیل به یک فاکتور در خود بازی می‌کند؛ طوری که بازی Astrobot و شخصیت‌های درون آن، بازی‌کننده را بخشی از دنیای بازی می‌دانند و با او تعامل می‌کنند. این موضوع، تجربه‌ای کاملا جدید را در صنعت بازی به وجود آورده است. بازی Astrobot طبق گفته‌ی منتقدان کاملا متفاوت و جدید از دیگر بازی‌هاست و توصیف آن بدون تجربه‌ی بازی با هدست واقعیت مجازی، چندان ممکن نیست.

Into the Breach

میانگین نمرات: ۹۰

سازنده: Subset Games

پلتفرم: کامپیوتر، نینتندو سوییچ

نمی‌توان از Into the Breach صحبت کرد و بازی را با شطرنج مقایسه نکرد. اساس و پایه‌ی Into the Breach کاملا شبیه به شطرنج است: تخته‌ای شبیه به شطرنج، مجموعه‌ای ثابت از مهره‌ها که هرکدام حملات و نحوه‌ی حرکت خود را دارند و دو گروه از دشمنان که سعی می‌کنند مهره‌های همدیگر را از بین ببرند. با این حال، بازی Into the Breach لایه‌هایی بسیار بیشتر از شطرنج دارد و عمیق‌تر است، در عین اینکه پیچیده‌تر و سخت‌تر نیست. سازندگان Into the Breach توانسته‌اند یک بازی استراتژی نوبتی به خوبی و عمق شطرنج بسازند. باید به مهره‌های خود و دشمن روی صفحه توجه و با توجه به آن‌ها، حرکات بعدی‌تان را تنظیم کنید. بازی Into the Breach مخاطب خود را دعوت می‌کند تا بیشتر یاد بگیرد و هر بار، بازی کردن خود را بهتر کند. بازی حسابی سرگرم کننده و اعتیاد آور است و به خوبی در لیست بهترین بازی‌های ۲۰۱۸ و کنار بازی‌هایی با تیم‌های بزرگ و چند صد نفره جای می‌گیرد؛ حتی با اینکه تیمی کوچکتر از انگشتان دست دارد.

Monster Hunter: World

میانگین نمرات: ۹۰

سازنده: Capcom

پلتفرم: ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، کامپیوتر

مجموعه‌ی «شکارچی هیولا» شرکت کپ‌کام سابقه‌ای بلند و بالا دارد و در تمام این سال‌ها هم روی کنسول‌ها و پلتفرم‌های مختلفی عرضه شده، ولی موفقیت شکارچی هیولا به ژاپن محدود شده است. جدیدترین قسمت این مجموعه که به اسم Monster Hunter: World عرضه شده، توانست در طول سال ۲۰۱۸ جمعیت زیادی از گیمرها را پای خود بنشاند؛ چون کپ‌کام فهمیده بود که بالاخره باید سیستم‌های شکارچی هیولا را برای گیمر مدرن دوباره سازی کند. نکته‌ی مهم درباره‌ی Monster Hunter: World این است بازی در مقایسه با قسمت‌های قبلی شکارچی هیولا عمق خود را از دست نداده است، بلکه در واقع کپ‌کام تمام آن سیستم‌های پیچیده بازی را ساده و بهتر به مخاطب ارایه می‌کند. روند سرگرم کننده و مرحله محور Monster Hunter: World و عمق بازی، آن را به یکی از بهترین بازی‌های ۲۰۱۸ تبدیل کرده است.

بازی‌هایی که در ۲۰۱۸ دوباره عرضه شدند و میانگین نمره‌ی بالای ۹۰ را کسب کرده‌اند:

Undertale – میانگین نمره‌ی ۹۳ – پلتفرم نینتندو سوییچ

Divinity: Original Sin II – میانگین نمره‌ی ۹۲ – پلتفرم ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴

Bayonetta 2 – میانگین نمره‌ی ۹۲ – پلتفرم نینتندو سوییچ

Inside – میانگین نمره‌ی ۹۱ – پلتفرم نینتندو سوییچ

Nier: Automata – میانگین نمره‌ی ۹۰ – پلتفرم ایکس‌باکس وان

Hollow Knight – میانگین نمره‌ی ۹۰ – پلتفرم نینتندو سوییچ

