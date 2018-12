شرکت سونی دارای تعداد زیادی استودیوی فرست‌پارتی بی‌نظیر است و در این امر هیچ شکی نیست. حال طبق اظهار نظر جان سوینی (John Sweeney) تمامی این استودیوها با یکدیگر روابطی دوستانه دارند و در عین حال با یکدیگر در رقابت هستند. برای اطلاع از جزئیات کامل خبر با گیمفا همراه باشید. شرکت سونی در نسل […]

شرکت سونی دارای تعداد زیادی استودیوی فرست‌پارتی بی‌نظیر است و در این امر هیچ شکی نیست. حال طبق اظهار نظر جان سوینی (John Sweeney) تمامی این استودیوها با یکدیگر روابطی دوستانه دارند و در عین حال با یکدیگر در رقابت هستند. برای اطلاع از جزئیات کامل خبر با گیمفا همراه باشید.

شرکت سونی در نسل هشتم با عناوین انحصاری فوق‌العاده توانست نظر تمامی بازی‌بازان را به خود جلب کند. این امر بدون داشتن استودیوهایی همانند گوریلا گیمز (Guerrilla Games)، سانتامونیکا (Santa Monica) و یا ناتی داگ (Naughty Dog) امکان‌پذیر نبود. برخلاف آنچه دیگران تصور می‌کنند، در بین این استودیوها روابطی کاملا دوستانه برقرار است. آقای جان سوینی، کارگردان هنری استودیوی ناتی‌داگ در این رابطه توضیحاتی داده است. او چنین بیان می‌کند که استودیوهای فرست‌پارتی شرکت سونی، در عین حال که با یکدیگر در رقابت هستند، روابطی بسیار نزدیک و دوستانه با یکدیگر دارند. او همچنین ادامه می‌دهد که تمامی این استودیوها از ساخته‌های یکدیگر درس می‌گیرند و تلاش می‌کنند با استفاده از یادگرفته‌هایشان، بازی بهتری در آینده بسازند. برای مثال او اعلام کرد که دو بازی God of War و Horizon Zero Dawn عناوینی بودند که او را تشویق کردند و الهام‌بخش او برای بهتر ساختن بازی The Last of Us Part 2 بوده‌اند.

از طرفی دیگر او از حس همکاری بین استودیوها صحبت کرد. او بیان کرد در صورتی که یکی از استودیوها بتواند به یک امر فوق‌العاده دست یابد، طریقه‌ی رسیدن به آن را به دیگر استودیوها نیز توضیح می‌دهد تا آنان نیز بتوانند به همان امر فوق‌العاده و حتی بهتر از آن دست‌ یابند. بدین صورت است که با انتشار هر بازی، بازی‌های دیگر شرکت سونی پیشرفتی قابل ملاحظه نسبت به قبل دارند.

شرکت سونی با اینکه تعداد قابل قبولی بازی انحصاری در سال ۲۰۱۸ عرضه کرد ولی هنوز عناوینی همچون Death Stranding ،The Last of Us Part 2 ،Days Gone و Ghost of Tsushima در راه هستند.

منبع متن: gamefa