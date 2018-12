بعد از حذف قفل امنیتی دنوو از برخی بازی‌ها، بازی‌بازان گزارشات بسیاری مبنی بر تفاوت فاحش عملکرد بازی خود منتشر کرده‌اند که در تمام آن‌‌ها شاهد بهبود عملکرد بازی مورد آزمایش هستیم.پس از تایید این گزارشات، برخی توسعه‌دهندگان به منظور حمایت از طرفداران خود، نسبت به حذف این قفل اقدام کردند. به رغم این موضوع، […]

بعد از حذف قفل امنیتی دنوو از برخی بازی‌ها، بازی‌بازان گزارشات بسیاری مبنی بر تفاوت فاحش عملکرد بازی خود منتشر کرده‌اند که در تمام آن‌‌ها شاهد بهبود عملکرد بازی مورد آزمایش هستیم.پس از تایید این گزارشات، برخی توسعه‌دهندگان به منظور حمایت از طرفداران خود، نسبت به حذف این قفل اقدام کردند. به رغم این موضوع، هنوز هم شاهد استفاده دنوو در بازی‌های مختلف هستیم. حال به تازگی گروهی از تحلیلگران ویدئوهایی از بررسی بازی‌های مختلف با استفاده از این قفل انجام داده‌اند.

بنابر گزارش Arstechnica، به تازگی ویدئو جدیدی توسط گروه تحلیلی Overlord Gaming در یوتوب منتشر شده است که به طور دقیق به بررسی تاثیر دنوو بر بازی‌های مختلف می‌پردازد.

بعد از آزمایش بازی‌های مختلفی نظیر Dishonored 2 ،Dishonored 2: Death of the Outsider ،Deus Ex: Human Revolution و RiME، نتایج نشان می‌دهد که زمان بارگذاری از ۵۰ درصد به ۸۰ درصد تغییر می‌کند. علاوه بر این، پس از حذف قفل امنیتی دنوو، نرخ فریم بازی به طور میانگین ۱۶٫۶۷ افزایش می‌یابد.

جدیدترین بازی که قفل دنوو از آن حذف شده، Dishonored 2 است. پس از حذف دنوو، نرخ فریم بازی از ۵۶ به ۶۰ تغییر می‌کند. همچنین نسخه‌ی بدون دنوو ۳۰٫۲۲ درصد سریع‌تر اجرا می‌شود و زمان‌بارگذاری یک مرحله از ۷۳٫۰۲ ثانیه به ۴۰٫۳۷ تغییر می‌کند.

در مجموع می‌توان گفت که در صورت عدم استفاده از قفل امنیتی دنوو، بازی‌های مختلف تجربه‌ای بهتر و روان‌تر در اختیار بازی‌بازان قرار می‌دهند.

نظر شما چیست؟ آیا شما هم تا به حال تجربیاتی از این دست داشته‌اید؟

