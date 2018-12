با نقدها و نمرات عنوان Below همراه باشید

Below یک بازی Rougelike (سبکی از زیر شاخه های RPG) است که در آن در دنیایی تاریک به دنبال اشیایی خاص و نادر خواهید گشت. در حین جست و جو نیز بایستی با دشمنی پلید به مبارزه بپردازید که یک هوش مصنوعی پیشرفته است و توسط دستگاه کینکت محیط اطراف شما را شناسایی می‌کند و طبق آن چالش های مختلفی برای شما ایجاد خواهد کرد.

حال به گزارش از پردیس گیم و به نقل از چندین سایت مختلف شاهد نمرات بازی و نظرات منتقدان درباره این بازی خواهیم بود. (نمرات به ترتیب زیاد به کم به خواهند بود.)

CGMagzine : 90

"Below شما را وادار به خزیدن در سیاه چاله هایی ملال آور خواهد کرد. این بازی ترکیبی از بازی های سبک Roguelike با بازی های مانند Dark Souls و بازی های Survival می باشد که علی رغم ملال آور بودن،‌به طرز عجیبی یک بازی اکشن ماجرایی اغوا کننده و سرگرم کننده است."

We Got This Covered : 90

"اگر چه این بازی در ابتدا،چه در زمینه طراحی و چه در زمینه اجرا، نا امید کننده به نظر خواهد رسید، اما در ادامه Below شما رو متقاعد خواهد ساخت که در دنیایی که مقاومت در برابر جست و جوی آن سخت است،‌ به ماجراجویی بپردازید."

85 : SomosXbox

"این بازی مانند یک پیشنهاد تحریک کننده در فضایی فریبنده است که در خود رازهایی بی شماری برای اکتشاف دارد. نمی توان به راحتی این بازی را به هر کسی پیشنهاد داد زیرا این بازی از آن دسته بازی هایی است که در ابتدای آن تقریبا هیچ‌چیزی از بازی نمی دانید و خیلی تدریجی به اسرار آن پی خواهید برد. همچنین در این بازی شاهد یک ماجراجویی Roguelike خواهیم بود که از Zelda تاثیر گرفته است اما ایده نهایی آن ناب است."

80 : Attack of the Fanboy

"Below بازی است که ارزش صبر کردن را داشت و مانند بقیه ی بازی های این سبک،‌ از شما انتظار ندارد که خودتان به تنهایی و بدون هیچ سرنخی قوانین دنیای آن را کشف کنید. اگر چه ماجراجویی در آن سخت است اما در انتها شما را راضی خواهد ساخت."

75 : MondoXbox

"Below یک بازی منحصر بفرد است که با ترکیب عناصر بازی های مختلف، به یک ترکیب متقاعد کننده رسیده است، که کاوش و تجربه دو نقطه عطف آن است. بعضی از ویژگی های گیم پلی آن مانند عناصر Survival و مکانیک permadeath آن را بیشتر خسته کننده کرده است تا چالش برانگیز و دشوار!‌ اما به لطف نقاط عطف و سبک ظاهری منحصر به فرد آن،‌ می توان آن را به همه پیشنهاد داد تا این بازی را تجربه کنند.

Spaziogames : 74





"Below یک اپرا با فضایی تاریک است با تصویر پردازی قوی مفهوم تاریکی و روشنایی که همان خیر و شر می‌باشند را نمایش می دهد.below یک بازی هاردکور خوش ساخت همراه با تله ها و سیاهچاله های فراوان است. این بازی برا گیمرهای معمولی مناسب نیست."

Digital Chumps : 70





"چیزهای ارزشمندی که ذر بازی وجود دارند، به علت مقاومت در برابر رویکردهای مدرن و جدید باعث ایجاد یک تست رورشاک در بازی شده اند که صبر شما را به چالش خواهد کشید و در تضاد با آن چیزی که بازی به نظر می رسد، شما از تنهایی و فلاکت خودتان در بازی لذت خواهی برد. به طور کلی مقدار لذت شما از این بازی به شخص شما بستگی دارد."





TheXboxHub : 70





"Below می تواند یک تجربه Roguelike رضایت بخش برای کسانی باشد که مایل اند در دشواری ها و پیچ خم های طاقت فرسای آن به ماجراجویی بپردازند. برای دیگران، تنها پس از شکست ، ممکن است این ماجراجویی به پایان برسد."





Metro GameCentral : 70





"ترکیبی خسته کننده از بازی های Survival و Roguelike، که اصلا به زمان شما احترام نمی گذارد و اما هنوز هم یک ماجراجویی هیجان انگیز و جذاب را در اعماق تاریک خود پنهان ذارذ."

IGN Italia





"Below یک ایده دقیق دارد اما با اکراه آن را انتقال می دهد. در نهایت، کسانی که آن را درک نمی کنند، ممکن است بخواهند آن را رها کنند."





IGN : 69

"Below صریحا تکیه بر عناصر Rougelike و تلفیق آیتم های مختلف دارد که باعث می شود روند آند کند و بازی مقدار ملال آور شود اما همچنان عناصر تحسین برانگیزی در آن وجود دارد.

DualShockers : 65

"برجسته ترین عناصر Below گرافیک و صداگذاری قوی آن است."

Xbox Achievments : 65

"Below با موسیقی متن قوی‌ای که دارد، به خوبی فضای دلهره آور و شومی را ایجاد می‌کند. همچنین گرافیک آن بی‌هیچ شکی تحسین برانگیز است. اما به عنوان یک بازی Rougelike چیزی جدید برای عرضه ندارد. شاید این حرف مقرضانه به نظر برسد اما در تجربه بازی تنها یک یا دوساعت لذت بخش خواهد بود و بعد از تبدیل به کاری ملال آورد می شود."

GameGrin : 60

"بدون هیچ بحثی Below را می توان یک بازی منحصر به فرد به شمار آورد که گاه بسیار زیبا به نظر می رسد اما طراحی مرحله زجر‌ آور آن مانند شلاقی است که همان ساعات اولیه لذت بخش اولیه بازی را نیز به شما زهر می‌کند."

Video Gamer : 40

"فضای اندوه‌وار بازی توسط مکانیک های محدود کننده آن که بازی را از هدف اصلی به دور می سازند،‌ خراب شده اند."

Screen Rant : 40

"در اسکلت اصلی بازی خلاء‌هایی حس می‌شود که به نظر می‌رسد حتی بعد از شش سال توسعه بازی ناقص عرضه شده است."

Game Critics : 40

"بنده از این بابت بسیار ناراحتم که بازی مستقلی که چند سال پیش بسیار شیفته آن بودم ، اکنون متوجه‌ام که حتی تحمل ندارم آن را بازی کنم و متاسفانه این حقیقت است. افراد خود آزار می توانند قبول کنند که ماجراجویی در Below ارزشش را دارد اما من فکر می‌کنم اکثر مردم بازی را خسته کننده،‌ طاقت فرسا و تجربه‌ای ناخوشایند می‌دانند که کمتر آن را در بازی‌های مشابه می‌بینند."

