طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی اعلام شده که کمپین کیک‌استارتر بازی The Blind Prophet به‌زودی ایجاد خواهد شد و کاربران می‌توانند حمایت‌های مالی خود را آغاز کنند. بازی The Blind Prophet در دسته‌ی عناوین ماجراجویی و اشاره و کلیک (Point and Click) قرار دارد که تمامی مراحل ساخت آن از لحظه‌ی معرفی […]

طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی اعلام شده که کمپین کیک‌استارتر بازی The Blind Prophet به‌زودی ایجاد خواهد شد و کاربران می‌توانند حمایت‌های مالی خود را آغاز کنند.

بازی The Blind Prophet در دسته‌ی عناوین ماجراجویی و اشاره و کلیک (Point and Click) قرار دارد که تمامی مراحل ساخت آن از لحظه‌ی معرفی رسمی تا حالا، تنها توسط یک فرد صورت گرفته و سازنده‌ی خوش ذوق و جوان آن قصد دارد هرچه زودتر کمپین کیک‌استارتر بازی را ایجاد کند. وی چندی پیش به طور رسمی اعلام کرد که مراحل ابتدایی و اولیه ساخت و توسعه‌ی بازی در حال سپری شدن است و برای پیشرفت در این روند ساخت، نیازمند کمک‌های مالی کاربران خواهد بود.

طبق گفته‌های سازنده‌ی بازی، عنوان The Blind Prophet دارای داستانی عمیق و درگیرکننده خواهد بود و بازی‌بازان در تمامی نقاط و مراحل گیم‌پلی بازی، شاهد معماهای چالش برانگیز خواهند بود که برای پیشروی در مسیر داستان بازی، باید آن‌ها را حل کنند. همچنین شاهد صحنه‌های احساسی و مفاهیم فلسفی متعددی خواهیم بود که ایده‌ی تمامی این‌ها به همراه برنامه نویسی‌های سخت افزاری، تنها توسط یک فرد صورت خواهد گرفت. در ادامه به نظر می‌رسد که بازی از گرافیک و نورپردازی راضی کننده‌ای برخوردار باشد و می‌تواند نظر کاربران و طرفداران بازی‌های جدید را به خود جلب کند.

به هرحال با این شرایط، سازنده‌ی بازی The Blind Prophet نیازمند کمک‌های مالی بازی‌بازان خواهد بود و به‌زودی کمپین کیک‌استارتر این اثر را ایجاد خواهد کرد. هنوز به طور دقیق مشخص نیست که این بازی در چه روزی به دست کاربران خواهد رسید اما به نظر می‌رسد که کاربران می‌توانند در اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی، منتظر انتشار آن باشند. در نهایت اعلام شد که چند روز بعد از تشکیل کمپین کیک‌استارتر بازی، نسخه‌ی دمو بازی به دست کاربران خواهد رسید تا بتوانند با بخش‌های مختلف بازی آشنا شوند. همچنین نسخه‌های آزمایشی و متفاوت این عنوان به همراه بروزرسانی‌های جدید به دست حامیان مالی بازی خواهد رسید تا بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را به سازنده‌ی The Blind Prophet اعلام کنند.

منبع متن: gamefa