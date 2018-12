مایکل پکتر: تصمیم سونی برای عدم حضور در E3 2019 احمقانه است

چندی پیش بود که خبری مبنی بر عدم حضور سونی در رویداد E3 2019 منتشر شد. این بدان معناست که این نخستین بار در تاریخ رویداد E3 است که شرکت سونی در آن هیچگونه نمایشی نخواهد داشت که این موضوع باعث تعجب بسیاری از اهالی رسانه و بازی‌بازان شد. حال به تازگی مایکل پکتر (Micheal […]

چندی پیش بود که خبری مبنی بر عدم حضور سونی در رویداد E3 2019 منتشر شد. این بدان معناست که این نخستین بار در تاریخ رویداد E3 است که شرکت سونی در آن هیچگونه نمایشی نخواهد داشت که این موضوع باعث تعجب بسیاری از اهالی رسانه و بازی‌بازان شد. حال به تازگی مایکل پکتر (Micheal Pachter)، تحلیل‌گر صنعت بازی‌های رایانه‌ای، در مصاحبه‌ای به صحبت در این مورد پرداخته است.

پس از تایید حضور نداشتن سونی در E3 2019، برخی دلیل آن را نداشتن بازی‌های جدید و یا کمبود محتوا دانستند. البته برخی دیگر معتقد هستند که سونی در حال آماده شدن برای یک نمایش باشکوه در PSX 2019 است. در هر صورت جواب این سوال مشخص نیست اما از نظر مایکل پکتر، عدم حضور سونی در E3 2019 قابل توجیه نیست و احمقانه است.

مایکل پکتر در مصاحبه‌ای با وب‌سایت GamingBolt اعلام کرد که تصمیم سونی مبنی بر حضور نداشتن در E3 2019 اشتباه است اما دیر یا زود شاهد بازگشت آن‌ها خواهیم بود.

به نظرم این یک تصمیم همیشگی نخواهد بود، من فکر می‌کنم که آن‌ها [سونی] تصمیم بدی گرفتند. من فکر می‌کنم که آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که پول خرج شده [در رویداد E3] ارزشش را ندارد و باید بگویم که آن‌ها اشتباه می‌کنند. من نمی‌دانم که آن‌ها چقدر برای E3 هزینه کرده‌اند اما حتی اگر ۱۵ میلیون دلار باشد، این ۱۵ میلیون دلار صرف تبلیغات شده و به‌زودی بازمی‌گردد. من فکر می‌کنم که تصمیم آن‌ها برای حضور نداشتن در این رویداد احمقانه است و به‌زودی به آن باز خواهند گشت.

مایکل پکتر همچنین یکی از منتقدین مراسم E3 2018 شرکت سونی بود. او بر این باور است که به رغم نمایش‌های خوبی نظیر The Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima، نحوه‌ی برگزاری مراسم بسیار عجیب بود و باعث گمراهی بیننده می‌شد.

آن‌ها [سونی] روش عجیبی برای اجرای مراسم داشتند که هیچکس متوجه آن نشد و فکر می‌کنم که بخش اعظمی از مراسم به آن گفت و گوهای عجیب اختصاص یافته بود. آن‌ها بسیار شبیه افرادی هستند که هیچ‌گاه به اشتباه خود اعتراف نمی‌کنند.

زمانی که از مایکل پکتر پرسیده شد که چرا سونی PSX 2018 را برگزار نکرد، او پاسخ داد که این تصمیم ترکیبی از نداشتن محتوای جدید و آماده شدن برای نسل بعدی کنسول‌ها است.

دوباره باید بگویم که بازی‌های جدیدی برای نمایش وجود نداشت. بنابراین من فکر می‌کنم که تمام این تصمیمات به آمادگی برای نسل بعدی کنسول‌ها مربوط می‌شود. احتمالا آن‌ها از کنسول جدید خود در بهار ۲۰۲۰ رونمایی کنند. شاید هم با برگزاری مراسم PSX در دسامبر ۲۰۱۹ شاهد رونمایی از آن باشیم.

در هر صورت با توجه به سکوت خبری شرکت سونی، احتمالا در ماه‌های پایانی ۲۰۱۹ شاهد انتشار خبرهای فوق‌العاده‌ای از سوی این شرکت باشیم.

منبع متن: gamefa