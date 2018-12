بازی The Grand Tour معرفی شد

به تازگی اعلام شده که قرار است بازی جدیدی با نام The Grand Tour به دست کاربران برسد که روند ساخت آن، از یک برنامه‌ی تلویزیونی با همین نام، الهام گرفته شده است. شاید شما هم با برنامه‌ی تلویزیونی The Grand Tour آشنا باشید و چند قسمت از این برنامه‌ی جذاب و محبوب را تماشا […]

به تازگی اعلام شده که قرار است بازی جدیدی با نام The Grand Tour به دست کاربران برسد که روند ساخت آن، از یک برنامه‌ی تلویزیونی با همین نام، الهام گرفته شده است.

شاید شما هم با برنامه‌ی تلویزیونی The Grand Tour آشنا باشید و چند قسمت از این برنامه‌ی جذاب و محبوب را تماشا کرده باشید. حال خبری جدید و خوشحال کننده برای طرفداران این برنامه منتشر شده و در جریان آن، اعلام شد که قرار است بازی جدیدی با همین نام و مرتبط با این برنامه‌ی تلویزیونی، به دست کاربران برسد.

این برنامه توسط شرکت آمازون تولید می‌شود و بازی The Grand Tour نیز قرار است توسط استودیو بازی‌سازی آمازون (Amazon Game Studios) ساخته شود. مانند خود برنامه‌ی تلویزیونی، بازی The Grand Tour نیز به صورت اپیزودیک منتشر خواهد شد و شامل دو قسمت از فصل اول، دو قسمت از فصل دوم و تمامی قسمت‌های فصل سوم خواهد بود که این فصل به عنوان جدیدترین بخش از این برنامه، به طور هفتگی به روی آنتن خواهد رفت. طرفداران می‌توانند از تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۱۳۹۷ (۱۸ ژانویه سال ۲۰۱۹) منتظر آغاز شدن این فصل جدید باشند.

در رابطه با بازی The Grand Tour، باید توضیح دهیم که این اثر یک گیم‌پلی چهارنفره‌ی آفلاین را به بازی‌بازان و طرفداران ارائه خواهد داد و قرار است تا مدت‌ها آن‌ها را سرگرم کند. طبق گفته‌ی استودیو بازی‌سازی آمازون، هر قسمت از این بازی با همان قسمت از برنامه‌ی تلویزیونی از لحاظ مکان جغرافیایی و اتومبیل‌های موجود، مرتبط خواهد بود و به طور دقیق‌تر، کاربران با مشاهده‌ی هر قسمت از برنامه در تلویزیون خود، می‌توانند بدون وقفه آن را با دیگر دوستان خود بازی کنند. شما در این بازی به مکان‌های مختلفی از این جهان سفر خواهید کرد و در برخی از مواقع باید به حل معماهای چالش برانگیز و ماموریت‌های نفس‌گیر بپردازید. در همین راه با اتومبیل‌های جدید و جزئیات آن‌ها به خوبی آشنا خواهید شد و اطلاعات مفیدی را جمع آوری خواهید کرد.

بازی The Grand Tour در حال حاضر برای پیش‌خرید در دسترس است و با خریداری آن، می‌توانید به سه عدد اتومبیل ویژه دسترسی داشته باشید. اولین اتومبیل Bushy Eco نام دارد و متعلق به ریچارد هاموند (Richard Hammond) از قسمت چهارم فصل اول خواهد بود. دومین ماشین که مربوط به جیمز می (James May) از قسمت دوم فصل چهارم خواهد بود، Firetruck نام خواهد داشت. در نهایت آخرین اتومبیلی که به خریداران ارائه می‌شود، Beach Buggy است و صاحب آن جرمی کلارکسون (Jeremy Clarkson’) از قسمت هفتم اولین فصل جدید برنامه‌ی The Grand Tour خواهد بود.

بازی The Grand Tour که در دسته‌ی عناوین اتومبیل‌رانی قرار دارد، در تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۷ (۱۵ ژانویه سال ۲۰۱۹) به طور رسمی برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa