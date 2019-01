بدون شک یکی از عناوین شناخته شده در سبک تیراندازی، سری بازی Call of Duty تلقی می‌شود. حال طی روزهای گذشته، اخباری مبنی بر مشکل نسخه‌ی Call of Duty: Black Ops 4 برروی کنسول اکس‌باکس وان اکس منتشر شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید. طی گزارشات اعلام شده از وب‌سایت‌های مختلف، […]

طی گزارشات اعلام شده از وب‌سایت‌های مختلف، اخیرا دارندگان نسخه‌ی اکس‌باکس وان اکس بازی Call of Duty: Black Ops 4، با دریافت و نصب جدیدترین بهینه‌ساز این بازی با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. شرکت بزرگ تری‌آرک (Treyarch) در قالب پیامی در توییتر اعلام کرده که از ایرادات و مشکلات رخ داده مطلع است و تیم پشتیبانی و اعضای شرکت با تمام تلاش در حال حل این مشکلات هستند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، تجربه‌ی بی‌نظیری از بازی را در اختیار دارندگان کنسول ذکر شده قرار دهند. برای مشاهده توییت منتشر شده، به قسمت پایین متن مراجعه کنید.

این به‌روزرسانی جدید قرار بود تا آیتم‌های متنوع و مختلفی را به بازی اضافه کند. از این عوامل می‌توان به افزایش حالت‌های بازی، اضافه شدن یک متخصص به داستان این عنوان و غیره اشاره کرد. اما متاسفانه دارندگان جدیدترین پلتفرم شرکت مایکروسافت، با مشکلاتی روبه‌رو شدند که لذت تجربه‌ی این ویژگی‌های جدید را از آن‌ها گرفت. ما امیدوار هستیم تا در آینده‌ای نه چندان دور، این باگ‌های ایجاد شده نیز به‌زودی رفع شوند. پس اگر از طرفداران این بازی جذاب و مهیج هستید، همچنان با وب‌سایت بزرگ گیمفا همراه بوده تا از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های بازی Call of Duty: Black Ops 4 مطلع شوید.

بازی Call of Duty: Black Ops 4 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. شایان ذکر است که شما می‌توانید قبل از خرید این عنوان، ویدئوی هایلایت گیمفا در مورد نکاتی که باید پیش از خرید این بازی بدانید را مشاهده کنید. به علاوه می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره Call of Duty: Black Ops 4، نقد و بررسی این عنوان به قلم امیرمهدی نامجو را مطالعه کنید. همچنین اگر از طرفداران پر و پا قرص این بازی تیراندازی هستید، پیشنهاد می‌کنیم تحلیل فنی و بررسی عملکرد بازی Call of Duty: Black Ops 4 را از طریق این لینک مشاهده کنید.

ما در جریان هستیم که بازی Call of Duty: Black Ops 4 اخیرا برروی پلتفرم اکس‌باکس وان اکس با مشکلاتی مواجه شده که باعث زجر و ناراحتی بازی‌بازان شده است. حال ما با تمام توان در حال بررسی این موضوع هستیم تا در اولین فرصت با انتشار به‌روزرسانی دیگری، این مشکلات را برطرف کنیم. شرکت تری‌آرک

منبع متن: gamefa