فروش بازی The Scroll of Taiwu از مرز یک میلیون نسخه عبور کرد

استودیوی کانچ‌شیپ گیمز (ConchShip Games) اعلام کرد که بازی The Scroll of Taiwu از زمان انتشار تاکنون بیش از یک میلیون بار به فروش رسیده است که در نوع خود آمار جالب توجهی است. برای آشنایی بیشتر در خصوص این بازی با ما همراه باشید.

The Scroll of Taiwu از سری عناوین مبارزه‌ای است که در آن شما باید به یادگیری هنرهای رزمی پرداخته و با مهارت‌های مختلف، رقیبان خود را شکست دهید. این بازی چینی در گذشته برای پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد و طولی نکشید که به مرز یک میلیون فروش رسید. برخی دیگر از بازی‌های چینی قبلا به موفقیت‌های زیادی رسیده‌اند و حال The Scroll of Taiwu را می‌توان یکی از عناوین موفق این کشور دانست.

استودیوی کانچ‌شیپ از انتشار یک به‌روزرسانی برای این بازی در سال ۲۰۱۹ نیز خبر داده‌ است. سازندگان همچنین در تلاش برای اضافه کردن زیان انگلیسی به این عنوان هستند که مطمئنا هدف اول آن‌ها بیشتر شدن طرفداران این بازی خواهد بود.

منبع متن: gamefa