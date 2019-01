آقای ایان بل (Ian Bell)، موسس و مدیر ارشد اجرایی استودیوی اسلایتلی مد (Slightly Mad)، درباره‌ی جدیدترین نسخه از سری Project Cars و شباهت آن بازی Need for Speed Shift صحبت کرده است. اگرچه اطلاعات زیادی از جدیدترین نسخه از سری مسابقه‌ای Project Cars منتشر نشده است ولی استودیوی اسلایتلی مد ساخت نسخه‌ی سوم را رسما […]

اگرچه اطلاعات زیادی از جدیدترین نسخه از سری مسابقه‌ای Project Cars منتشر نشده است ولی استودیوی اسلایتلی مد ساخت نسخه‌ی سوم را رسما تایید کرده است. مدیر ارشد اجرایی و موسس این استودیوی، پس از مدت‌ها سکوت اطلاعات تازه‌ای از این بازی را منتشر کرده است. براساس صحبت‌های آقای بل، این بازی قرار است « یک دنباله‌ی معنوی» برای بازی Need for Speed Shift باشد.

بازی Need for Speed Shift تفاوت فاحشی با دیگر نسخه‌های این سری داشت. برخلاف دیگر نسخه‌های سری، خبری از مسابقات خیابانی و تعقیب و گریز با پلیس در این نسخه نبود. در مقابل این بازی تلاش داشت تا به یک شبیه‌ساز حرفه‌ای مسابقات رانندگی تبدیل شود. با توجه به تفاوت این بازی با سری Need for Speed، در نام نسخه‌ی دوم این بازی خبری از سری NFS نبود و نسخه‌ی دوم Shift 2: Unleashed نامیده شد. پس از انتشار این دو بازی، استودیوی سلایتلی مد این سری را با ساخت سری Project Cars ادامه داد.

آقای بل در مصاحبه‌ی اخیر خود به آخرین نسخه‌ی سری و ویژگی‌های کلی آن پرداخته است.

بگذارید به شما بگویم که بازی Project Cars 3 بسیار متمرکزتر و بسیار مفرح‌تر از نسخه‌ی پیشین خواهد بود. در بازی Project Cars 2 ما تلاش زیادی کردیم تا تنوع بسیار زیادی در بازی ایجاد کنیم که این کار مشکلات بسیار زیادی در زمینه‌ی متعادل‌سازی ایجاد کرد. ما از این موضوع درس گرفته‌ایم. اگرچه ما برنامه‌ای برای کاهش محتوای بازی نداریم ولی می‌دانیم که بخش‌هایی که در آن‌ها تصمیمات نادرستی در زمینه‌ی طراحی گرفتیم را باید اصلاح کنیم. بازی Project Cars 3 یک دنباله‌ی معنوی بسیار نزدیک به بازی Shift خواهد بود که شامل تمامی آن شبیه‌سازی‌هایی که همه‌ی شما دوست داشتید، می‌شود. نقطه تمرکز اصلی ما برروی مفرح کردن بازی و برنداشتن لقمه‌هایی بزرگ‌تر از دهانمان خواهد بود.

اگرچه بازی Project Cars 2 با بازخوردهای خوبی از سوی هواداران و منتقدین روبه‌رو شد ولی به نظر می‌رسد آقای بل باور دارد که هنوز جای پیشرفت در سری وجود دارد. براساس صحبت‌های آقای بل، به نظر می‌رسد استودیوی سازنده قصد دارد تا جای ممکن خود را به ریشه‌های سری نزدیک کند.

براساس اخبار منتشر شده، استودیوی اسلایتلی مد در کنار ساخت نسخه‌ی سوم سری، در حال کار برروی یک پروژه با نام Project Cars Pro است. هدف از ساخت این پروژه، ارائه‌ی یک شبیه‌ساز بسیار باکیفیت به رانندگان حرفه‌ای است. اگر دو نسخه‌ی پیشین سری را تجربه نکرده‌اید می‌توانید آن‌ها را برروی یکی از پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان تجربه کنید.

منبع متن: gamefa