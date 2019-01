ساخت بازی No More Heroes 3 به موفقیت Travis Strikes Again بستگی دارد

پس از ۹ سال، ترویس (Travis) بالاخره قرار است تا با عرضه‌ی بازی Travis Strikes Again: No More Heroes، دوباره به خانه‌های بازی‌بازان باز گردد. اما همان‌طور که می‌دانید، طرفداران این مجموعه در واقع خواهان ساخت دنباله‌ی اصلی یعنی No More Heroes 3 هستند. از همان زمان معرفی Travis Strikes Again: No More Heroes، سودا ۵۱ در […]

پس از ۹ سال، ترویس (Travis) بالاخره قرار است تا با عرضه‌ی بازی Travis Strikes Again: No More Heroes، دوباره به خانه‌های بازی‌بازان باز گردد. اما همان‌طور که می‌دانید، طرفداران این مجموعه در واقع خواهان ساخت دنباله‌ی اصلی یعنی No More Heroes 3 هستند.

از همان زمان معرفی Travis Strikes Again: No More Heroes، سودا ۵۱ در صحبت‌های خود به نسخه‌ی سوم سری نیز اشاره کرده بود. حال در طی مصاحبه‌ای با شعبه‌ی انگلستان وب‌سایت Kotaku، وی دوباره به این موضوع پرداخته است.

اگر Travis Strikes Again به موفقیت برسد، ممکن است به ساخت یک نسخه‌ی شماره دار منجر شود؛ پس من امیدوارم که همه از این نسخه‌ی فرعی حمایت کنند. من همین حالا طرح کلی No More Heroes 3 را در ذهنم دارم و می‌خواهم بشدت حماسی‌‌تر از نسخه‌های قبلی شماره دار سری باشد؛ مخصوصاً ترویس و نبرد وی با قاتل‌های جدید. به همین دلیل، من حس کردم که با کمی فضا دادن به ترویس، به شخصیت وی زمان بدهم تا پیش از نبرد بزرگ بعدی در نسخه‌ی شماره دار، کمی رشد کند. حس می‌کنم Travis Strikes Again نقش خیلی مهمی را در سری دارد و من می‌خواهم از طریق آن، نسخه‌های شماره دار را به یکدیگر متصل کنم؛ پس امیدوارم که مردم از آن حمایت کنند.

سودا ۵۱ توضیح داد وی تصور می‌کند که داستان Travis Strikes Again برای آماده کردن ترویس در No More Heroes 3 مهم است. همچنین وی در پاسخ به سوال آیا ساخت بازی No More Heroes 3 به فروش Travis Strikes Again بستگی دارد یا خیر، اعلام کرد:

بله. به همین خاطر باید مطمئن شوم که Travis Strikes Again شکست نمی‌خورد.

بازی Travis Strikes Again: No More Heroes در تاریخ جمعه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷ (۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی) به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa