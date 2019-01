روزی روزگاری: مردی که برق را گرفت!| نقد و بررسی بازی Infamous

Infamous خیلی بازی خاصی بود. برای من که خاص تر هم بود چون هر بازی را که روی پلی استیشن ۳ بازی می کردم با دیسک اوریجینال این بازی اجرا می کردم! کسانی که نسل قبلی کنسولشان کپی خور بود یادشان است که برای اجرای بازی های کپی باید یک دیسک اوریجینال همیشه در دستگاه […]

Infamous خیلی بازی خاصی بود. برای من که خاص تر هم بود چون هر بازی را که روی پلی استیشن ۳ بازی می کردم با دیسک اوریجینال این بازی اجرا می کردم! کسانی که نسل قبلی کنسولشان کپی خور بود یادشان است که برای اجرای بازی های کپی باید یک دیسک اوریجینال همیشه در دستگاه بود و آن شخصی که دستگاه را از او خریدم Infamous را به عنوان این بازی اوریجینال که همیشه در دستگاه باشد ۱۵ هزار تومان به من فروخت! ابتدا فکر می کردم خیلی بازی بیخودی باید باشد. آن زمان هم که اول نسل هفت بود و هنوز گیمفا و مدام چک کردن نت و شناختن کل اقوام و قبایل سازنده بازی ها وجود نداشت ولی بعدش چون دیدم بازی انحصاری سونی است و رویش جمله جادویی و ضمانت کننده کیفیت Only on Playstation نوشته شده بود ذهنیت خوبی به آن داشتم! خلاصه با این که کلی بازی داشتم ولی اولین بار همین Infamous را شروع کردم که ببینم چیست و وقتی بازی کردم دیگر بی خیالش نشدم و با کلی عشق و ذوق و شوق تمامش کردم و اسمی به نام ساکرپانچ را شناختم.

در واقع وقتی یکی دو ساعتی مشغول تجربه آن شدم دیگر واقعا نمی توانستم که بازی رها کرده و بروم مثلا عنوان دیگری را آغاز کنم. تا به حال عنوانی شبیه به این را بازی نکرده بودم. چقدر جالب بود. چه قدرت های فراطبیعی با حالی، چه شهر بزرگ و چقدر آزادی عمل! بعد از مدتی بود که از بازخوردهای جهانی بازی و نظر بازیبازان و منتقدان در سراسر دنیا نیز نسبت به این بازی آگاه شدم و مشاهده کردم که بازی موفق شده است تا نظر همه را به خود جلب نماید و هم از نظر فروش و هم از نظر منتقدین موفق عمل نماید. در این مطلب قصد داریم تا به طور کامل به بررسی نقاط قوت و ضعف عنوان Infamous بپردازیم و تمام جزییات آن را همراه شما عزیزان واکاوی کنیم تا خاطرات خوب گذشته از این عنوان و این فرنچایز عالی برایتان یادآوری شده و یا اگر این اکشن ماجرایی جهان آزاد جذاب و دوست داشتنی را در نسل هفتم از دست داده اید یا به هر دلیلی از زیر دستتان در رفته، اکنون به سراغ این انحصاری معرکه بروید و عنوان یونیک Infamous و ۳ نسخه بعدی آن که دوتا از آن ها در نسل هشتم هستند را نیز تجربه کنید. پس اگر به هر دلیلی به این عنوان و این ژانر علاقمند هستید، پیشنهاد می کنم در ادامه مقاله نقد و بررسی بازی Infamous با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

بد نیست تا در ابتدای این مطلب مقداری در مورد تاریخچه این فرنچایز بزرگ و محبوب صحبت کنیم. عنوان نخست Infamous بازی خیلی خوش ساخت و اوریجینالی بود. این بازی که در ژانر Action-adventure و platformer قرار داشت توسط Sucker Punch Productions ساخته و در سال ۲۰۰۹ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment به طور انحصاری برای پلتفرم PlayStation 3 منتشر گردید. این بازی موفق شد تا امتیاز متای خیلی خوب ۸۵ را نیز از آن خود کند که برای یک فرنچایز کاملا جدید در اوایل نسل، یک موفقیت بزرگ به حساب می آمد و همین موفقیت راه را برای ساخت نسخه های بعدی نیز باز کرد و این گونه یکی از فرنچایزهای انحصاری جذاب سونی و پلی استیشن به وجود آمدند. نسخه دوم بازی و دی ال سی آن نیز در همان نسل هفتم برای پلی استیشن ۳ منتشر شدند اما اکثرا اعتقاد داشتند و دارند که آنها به جذابیت نسخه اول نبودند زیرا که نسخه اول کاملا جدید و نو بود درست است که نسخه دوم از بسیار جهات پیشرفت کرده بود اما به اعتقاد بسیاری، آن طراوت نسخه اول را نداشت هر چند که حقیقتا نظر شخصی بنده در این مورد چنین نیست و بازی دوم را عنوان لذتبخش تری از بازی اول دیدم مخصوصا به خاطر سلاح جدید Cole که بازی را در خیلی مواقع از شوتر سوم شخص اکشن به یک هک اند اسلش تبدیل می کرد و تنوع خیلی عالی به مبارزات بخشیده بود.

همین طور ادیتور ساخت مراحل و کلی روش مختلف برای ساختن ماموریتها و چالش های جدید در بازی و به اشتراک گذاشتن آن ها با دنیا و ایجاد محتوای بسیار زیاد برای بازی نیز در نسخه دوم قرار گرفته بود که باز هم آن را ارزشمندتر می کرد. بازی دوم موفق شد تا امتیاز متای ۸۳ را کسب نماید که باز هم یک موفقیت عالی برای ساکرپانچ و سونی محسوب می شد. در نسل هشتم نیز به عنوان یکی از لانچ تایتل های پلی استیشن ۴ شاهد انتشار بازی Infamous Second Son بودیم که این بازی نیز عنوان موفقی بود و طرفداران سری را راضی نگاه داشت و متای ۸۰ را به دست آورد. بعد از آن نیز یک محتوای الحاقی که تبدیل به یک بازی تقریبا کامل و Stand Alone شد با نام Infamous First Light برای پلی استیشن ۴ عرضه گردید. به نظر نمی رسد که فعلا در نسل هشتم خبر جدیدی از این سری بشنویم زیرا ساکرپانچ در حال ساخت عنوانی جدید و فوق العاده مورد انتظار به به نام Ghost of Tsushima است و شاید بعد از آن دوباره نام اینفیموس را بشنویم.

داستان در Infamous به هیچ وجه خسته کننده و ضعیف نیست و مخصوصا با روایت خوب و اتفاقات بسیار زیادی که در بازی رقم می خورد، داستان بازی تبدیل به یکی از نقاط قوت آن می شود و اگر چه یک موضوع نسبتا کلیشه ای را دنبال می کند ولی با انتخاب ها و تصمیمات شما و هم چنین روایت جذاب داستان و برخی شخصیت پردازی های قوی سبب می شوند تا شما را به پیشبرد بازی علاقمند کند. داستان بازی در شهر Empire City دنبال می شود که شهر خیالیست و بر اساس نیویورک طراحی شده است. این شهر شامل ۳ منطقه مجزا است که شامل Neon District و the Warren و Historic District می باشند. هر کدام از این بخش ها ترن های هوایی خود را دارا هستند و منبع نیروی مجزایی دارند. بنای داستانی بازی بر اساس یک انفجار مشکوک در منطقه تاریخی شهر است که به همراه آن یک عفونت ویروسی اپیدمیک نیز شیوع می یابد و مسئولین را مجاب می کند تا پل عظیمی که ورودی آنجا محسوب می شود را ببندند. آمار و جرم و جنایت افزایش پیدا می کند و پلیس از این وضعیت حسابی عاصی است.

پروتاگونیست بازی که Cole MacGrath نام دارد یک پیک موتوری است که دقیقا در زمان انفجار شهر در آن بخش قرار دارد. در حالی که انفجار شهر را به آشوب کشیده است Cole در می یابد که در اثر انفجار دارای قدرتهایی فرابشری بر اساس الکتریسیته شده است. در طول داستان Cole سعی می کند که با استفاده از قدرت های خود نظم را دوباره در شهر برقرار نماید و آشوب را کاهش دهد، اما موضوع به این سادگی نیست و در چندین بخش بازیٰ، شما باید بر اساس سیستم “کارما” که در بازی وجود دارد و مستقیما به داستان (و البته گیم پلی) مربوط است، تصمیماتی را در راستای “خوبی” و یا “شیطانی” یا همان “خیر و شر” بگیرید. این تصمیمات مستقیما روی داستان بازی و گیم پلی و رشد شخصیت و برخورد مردم با Cole تاثیر می گذارد. همان طور که مشاهده می کنید داستان بازی جذابیت بالایی دارد و خوشبختانه Infamous از آن عناوینی است که پیشروی در داستان و دنبال کردن اتفاقات آن، یکی از دلایل اصلی بازیباز برای ادامه دادن بازی است. در واقع داستان این توانایی را دارد که شما را دنبال خود بکشد و هرگز دوست ندارید که بی‌خیال بازی کردن آن شده و ادامه داستان را نفهمید. پایان بندی بازی نیز جذابیت های خودش را دارد و شاهد پایان بندی راضی کننده ای هستیم.

علاوه بر داستان زیبا یکی از مهمترین مواردی که در Infamous توانسته در سطح بالایی ظاهر شود و نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی بازی و هر چه جذاب تر شدن داستان بر عهده دارد، شخصیت پردازی عمیق و مناسب است. شخصیت های بازی از خود پروتاگونیست بازی تا دیگر شخصیت های مثبت و منفی، همگی خوب و جذاب کار شده اند و تاثیر خود را روی بازیباز می گذارند. Cole یک پروتاگونیست جذاب و قابل باور برای بازیباز است و به عنوان پروتاگونیستی جدید که نخستین بار است در نقش وی قرار می گیریم (در بازی نخست)، می تواند کاری کند که شما با وی ارتباط برقرار کرده و او را درک نمایید که این یک نکته مثبت برای یک عنوان و یک پروتاگونیست کاملا جدید محسوب می شود. دیگر شخصیت های مختلفی هم که در بازی با آن ها در ارتباط هستید اکثرا شخصیت پردازی های مناسب و عمیقی دارند که نقش زیادی در هرچه زیباتر کردن داستان بر عهده دارند. در مجموع و به صورت خلاصه در مورد کلیت داستان و روایت این عنوان باید گفت در Infamous شاهد یک داستان و روایت جذاب با شخصیت هایی پرداخت شده هستیم که کاملا شما را جذب کرده و به دنبال خود تا انتهای بازی می کشاند. مطمئن باشید بعد از تجربه Infamous از بخش داستان آن کاملا راضی خواهید بود و این عنوان، عاشقان بازی های دارای بخش داستانی قدرتمند را ناامید نخواهد کرد.

همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام وقتی که سال ها از انتشار یک بازی می گذرد و قصد دارید آن را نقد کنید مشکل ترین بخش آن مطلب صحبت در مورد گرافیک و جلوه های بصری است زیرا که سالها از آن گذشته (در مورد اینفیموس حدود ۱۰ سال گذشته است) و آن قدر بازی های با گرافیک روز و بی نظیر دیده ایم که ناخودآگاه فکر می کنیم که گرافیک بازی مورد نظر ما خیلی ضعیف است، در حالی که بایستی آن را به نسبت سال انتشارش بررسی کنیم که این نیز کار آسانی نیست زیرا که ممکن است دقیقا مسائل گرافیکی آن را به یاد نداشته باشید و یا فراموش کرده باشید که بازی های هم دوره‌اش چه گرافیکی داشته اند و … اما به هر حال بایستی با توجه به دانسته ها و تماشا کردن ویدئوهای گیم پلی و یا دوباره بازی کردن آن عنوان، در مورد بخش گرافیکی بازی صحبت کرد. در مورد عنوان Infamous باید گفت این بازی به مانند هر انحصاری دیگری از سونی، از بازی هایی بود که در زمان عرضه گرافیک جذابی داشت و اصطلاحا خوش گرافیک بود. ابتدا به سراغ مبحث فنی گرافیکی می رویم.

در بازی Infamous از لحاظ گرافیک فنی مشکلاتی وجود داشت و گاها باگ های گرافیکی عجیبی را در آن مشاهده می کردید که تعدادشان گاها کم هم نبود. برخی مواقع در صحنه های شلوغ افت فریم نیز مشاهده می شد ولی تعداد این صحنه ها زیاد نبود و شما را زیاد آزار نمی داد. همان طور که گفته شد باگ های عجیب و غریب نیز در بازی مشاهده می شود و مثلا شاهد تکان خوردن های عجیب و غریب افراد یا فرو رفتن دشمنان در هم و رفتارهای گاها خنده دار و عجیب شهروندان در بازی هستیم. همچنین در Infamous گاها شاهد تکسچرهای بسیار بی کیفیتی هستیم که از معدود ضعف های گرافیکی بازی محسوب می شوند و جا داشت که بهتر کار شوند و با این که اغلب بافت های بازی با کیفیت و بدون مشکل اجرا می شوند ولی شاهد مواردی از کم کاری نیز در تکسچرهای بازی هستیم. مشکل دیگری که در بخش گرافیک فنی بازی باید به آن اشاره کرد دیر لود شدن های بافت های منطق مختلف و شهرها و … است که گاها وقتی به منطقه ای می رسید چند ثانیه طول می کشد تا آن منطقه و ساختمان ها و مردم آن بازگزاری شوند و بافت های آن به صورت صحیح لود شوند.

همچنین در Infamous به کرات شاهد چهره های تکراری هستید و تا دلتان بخواهد در شهر امپایرسیتی، افراد کاملا مانند هم از لحاظ چهره و ظاهر خواهید دید که البته این موضوع تقریبا در تمام بازی های جهان آزاد آن زمان مشاهده می شد. خوشبختانه نورپردازی بازی نسبت به زمان انتشار آن بسیار عالی انجام شده است و مواردی مثل تابش صحیح نور و ایجاد سایه در نورپردازی بازی رعایت شده اند و تماشای شهر امپایرسیتی مخصوصا در شب با انبوه چراغ ها و نورها بسیار زیبا و جذاب است و می توانیم بگوییم از لحاظ نورپردازی، Infamous “فوق العاده” بود و یکی از بهترین های زمان خود محسوب می شد. در بحث گرافیک هنری طراحان Infamous در ساکرپانچ بسیار خوب عمل کرده اند. طراحی زیبای دنیای بازی و طراحی جذاب شخصیت ها باعث شده اند تا در بسیاری از مواقع ضعف های گرافیک فنی بازی به چشم نیاید. در واقع باید گفت Infamous در زمینه طراحی هنری کاملا مناسب عمل کرده است و ما را در فضا و اتمسفر داستان و شهر Empire City (که شهری خیالی طراحی شده بر اساس نیویورک است و دنیای این عنوان محسوب می شود) قرار می دهد، ولی از نظر تنوع محیط ها و مخصوصا رنگ بندی ساختمان های شهر زیاد شاهد تغییر و تنوع نیستیم و خیلی از محیط های بازی فضاسازی و طراحی یکسان و بسیار مشابهی دارند که ممکن است در دراز مدت و برای بازیبازی که بخواهد تمام ماموریت های جانبی و .. را نیز انجام دهد مقداری خسته کننده شود.

حتی طراحی دشمنان نیز در بازی زیاد متنوع انجام نشده و مدام با چند دشمن دارای چهره و تیپ ثابت و یکسان مبارزه می کنیم که زیاد جالب نیست. البته طراحی شخصیت ها همان طور که اشاره شد به خصوص در مورد شخصیت های اصلی بازی به خوبی انجام گرفته است اما نکته منفی که در این بخش وجود دارد این است که حس و حالت صورت شخصیت ها در هنگام حرف زدن یا حالات روحی مختلف، چندان تفاوتی نمی کند که البته این موضوع برای یک بازی ۱۰ سال قبل زیاد عجیب نیست و بازی نسبت به زمان خودش مشکل خیلی خاصی در این زمینه نداشت. در نهایت می توان گفت بازی Infamous در هر دو مبحث گرافیک هنری و فنی قابل قبول عمل کرده است و با وجود ضعف هایی که دارد شاهد یک عنوان با ثبات و پایدار با طراحی های زیبا هستیم که شرایط را کاملا برای لذت بردن شما از یک دنیای بسیار گسترده فراهم می کنند.

Infamous عنوانی اکشن ماجرایی و جهان آزاد است که از زاویه دید سوم شخص دنبال می شود و شما در آن کنترل پروتاگونیست بازی به نام Cole را بر عهده می گیرید. گیم پلی Infamous در یک کلام فوق العاده جذاب و لذتبخش بود. قدرت های فراطبیعی جذاب و هیجان انگیزی در بازی وجود داشت، شهری بزرگ و آزادی عمل بالا برای گشت و گذار در اختیار شما بود. کلی فعالیت مختلف برای انجام دادن وجود داشت و کلی ماموریت مختلف در نقشه بود که بسیاری از آن ها در لحظه ایجاد می شدند و مثلا باید شهروندی را نجات می دادیم. کلی آیتم مختلف برای جمع کردن وجود داشت که برخی از آن ها را در جاهایی گذاشته بودند که برای گرفتن آن ها به چالش کشیده شویم. بسیاری ماموریت های سرعتی و رسیدن در زمانی از نقطه ای به نقطه دیگر در شرایطی خاص و کلی کارهای مختلف دیگر برای انجام دادن که باعث می شد نام Infamous به یک بازی فراموش نشدنی تبدیل شود. بالا رفتن از در و دیوار و ساختمان های امپایرسیتی به راحتی و به صورت روان و بدون دردسر انجام می شود و cole می تواند تا خیلی سریع و عالی از بلند ترین ارتفاعات و ساختمان ها نیز بالا برود و در شهر گشت و گذار نماید. نحوه حرکت شخصیت اصلی روی ساختمان ها و در و دیوار و جابجا شدن او و بالا رفتن از ارتفاعات، خیلی جذاب تر و “خوش دست تر”از دیگر بازی هایی بود که در آن زمان وجود داشتند (مثل اساسین)، زیرا که این بالا رفتن ها بر پایه سوپر پاور شخصیت اصلی و در واقع “تخیلی” بود و سبب می شد تا بسیار بسیار سریع و در حقیقت مثل برق! و با قدرت برق جابجا شویم و البته می دانید که باید از برق های خیابان و چراغ ها و منابع الکتریسیته خود را شارز می کردیم!

Cole که دارای قدرت های فرازمینی از نوع برقی شده است می تواند از این قدرت هاب رای جابجایی و حمله و دفاع استفاده نماید و از آنها در جهت کمکیا آسیب زدن به مردم امپایر سیتی بهره ببرد. او باید الکتریسیته را جذب و ذخیره نماید و نواری که در بالای صفحه است را پر کند و بعد از استفاده از قدرت هایش، دوباره از طریق منابع برقی و الکتریسیته موجود در شهر، خودش را شارژ کندو البته این شارژ کردن خط سلامتی وی را نیز پر می کند. هر چه آسیب بیشتری ببینید قطرات خون بیشتری رو صفحه را فرا می گیرند تا نهایتا در شرایط خیلی بحرانی صفحه سیاه و سفید شود. البته اگر هم که مدتی دور از درگیری بمانید خط سلامتیتان از حالت بحرانی خارج می شود و به حالت طبیعی بر می گردد. در بازی حدود ۱۷ قدرت الکتریسیته مختلف در اختیار شما قرار دارد که از گلوله های برقی ساده که از نوار انرژی کول نمی کاهند تا رعد و برق های عظیم که خیلی از نوار انرژی وی را مصرف می کنند متنوع هستند و می توانید از ترکیب این قدرتها در شرایط مختلف بهره ببرید و انتخاب های زیادی پیش روی شما هستند. قدرت های مختلف در طول بازی برای شما آزاد می شوند و می توانید با انجان ماموریت ها و فعالیت های مختلف امتاز تجربه کسب نمایید و آنها را ارتقا ببخشید. رشد این قابلیت ها به سیستم و درجه “کارما”ی کول هم بستگی مستقیم دارد. در طول بازی شما با موقعیت های مختلفی روبرو می شوید که صحنه می ایستد و کول طی یک مونولوگ به شما می گوید که چه راه هایی دارید (۲ راه وجود دارد) و چه کارهایی می توانید انجام دهید که یکی شیطانی و خبیثانه است و دیگری تصمیمی قهرمانانه.

برخی از قدرت ها و موقعیت ها فقط در یک حالت از این انتخاب ها آزاد می شوند و به این ترتیب بازی یک ارزش تکرار خیلی بالا پیدا می کند تا بتوانید هر دو مسیر خیر و شر را تست کنید و ماموریت هایش را به آن روش را انجام دهید و قدرت های آن مسیر را به دست بیاورید که این موضوع در عناوین بعدی اینفیموس هم وجود دارند. تنوع قدرت ها و موقعیت های مختلف واقعا عالی است و به راحتی می توانید دو بار بازی را با دو تجربه خیلی متفاوت به پایان برسانید. انواع و اقسام ماموریت های اصلی و جانبی در Infamous و در ۳ جزیره مختلف امپایرسیتی وجود دارند که می توانند ساعت ها شما را سرگرم کنند و باید در طول روند ماموریت های داستانی و فرعی، بین این بخش ها جابجا شوید. همین طور تعداد خیلی زیادی از آیتم های جمع کردنی در محل هایی چالش برانگیز نیز در بازی هستند که باعث می شوند ارزش تکرار بازی بسیار بالا برود و هرگز احساس خستگی و تکراری بودن به شما دست ندهد. Infamous از نظر گیم پلی یک بازی جهان آزاد “کامل و بسیار با کیفیت” است و البته در کنار این نکات مثبت بسیار زیاد، باید این را نیز گفت که برخی ماموریت های جانبی بازی بسیار سطحی و فاقد جذابیت هستند اما همان طور که گفته شد بازی آن قدر تنوع و ماموریت های جذاب دارد که اجازه نمی دهد شما نقص و خستگی را در این زمینه احساس کنید. در واقع Infamous تنوع بسیار خوبی را در زمینه های مختلف گیم پلی در اختیار بازیباز قرار می دهد و فعالیت های داستانی و جانبی خیلی زیادی برای انجام دادن در بازی خواهید داشت که می تواند کاملا شما را راضی نگاه دارد. Infamous از آن عناوینی است که در تمام جنبه های گیم پلی بسیار لذت‎بخش و فوق‎العاده خلق شده است. گیم پلی بازی آن قدر جذاب است که هنوز هم در نسل هشتم وقتی این عنوان را تجربه می کنید چیزی از لذت آن برای شما کم نمی شود و بازی برای شما جذاب باقی می ماند. انجام ماموریت‎های متنوع و مختلف، انواع و اقسام فعالیت ها و آیتم های جمع کردنی (در کنار داستان و روایت جذاب)، اهمیت تصمیم گیری شما در روند گیم پلی علاوه بر داستان و همین طور ارزش تکرار بالا، سبب خلق لذتی ناب برای بازیباز می گردد و بازی حق انتخاب وسیعی در مورد ترتیب پیش بردن ماموریت های جانبی و داستانی به شما می دهد. Infamous عنوانی دارای گیم پلی متنوع و منحصر به فرد است که تجربه آن هم به یاد ماندنی است و هم بسیار رضایت‎بخش.

در بخش صداگذاری، بازی Infamous هیچ مشکل و نقص خاصی ندارد. صداگذاری های محیطی بازی همگی بسیار با دقت و با کیفیت در بازی شنیده می شوند و در کنار آن، صداگذاری شخصیت ها نیز به خوبی انجام شده و صداپیشگان شخصیت های مختلف بازی به خوبی از پس انجام وظیفه خود بر آمده اند و شاهد صداگذاری های با کیفیتی در بازی هستیم که این صداگذاری خوب شخصیت ها باعث شده است تا شخصیت پردازی عمیق آن ها نیز بیشتر به چشم بیاید. از لحاظ ترکیب بخش صداگذاری و بصری مانند لیپ سینک و … نیز Infamous موفق عمل می کند و صداها با چهره های شخصیت ها کاملا هماهنگ است و هماهنگی زمانی نیز از لحاظ حرکات لب ها و صورت وجود دارد ولی همان طور که قبل تر گفتم حالت چهره ها مقداری خشک و فاقد حس به نظر می رسد که البته این ربطی به صداگذاری بازی ندارد. موسیقی Infamous نیز در سطح بالا و با کیفیتی قرار دارد که البته باید گفت ساندترک بازی ها، غالبا در عناوین انحصاری استودیوهای فرست پارتی سونی بسیار با کیفیت و عالی بوده اند و در Infamous نیز به سنت همیشه عمل کرده اند. موسیقی های بازی هماهنگ و همخوان با حال و هوای آن هستند و حس و حال داستان و اتسمفر بازی را به شما منتقل می کنند. البته بایستی اشاره کرد که نباید از موسیقی های بازی انتظار قطعاتی شاهکار داشته باشید اما هیچ ایرادی نیز ندارند و برخی از آنها حتی به تنهایی نیز قابل گوش دادن هستند. در مجموع باید گفت Infamous در زمینه صداگذاری و موسیقی موفق به دریافت نمره کامل می شود که واقعا نیز شایسته آن است.

نهایتا در مورد بازی Infamous باید گفت این عنوان ارزش بالایی به عنوان یکی از برترین انحصاری های سونی در نسل هفتم داراست. Infamous یک اکشن ماجرایی جهان ازاد با حال و هوایی منحصر به فرد است. Infamous در زمره بازی هایی قرار می گیرد که اگر آن را تجربه کرده باشید قطعا سراغ نسخه های بعدی آن نیز رفته اید. البته Infamous قطعا ایراداتی هم دارد اما المان های جذابی که در بازی هستند تقریبا تمامی معایب را می پوشانند و سبب می شوند تا یک تجربه فوق العاده لذتبخش در یک داستان و دنیای جذاب برای شما رقم بخورد. Infamous یک اکشن ماجراجویی خوش ساخت است که می توان گفت از لحظه اول تا انتها فوق‌العاده سرگرم کننده است و شما را ناامید نمی‌کند. روایت مناسب داستان، شخصیت‌هایی جذاب، دنیایی وسیع، انتخاب های تاثیرگذار به همراه گیم‌پلی و مبارزات و قدرت های هیجان‌انگیز و سرگرم کننده، سبب خلق عنوانی شده‌اند که اگر آن را تجربه نکرده اید، بی‌شک ارزش دارد که گریزی به نسل هفت و کنسول پلی استیشن ۳ خود بزنید و یک بار دیگر Infamous را تجربه کنید و طعم لذت ناب آن را دوباره بچشید، چرا که همان طور که گفته شد یکی از بهترین بازی های انحصاری سونی در نسلی محسوب می شود که پر بود از انحصاری های بی نظیر.

اگر ذره ای به سبک اکشن ماجرایی جهان آزاد علاقمند هستید باید بگویم که Infamous یکی ازبهترین و با کیفیت ترین بازی های این ژانر است که می توانید در نسل هفتم تجربه کنید و عنوانی است که به راحتی باید آن را به هر بازیبازی پیشنهاد کرد. مخصوصا اگر به موضوعاتی مثل قدرت های ابرقهرمانی و انتخاب بین خیر و شر و…. علاقمندید و همچنین به مبارزات و جابجایی هایی بسیار سریع و جذاب بر پایه قابلیت های فرازمینی مختلف علاقه دارید، Infamous همان عنوانی است که می خواهید، زیرا تجربه آن سبب می شود که هر ۳ بازی بعد از آن را نیز تجربه نمایید. Infamous به واقع یک اثر عالی و هیجان انگیز است که کاملا ارزش تجربه کردن را داراست. این بازی از ابتدا تا انتها کاملا جذابیت و زیبایی خود را برای شما حفظ می کند و هرگز خسته کننده و تکراری نخواهد شد و حتی ارزش تکرار بالایی را نیز به خاطر وجود کلی آیتم ها و انتخاب ها داراست. Infamous یک شروع خیلی عالی برای فرنچایزی قدرتمند بود که موفقیت آن و نسخه های بعدی سری، اعتبار بالایی به ساکرپانچ بخشید تا اکنون عنوان جدید آن ها یعنی گوست او سوشیما یکی از مورد انتظارترین بازی ها باشد. هنوز هم زمان بدی نیست که به سراغ پلی استیشن ۳ خود بروید و یکی از بهترین اکشن ماجرایی های جهان آزاد نسل هفت را در قالب یک عنوان انحصاری سونی با نام Infamous بزنید بر بدن!

منبع متن: gamefa