مایکل پکتر عدم حضور Sony در E3 2019 را احمقانه خواند

به گزارش پردیس‌گیم،Sony برای اولین بار در طول عمر رویداد E3 خبر از عدم حضور خود در این نمایشگاه داده بود. این موضوع باعث تعجب بسیاری از طرفداران و کارشناسان شده بود. عده‌ای دلیل این کار Sony را نداشتن محتوای جدید برای معرفی در نسل هشتم می‌دانند و عده‌ای دیگر این مسئله را مربوط به عرضه کنسول بعدی Sony می‌دانند. برخی از صاحب نظران هم معتقدند که Sony تمرکزش را روی PSX 2019 می‌گذارد و در آن جا نمایش باشکوهی خواهد داشت.

حال مایکل پکتر (Micheal Pachter)، از تحلیلگران این صنعت، در مصاحبه‌ای با سایت GamingBolt تصمیم Sony مبنی بر عدم حضورش در E3 2019 را تصمیمی اشتباه توصیف کرد و عنوان کرد که دیر یا زود آن‌ها متوجه تصمیم اشتباه خود شده و به E3 باز می‌گردند. وی در مصاحبه گفت:

"به نظر من این تصمیم همیشگی نخواهد بود و معتقدم که Sony تصمیم اشتباهی گرفته است. من فکر می‌کنم که آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند حضور در E3 ارزش این همه خرج را ندارد و من این طرز فکر را غلط می‌دانم. من اطلاعی ندارم که آن‌ها چقدر برای E3 هزینه کرده‌اند اما حتی اگر ۱۵ میلیون دلار باشد، این پول برای تبلیغات خرج شده و به‌زودی به جیبشان برمی‌گردد. من فکر می‌کنم که تصمیم آن‌ها برای حضور نداشتن در E3 احمقانه است و به‌زودی به این رویداد باز می‌گردند."

مایکل پکتر همچنین به کنفرانس Sony در سال 2018 نیز نقد‌هایی را وارد کرده بود. وی از نحوه برگزاری و اجرای مراسم انتقاد کرده بود اما از نمایش The Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima و معرفی Resident Evil 2 و Nioh 2 نیز تعریف کرده بود. وی عنوان کرده بود:

"آن‌ها مراسم را به روش احمقانه‌ای اجرا کردند که کسی متوجه آن نشد و سرگرم کننده هم نبود. فکر می‌کنم که بخش بزرگی از مراسم به گفت و گوهای بیهوده اختصاص یافته بود. آن‌ها بسیار شبیه به افرادی هستند که هرگز به اشتباهات خود اعتراف نمی‌کنند."

همچنین وقتی که از مایکل پکتر در مورد عدم برگزاری PSX 2018 پرسیده شد، او در پاسخ به سوال دلیل این کار را نداشتن محتوای جدید و تمرکز بر روی نسل بعدی کنسول‌ها عنوان کرد.

"دوباره تکرار می‌کنم که Sony بازی‌های جدیدی برای نمایش نداشت. بنابراین من فکر می‌کنم که تمام این تصمیمات مربوط به آمادگی آن‌ها برای ورود به نسل بعدی کنسول‌ها می‌شود. احتمالا آن‌ها از کنسول بعدی خود در بهار ۲۰۲۰ رونمایی کنند. شاید هم با برگزاری مراسم PSX در پاییز ۲۰۱۹ شاهد رونمایی از آن باشیم. احتمالا هم در مراسم خود یعنی PSX از آن رونمایی می‎‌کنند."

حال با توجه به اخباری که اخیرا از PS5 برای سال 2019 منتشر شده و با توجه به اظهار نظر‌های احتمالی Sony در سال آینده و سکوت فعلیش، باید منتظر خبرهای بزرگی در نیمه دوم سال آینده باشیم.

منبع متن: pardisgame