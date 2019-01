اپیزود اول بازی Life is Strange 2 به سرویس Xbox Games Pass اضافه شد

اگر به تجربه‌ی فصل دوم بازی محبوب استودیوی دونت‌ناد (Dontnod) یعنی Life is Strange 2 علاقه‌مند هستید اما تا به امروز در خرید آن مردد بوده‌اید، هم‌اکنون فرصت بسیار خوبی است. زیرا به تازگی قسمت اول از بازی Life is Strange 2 به سرویس Xbox Games Pass اضافه شده و مشترکین این سرویس می‌توانند به صورت رایگان […]

اگر به تجربه‌ی فصل دوم بازی محبوب استودیوی دونت‌ناد (Dontnod) یعنی Life is Strange 2 علاقه‌مند هستید اما تا به امروز در خرید آن مردد بوده‌اید، هم‌اکنون فرصت بسیار خوبی است. زیرا به تازگی قسمت اول از بازی Life is Strange 2 به سرویس Xbox Games Pass اضافه شده و مشترکین این سرویس می‌توانند به صورت رایگان به تجربه‌ی این بازی ماجراحویی اپیزودی بپردازند.

اگر از مشترکین سرویس Xbox Games Pass هستید، خبر بسیار خوبی برای شما داریم. به تازگی دو بازی جدید به این سرویس اضافه شده است که مطمئنا از شنیدن نام آن‌ها هیجان زده خواهید شد. اولین عنوان، فصل دوم بازی محبوب استودیوی دونت‌ناد یعنی Life is Strange 2 است که قسمت اول این مجموعه، از هم اکنون به صورت رایگان در دسترس کاربران این سرویس قرار دارد. دومین عنوان، بازی اکشن ماجراجویی و جهان آزاد استودیوی وایلد کارد یعنی ARK: Survival Evolved است که این بازی نیز از هم اکنون در دسترس کاربران این سرویس قرار دارد.

به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۹ خبرهای بسیار خوبی در رابطه با سرویس Xbox Games Pass خواهیم شنید. به تازگی مت پرسی (Matt Percy)، مدیر اکس باکس لایو در سرویس‌های تجاری Xbox Games Pass و سرویس گلد اکس باکس، در توییتر خود از این موضوع خبر داد که در تاریخ پنج‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ (۳ ژانویه ۲۰۱۹) اطلاعات و اخبار جدیدی از سرویس Xbox Games Pass منتشر خواهد شد. از آن‌جایی که در سال ۲۰۱۸، بازی‌های خوبی از قبیل Ashen و Below گرفته تا Mutant Year Zero: Road to Eden و حتی Hellblade: Senua’s Sacrifice در دسترس این سرویس قرار داشتند، بسیار هیجان انگیز است تا ببینیم در سال ۲۰۱۹ چه بازی‌های جدیدی در دسترس مشترکین سرویس Xbox Games Pass قرار خواهد گرفت.

اگر هنوز مشترک سرویس Xbox Games Pass نیستید، هم اکنون می‌توانید با پرداخت ۹٫۹۹ دلار ماهیانه یا ۵۹٫۹۹ دلار سالیانه، اشتراک این سرویس را خریداری کرده و انبوهی از بازی‌های فرست پارتی و ترد پارتی را به صورت رایگان تجربه کنید. همچنین در صورت عضویت در این سرویس، قادر خواهید بود تا زودتر از سایر کاربران به پیش دانلود بازی‌های Crackdown 3 و Gears 5 پرداخته و بازی‌های یاد شده را به محض انتشار در روز اول عرضه‌ تجربه کنید.

منبع متن: gamefa