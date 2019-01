بازی Bury me, my Love، یک بازی ماجراجویی و متنی با محوریت پرداختن به بحران مهاجرت و پناه‌جویی است که در سال 2017 برای پلتفرم موبایل منتشر شد و تا چندی دیگر برای کامپیوتر و کنسول نینتندو سوئیچ عرضه خواهد گشت. با پردیس‌گیم همراه باشید تا مروری بر ابعاد مختلف این بازی داشته باشیم.

پیش‌نمایشی بر بازی Bury me, my Love؛ به قلم سینا ربیعی

مقدمه

طی جنگ داخلی سوریه و بحران داعش، بیش از یک سوم مردم این کشور آواره شدند و بسیاری از آن‌ها مهاجرت به اروپا را چاره‌ کار دانستند و این موضوع زمینه‌ساز بزرگ‌ترین بحران پناه‌جویی جهان از زمان جنگ جهانی دوم شد. داستان بازی Bury me, my Love نیز روایت قصه حقیقی یکی از این مهاجران یعنی "نور" است که بدلایلی از همسر خود یعنی "مجد" دور آفتاده و برای رسیدن به او راه مهاجرت را انتخاب می‌کند. در این مسیر تنها راه ارتباطی نور با مجد یک تلفن همراه و پیامک‌های متنی است و این پیامک‌ها محوریت اصلی روایت قصه بازی محسوب می‌شود.

عنوان بازی ، برگرفته شده از جمله سوری “مراقب باش و حتی در مورد مردن پیش از اینکه من آن کار را انجام دهم، فکر نکن” است و محوریت قصه بازی، بر روی دو عنصر مهم "امید" و "عشق" بنا شده است و این پس زمینه داستانی در قالب بحران مهاجرت بیان شده است. در طول بازی شما کنترل نور را در اختیار دارید و او می‌خواهد برای رسید به همسرش، راهی اروپا شود و حوادث و رویدادهای این مسیر، بستر اصلی داستان Bury me, my Love است.

آشنایی با سازندگان

بازی Bury me, my Love توسط استودیو The Pixel Hunt توسعه پیدا کرده است. این استودیو بر روی ساخت بازی‌های واقع‌گرایانه مستقل تمرکز کرده است و در کنار آن پروژه‌های کوچک تلویزیونی و تبلیغاتی نیز خلق می‌کند. شرکت Arte France دیگر توسعه‌دهنده این بازی است که البته کلیت کار این شرکت، بر روی ساخت محصولات تلویزیونی است. همچنین شرکت Playdius وظیفه نشر بازی Bury me, my Love بر روی کامپیوتر و نینتندو سوئیچ را در اختیار دارد.

گیم‌پلی

هسته اصلی گیم‌پلی بازی Bury me, my Love بر مبنای پلتفرم‌های موبایلی است و نباید انتظار داشته باشید که بر روی کامپیوتر و یا نینتندو سوئیچ شاهد یک بازی ماجراجویی کلاسیک باشید. به گفته سازندگان فضای بازی از نرم‌افزار WhatsApp اقتباس شده است و کلیت گیم‌پلی بازی، بر مبنا سبک ماجراجویی متنی است که در آن شاهد پیامک‌های بین نور و مجد در مورد اتفاقات مسیر مهاجرت هستیم.

با این حال سازندگان بازی با ترفندهایی، مانع از کسل‌کننده شدن تجربه این پیامک‌ها شده‌اند. به طور مثال، در طور مسیر سفر اتفاقات فراوانی برای نور می‌افتد که برای حل آن‌ها او به مجد نیاز دارد، او می‌تواند سوالات خود را از مجد بپرسد اما او تنها زمانی پاسخ می‌دهد که آنلاین باشد و این موجب گشته که زمان‌بندی برای سفر و انجام امور در بازی اهمیت بالایی پیدا کند.

همچنین رابطه بین نور و مجد کاملا شفاف و صادقانه نیست و ممکن است براساس رویکرد شما در صحبت کردن، مجد چیزهای را از شما پنهان کند و این باعث می‌شود که اتفاقاتی خارج از برنامه را تجربه کنید.

بازی Bury me, my Love همچنین پیچیدگی‌های دیگری نیز دارد. تک تک تصمیمات شما در روند بازی و فرایند تکمیل داستان تاثیرگذار هستند و هدف اصلی سازندگان، اجتناب و دوری جستن از تجربه خطی بوده است. برای جلوگیری از این خطر، آن‌ها سه عنصر مهم را در بازی گنجانده‌اند:

1- زمان و پول: مهاجرت غیرقانونی به اروپا امری بسیار نسبی است، ممکن است تنها چند روز طول بکشد، ممکن است چند ماه زمان ببرد و حتی ممکن است یک سال شما را درگیر خود کند. شما براساس تصمیمات خود، مثل اعتماد کردن به یک قاچاقچی، اشتباه انتخاب کردن مسیر مرزها و ... ممکن است این مدت زمان را کاهش و یا افزایش دهید. اما طولانی شدن زمان چه تبعاتی برای شما دارد؟ پول! شما به عنوان یک مهاجر سوری بودجه محدودی دارید و کوچک‌ترین اشتباه، ممکن است باعث تمام شدن بودجه و شکست شما شود.

2- مسیر: برای یک مهاجر غیرقانونی، انتخاب مسیر درست اهمیت بالایی دارد! اگر شما یک قاچاقچی مرزی قابل اطمینان را پیدا کنید، خیلی در زمان و وقت شما برای گذر از مرز صرفه‌جویی می‌شود؛ و یا اگر شما در جایی به مشکل خوردید، می‌توانید از مجد تقاضای نقشه کنید و اگر مجد نقشه درستی را براساس مشخصاتی که شما به او گفته‌اید برایتان بفرستد، آن‌گاه جاده صحیح را پیدا می‌کنید.

3- متغیرها: جدای از موارد ذکر شده، متغیرهایی مثل توان جسمانی نور، رابطه و میزان عشق او با مجد و متغیرهای محیطی تماما می‌توانند سفر شما را با چالش مواجه سازند.

گالری

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت FULL HD

تماشا بصورت تمام صفحه

و در پایان

اگر به تجربه بازی‌های ماجراجویی داستان محور علاقه دارید و دوست دارید اثری را تجربه کنید که یک موضوع و چالش روز جهانی را در قالبی واقع‌گرایانه به شما انتقال دهد، Bury me, my Love قطعا انتخاب خوبی برایتان محسوب می‌شود. بازی Bury me, my Love در تاریخ برای کامپیوتر و نینتندو سوئیچ منتشر خواهد شد.





منبع متن: pardisgame