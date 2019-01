این روز‌ها شایعات زیادی در ارتباط با سری Splinter Cell شنیده‌ می‌شود که از ساخت نسخه‌ی جدید این سری توسط یوبی‌سافت خبر می‌دهند. حال به تازگی مایکل پکتر (Michael Pachter)، تحلیل‌گر صنعت بازی‌های ویدئویی، طی مصاحبه‌‌ای با وب‌سایت Game industry، به این نکته اشاره می‌کند که به اعتقاد وی، نسخه‌ی جدید بازی Splinter Cell در سال […]

این روز‌ها شایعات زیادی در ارتباط با سری Splinter Cell شنیده‌ می‌شود که از ساخت نسخه‌ی جدید این سری توسط یوبی‌سافت خبر می‌دهند. حال به تازگی مایکل پکتر (Michael Pachter)، تحلیل‌گر صنعت بازی‌های ویدئویی، طی مصاحبه‌‌ای با وب‌سایت Game industry، به این نکته اشاره می‌کند که به اعتقاد وی، نسخه‌ی جدید بازی Splinter Cell در سال ۲۰۱۹ معرفی خواهد شد.

به تازگی مایکل پکتر، تحلیل‌گر صنعت بازی‌های ویدئویی، طی مصاحبه‌‌ای با وب‌سایت Game industry، این طور پیش بینی‌ می‌کند که لاین‌آپ یوبی‌سافت در سال ۲۰۱۹ شامل چهار بازی است که یکی از ‌آن‌ها، قطعاً نسخه‌ی جدید سری Splinter Cell خواهد بود. وی معتقد است که یوبی‌سافت برنامه‌های بزرگی را برای چند ماه آینده دارد و احتمالاً در سال ۲۰۱۹ از این بازی رونمایی خواهد کرد .

همان طور که اشاره کردیم، آقای پکتر از چهار عنوان نام برد ولی در لیست خود به دو بازی Beyond Good and Evil 2 و یا حتی بازی Far Cry: New Dawn که اواسط ماه فوریه عرضه خواهد شد، اشاره‌ای نکرده است.

بازی Skull and Bones اولین بازی است که آقای پکتر به آن اشاره کرد. یک بازی چند نفره که سال گذشته معرفی شد و یوبی‌سافت نیز سال ۲۰۱۹ را برای انتشار آن در نظر گرفته است. در ادامه آقای پکتر به نسخه‌ی جدید دو بازی Splinter Cell و Watch Dogs اشاره کرد که یوبی‌سافت احتمالاً در سال ۲۰۱۹ از این بازی‌ها رونمایی خواهد کرد. اما نکته‌ی عجیب، پیش‌بینی آقای پکتر در ارتباط با سری Rainbow Six است که به اعتقاد وی، در سال ۲۰۱۹ شاهد معرفی نسخه‌ی جدیدی از این سری خواهیم بود.

در ارتباط با نسخه‌ی جدید سری Rainbow Six نمی‌توان مطمئن بود زیرا آخرین نسخه‌ی عرضه شده از این سری با نام Rainbow Six Siege هم اکنون در وضعیت بسیار خوبی به سر می‌برد و عملکرد خوبی دارد.

اما مدت‌هاست که خبری از سری Splinter Cell به گوش نمی‌رسد. آخرین نسخه‌‌ی این سری با نام Splinter Cell: Blacklist در سال ۲۰۱۳ عرضه شد و یوبی‌سافت نیز طی این سال‌ها، نسخه‌ی جدیدی از این سری را معرفی نکرده است. آخرین بار شخصیت سم فیشر (Sam Fisher) به عنوان یکی از شخصیت‌های همراه، در کراس اُور دو بازی Ghost Recon Wildlands و Splinter Cell حضور داشت. همه‌ی این موارد از این موضوع خبر می‌دهند که قطعاً سری Splinter Cell باز خواهد گشت. اگرچه، انتشار این بازی در سال ۲۰۱۹ کمی بعید است و به نظر می‌رسد یوبی‌سافت در سال جاری تنها به معرفی و رونمایی رسمی از آن اکتفا خواهد کرد.

در رابطه با سری Watchdogs نیز از سال گذشته تا به حال شایعات بسیاری به گوش می‌رسد. حتی پیش از کنفرانس E3 2018، گزارشاتی منتشر شد که خبر از معرفی نسخه‌ی سوم طی این رویداد می‌دادند؛ البته یوبی‌سافت بسیاری از بازی‌بازان را با عدم معرفی این بازی ناامید کرد. حتی اگر این بازی در سال ۲۰۱۹ معرفی شود، بعید است که تا قبل از سال ۲۰۲۰ شاهد عرضه‌ی آن باشیم.

در هر صورت باید تا رویداد E3 2019 منتظر مانده و ببینیم که یوبی‌سافت چه بازی‌هایی را برای تعطیلات سال آینده (پاییز ۲۰۱۹) عرضه خواهد کرد؛ در حال حاضر تنها انتشار بازی Skull and Bones در سال ۲۰۱۹ تایید شده است.

منبع متن: gamefa