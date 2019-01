10 عنوان پرفروش سال 2018 توسط Amazon مشخص شد

تقویم‌ها رسماً از 2018 به 2019 تغییر پیدا کرده‌اند که یعنی آمار فروش سال گذشته به ثبت نهایی رسیده است. اکنون، میتوانیم به اعداد و ارقام در دسترس نگاهی بیاندازیم تا ببینیم در طول سال کدام بازی‌ها بهترین عملکرد را نشان داده ‌اند.

یکی از جاهایی که برای این کار میتوانیم سراغش بریم غول خرده‌فروشی یعنی Amazon است که فروش خود برای تمام آیتم‌های مربوط به بازی‌های ویدئویی در طول سال را منتشر می‌کند. به گزارش پردیس گیم و به نقل ازdualshockers ، عنوان Super Smash Bros سال 2018 را با به دست آوردن مقام اول در بین تمامی آیتم‌های مربوط به بازی Amazon به اتمام رساند که موفقیت شگفت‌آوری محسوب می‌شود.

در واقع، بازی‌های Switch ده جایگاه اول مربوط به نرم‌افزارهای آمازون را اشغال کرده‌اند ولی دلیل خوبی برای این اتفاق وجود دارد. به خلاف عناوین محبوب دیگر 2018 مثل Call of Duty: Black Ops 4 و Red Dead Redemption 2 بازی‌های Switch تماماً انحصاری هستند. Amazon نسخه‌های Xbox One و PS4 را در یک جایگاه محاسبه نمی‌کند و در عوض، این رتبه‌بندی‌ها منحصراً مربوط به یک نسخه از بازی می‌شود. با این حال، همچنان تحسین‌برانگیز است که Nintendo چقدر خوب مقابل سایر بازی‌های انحصاری از جمله Marvel’s Spider-Man و God of War عمل کرده.

البته توجه داشته باشید که این آمار فروش تنها مربوط به یک وب‌سایت خرده‌فروشی هستند. با اینکه آمازون به قدری عظمت دارد که ارقام فروشش در 2018 بتوانند عملکرد یک بازی را نشان دهند ولی آن را به عنوان نتیجه‌ای قطعی در نظر نگیرید و فرض نکنید در همه جا وضعیت به همین شکل بوده. وقتی گروه NPD آمار فروش ماه دسامبر 2018 را منتشر کرد میتوانیم ایده‌ی بهتری درمورد پرفروش‌ترین بازی‌های سال داشته باشیم.

به هر جهت، لیست ده عنوان پرفروش آمازون در 2018 را در ادامه مشاهده می‌کنید؛

Super Smash Bros. Ultimate

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Super Mario Party

Marvel’s Spider-Man

Mario Kart 8 Deluxe

Super Mario Odyssey

Pokemon: Let’s Go, Pikachu!

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

God of War

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

منبع متن: pardisgame