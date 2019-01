گوئیچی سودا پنجاه و یک ساله شد

روز گذشته، گوئیچی سودا (Goichi Suda)، طراح و کارگردان بازی‌های ویدئویی که به سودا۵۱ (Suda51) معروف است، پنجاه و یک ساله شد. وی این موضوع را با انتشار یک تصویر جدید از بازی Travis Strikes Again: No More Heroes اعلام کرد. سودا۵۱ برای اولین بار از طریق کار در استودیوی ژاپنی هیومن اینترتینمنت (Human Entertainment) […]

روز گذشته، گوئیچی سودا (Goichi Suda)، طراح و کارگردان بازی‌های ویدئویی که به سودا۵۱ (Suda51) معروف است، پنجاه و یک ساله شد. وی این موضوع را با انتشار یک تصویر جدید از بازی Travis Strikes Again: No More Heroes اعلام کرد.

سودا۵۱ برای اولین بار از طریق کار در استودیوی ژاپنی هیومن اینترتینمنت (Human Entertainment) به عنوان یک طراح وارد دنیای بازی‌های ویدئویی شد؛ استودیویی که پس از مدتی اعلام ورشکستگی کرد. اما همان‌طور که می‌دانید، مشهور‌ترین بازی‌های سودا۵۱ در استودیوی شخصی وی یعنی گرس‌هاپر منیوفکچر (Grasshopper Manufacture) تولید شده‌اند؛ وی این استودیو را در سال ۱۹۹۸ و پس از ترک هیومن اینترتینمنت تأسیس کرد.

از آن به بعد، گرس‌هاپر بازی‌های زیادی را برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۲، گیم‌کیوب، نینتندو DS و وی منتشر کرد. از معروف‌ترین آثار وی می‌توان به بازی‌های The Silver Case ،Killer7 و مجموعه‌ی No More Heroes اشاره کرد. سودا۵۱ به خاطر استفاده‌های از جلوه‌های بصری برجسته و استایل‌های گیم‌پلی متفاوت و خاص شهرت دارد؛ این موضوع باعث می‌شود تا به راحتی بتوان آثار وی را تشخیص داد.

شما می‌توانید توئیت سودا۵۱ را در ادامه مشاهده کنید.

از امروز، من واقعاً سودا«۵۱» هستم.

پروژه‌ی بعدی این توسعه دهنده‌ی محبوب، بازی Travis Strikes Again: No More Heroes بوده که دیگر زمان زیادی تا انتشارش باقی نمانده است.

بازی Travis Strikes Again: No More Heroes در تاریخ جمعه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷ (۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی) به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. تولدت مبارک سودا۵۱. امیدواریم یک سال فوق‌ العاده را در پیش داشته باشی.

بازی Travis Strikes Again: No More Heroes در تاریخ جمعه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷ (۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی) به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

تولدت مبارک سودا۵۱. امیدواریم یک سال فوق‌ العاده را در پیش داشته باشی.

منبع متن: gamefa